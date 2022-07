Schwerer Unfall auf der B 400 bei Herleshausen-Unhausen: Polizei sucht überholten Lkw und Zeugen

Herleshausen-Unhausen: Am heutigen Mittwoch ist es gegen Mittag auf der B 400 bei Unhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Beamten der zuständigen Polizeistation Sontra mitteilen, war ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dahme-Spreewald mit seiner Frau und drei Kindern in ihrem VW T6 im Bereich der Unhäuser Höhe bergauf unterwegs. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge hatte er im Bereich des dortigen Überholverbots offenbar einen Lkw überholt. Dabei kam dem VW Bus ein anderer Lkw entgegen. Der 36-Jährige schaffte es nicht, den Überholvorgang rechtzeitig zu beenden oder abzubrechen, sodass sein Fahrzeug mit der linken Front mit dem entgegenkommenden Lkw zusammenkrachte. Der VW wurde daraufhin in den Graben geschleudert. Die drei Kinder und die Frau des 36-Jährigen sowie der aus dem Landkreis Unstrut-Hainich stammende 59-Jährige Fahrer des entgegenkommenden Lkw erlitten nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise keine schwerwiegenderen Verletzungen und wurden vorsorglich von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der 36-Jährige wurde jedoch in dem erheblich beschädigten Pkw eingeschlossen und musste aufwendig gerettet werden. Erst gegen 13:30 Uhr konnte er aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen, bei denen eine Lebensgefahr vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte, in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr und Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden wurden. Die Sperrung der B 400 im Bereich der Unfallstelle dauert aktuell wegen der Arbeit des Gutachters und der Bergungsarbeiten noch an.

Die Beamten der Polizeistation Sontra suchen zudem den noch unbekannten Fahrer des Lkw, den der 36-Jährige mit seinem VW T6 überholt hatte. Zeugen, die Hinweise auf diesen Lkw-Fahrer geben können oder die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter Tel. 05653 – 97660 bei der Polizeistation Sontra.

Motorradfahrer leicht verletzt

Um 15:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 41-Jähriger aus Eschwege mit einem Leichtkraftrad die L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege. Dabei kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. An dem Leichtkraftrad entstand nur geringer Sachschaden; der Fahrer verletzte sich leicht und wurde am Unfallort durch die RTW-Besatzung behandelt.

Unfall beim Ausparken

Um 21:29 Uhr parkte gestern Abend eine 18-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw auf dem Parkplatzgelände am Werratalsee in Eschwege rückwärts aus und beschädigte dabei einen gegenüber parkenden Pkw Opel Corsa. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Wildunfälle

Um 22:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 46-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3241 von Abterode in Richtung Eschwege. In Höhe des Abzweiges nach Wolfterode überquerten mehrere Rehe die Straße, worauf der Fahrer stark abbremste, so dass keines der Tiere angefahren wurde. Jedoch kam ein Reh zu Fall und beschädigte dabei die rechte Heckseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Das Reh lief anschließend offenbar unverletzt weiter.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute Morgen, um 06:05 Uhr, auf der L 3301 zwischen Kammerbach und Frankenhain. Dort wurde ein Reh von dem Pkw eines 54-jährigen Witzenhäusers erfasst. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Anhänger brennt

Um 21:35 Uhr wird gestern Abend ein brennender Anhänger im Bereich von Waldkappel-Rechtebach gemeldet. Es stellte sich heraus, dass an einem Traktor ein Anhänger, auf dem Rundballen gelagert waren, in Brand geraten war. Dabei soll es aus dem Auspuff des Traktors zu einem Funkenschlag gekommen sein, wodurch die transportierten Rundballen in Brand gerieten. Die alarmierte Feuerwehr zog den Anhänger auf eine Grünfläche, um eine größere Brandausdehnung zu vermeiden. Dort musste die Einsatzkräfte den Anhänger umwerfen, um so die Rundballen auseinander zu ziehen und ablöschen zu können. Gegen 22:35 Uhr war das Feuer dann gelöscht.