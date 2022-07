Unfall mit Fahrrad

Fulda. Am Montag (18.07.) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 24-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Fulda befuhr die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem rechten Fahrstreifen. Als er im Verlauf nach rechts in die Heinrichstraße abbiegen wollte, touchierte er einen rechts neben ihm auf dem Fahrradstreifen fahrenden 34-jährigen Fahrradfahrer aus Fulda. Beim Zusammenstoß wurde bei dem der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Künzell. Am Dienstag (19.07.) kam es gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 12.200 Euro entstand. Eine 36-jährige Renault-Fahrerin aus Künzell befuhr die Turmstraße vom Edelzeller Weg kommend und wollte den Kreuzungsbereich Turmstraße / Ronsbachweg / Im Hahlfeld geradeaus überqueren. Zeitgleich befuhr eine 79-jährige WV-Golf-Fahrerin aus Künzell den Ronsbachweg und wollte ebenfalls den Kreuzungsbereich geradeaus in die Straße „Im Hahlfeld“ überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem die 36-Jährige leicht verletzt wurde.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall – Motorrad beteiligt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (19.07.), um 6.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Kraftrad die Hünfelder Straße aus Richtung Carl-Benz-Straße kommend in Richtung Kreisverkehr / Amazon-Gelände. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr die Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung B 27 kommend ebenfalls in Richtung Kreisverkehr /Amazon-Gelände. Der Pkw-Fahrer übersah beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr den vor ihm befindlichen Motorradfahrer und fuhr auf. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leichtverletzt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Zusammenstoß

Schenklengsfeld. Am Dienstag (19.07.), gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Friedewalder Straße aus dem Ortskern Schenklengsfeld in Richtung Motzfeld. Im Kreuzungsbereich der Eisenacher Straße wollte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Friedewalder Straße von rechts nach links passieren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 44-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurde dabei leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Schlitz. Am Dienstag (19.07.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Kreisstraße vom „Pfordter See“ herkommend in Richtung Pfordt. Im Bereich der einspurigen Brücke kam es zum Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Unfall verletzte sich der 63-jährige leicht. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Zwei Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Am Dienstagmorgen (19.07.), gegen 6 Uhr, schlug eine unbekannte Person die rechte hintere Scheibe einer schwarzen Mercedes C-Klasse in der Webergasse ein. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und beobachtete in der Folge eine unbekannte männliche Person im Bereich des Pkws. Der Zeuge informierte die Polizei. Doch bereits vor deren Eintreffen flüchtete der Mann vom Tatort. Der Unbekannte soll schwarz gekleidet gewesen sein und ein dunkles Fahrrad mit sich geführt haben.

Ebenfalls gegen 6 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen VW Golf in der Stresemannallee ein. Die Täter stahlen eine Sonnenbrille im Wert von circa 20 Euro.

Insgesamt entstand circa 400 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Am Dienstag (19.07.), zwischen 8.15 Uhr und 17.10 Uhr, stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-XX 16E von einem weißen Tesla. Das Auto stand in einem Parkhaus im Seilerweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand in Gaststätte

Fulda

Hofbieber. Am Mittwochmorgen (20.07.), gegen 8.30 Uhr, wurde im Bereich einer Gaststätte in der Wittgeser Straße im Ortsteil Wittges starke Rauchentwicklung gemeldet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie einen Schwelbrand im Gaststättengebäude fest. Die Feuerwehren aus Hofbieber, Allmus und Elters brachten den Brand schnell unter Kontrolle konnten diesen zeitnah ablöschen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 80.000 Euro.

Wie es zu dem Schwelbrand kommen konnte, ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einer Kühlanlage vorgelegen haben. Der Polizei liegen aktuell keine Anhaltpunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Die Ortsdurchfahrt von Wittges war während des gesamten Einsatzes voll gesperrt.

Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft

Petersberg. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (19.07) in ein Elektronikgeschäft in der Justus-Liebig-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an der Notausgangs- sowie an der Warenannahme-Tür und verursachten dabei circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstähle

Fulda. Zwischen Sonntagmorgen (17.07.) und Dienstagmittag (19.07.) stahlen Unbekannte in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße einen blauen Roller der Marke Generic mit dem Versicherungskennzeichen 111 AHS. Das Zweirad stand vor der Haustür eines Wohnhauses und hat einen Wert von circa 300 Euro.

Petersberg. In der Straße „Am Pfaffenpfad“ stahlen Unbekannte am Dienstagabend (19.07.) einen blauen Roller der Marke Yiying mit dem Versicherungskennzeichen AHS 121. Das Zweirad im Wert von circa 300 Euro stand auf einem Parkplatz im Bereich des dortigen Schützenhauses.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelecfahrer

Alheim

Am Montag (18.07.), 17.50 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pedelecfahrer aus Alheim die Straße „Im Siegen“ in Oberellenbach aus Richtung Friedhof kommend in Richtung „Oberer Erlenbach“, als er vermutlich von einem Insekt in die Wade gestochen wurde. Daraufhin bremste er nach derzeitigem Kenntnisstand mit der Vorderradbremse so stark ab, dass der 62-Jährige nach vorn über den Lenker zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.