Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wartungsarbeiten am Freitag: Amtsleitungen der Dienststellen am Freiheitsplatz kurzzeitig nicht erreichbar – Hanau

(lei) Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage sind sämtliche Dienststellen der Schutz- und Kriminalpolizei am Freiheitsplatz (Am Freiheitsplatz 4) am Freitag, 22.07.2022 ab 8 Uhr für etwa eine Stunde nicht über die Amtsleitungen (06181 100-Durchwahlen) erreichbar. Der Notruf 110, der auf der Leitstelle aufläuft, ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen und weiterhin erreichbar. Bei Fragen und Mitteilungen während der Dauer der Wartungsarbeiten ist die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 erreichbar.

Unfallflucht auf dem Parkplatz am Strandbad – Rodgau

(jm) Besucherinnen und Besucher des Strandbades Rodgau könnten am Montagnachmittag auf dem Parkplatz in der Rodgau-Ring-Straße Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Gegen 14 Uhr stellte die Eigentümerin ihren weißen Opel Mokka im Bereich der zweiten Parkreihe (von der Kasse aus) ab. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Schaden von etwa 1.800 Euro im Heckbereich fest. Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm.

Unfallflucht: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Auto – Zeugen gesucht – Neu-Isenburg

(jm) Die Polizei sucht einen flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen nach einem Unfall am Dienstagvormittag in einem Kreisel in der Offenbacher Straße/ „Am Trieb“. Eine 42 Jahre alte VW-Tiguan-Fahrerin befuhr die Straße „Am Trieb“ in Richtung Friedhofstraße. In Höhe der Offenbacher Straße fuhr sie in den Kreisel ein und stieß anschließend mit einem E-Scooter, der nach ersten Erkenntnissen über die Sperrfläche fuhr, zusammen. Die 42-Jährige hielt umgehend an und fragte den Roller-Fahrer nach seinem Befinden. Dieser gab an, dass alles in Ordnung sei und fuhr davon. Den Schaden am Tiguan wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Scooter-Lenker soll etwa 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte schwarze kurze Haare und trug ein helles T-Shirt, beige kurze Hose, eine schwarze Brille mit dünnem Rand sowie einen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Fahrerin eines SUV nach Unfall davongefahren – Kreisstraße 174/Gemarkung Dietzenbach

(jm) Auf etwa 1.000 Euro wird der Schaden an einem Mercedes geschätzt, den eine Unbekannte durch einen Unfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 174 Kreuzung Bundesstraße 459 verursacht hat. Gegen 11 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Mercedes die Kreisstraße 174 aus Richtung Rodgau und wollte an der Kreuzung zur Bundesstraße 459 in Richtung Dietzenbach abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Mercedes-Lenker verkehrsbedingt an der Ampel an, als ihm ein nachfolgender SUV auffuhr. Beide Beteiligten stiegen aus ihren Fahrzeugen, unterhielten sich und einigten sich in unmittelbarer Nähe auf einen Fußgängerweg zu fahren. Der Mercedes-Lenker fuhr daraufhin zu dem vereinbarten Weg, aber die etwa 25 bis 30 Jahre alte und 1,60 bis 1,65 Meter große Frau fuhr einfach davon. Die Dame hatte lange und dunkelblonde Haare. Sie war bekleidet mit einer hellbraunen Bluse und einem hellbraunen Rock. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV (älteres Modell) mit bulliger Kühlhaube gehandelt haben. Die Polizei bittet die SUV-Fahrerin sowie Zeugen sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizei in Dietzenbach zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Reifenplatzer

Ein Reifenplatzer einer Sattelzugmaschine führte zu Böschungsbrand und Vollsperrung – Autobahn 66/Langenselbold (fg) Der Reifenplatzer an einer Sattelzugmaschine, die am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau zwischen den Anschlussstellen Gründau-Rothenbergen und Langenselbold unterwegs war, hatte einen Böschungsbrand sowie eine Vollsperrung zufolge. Die 33 Jahre alte Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 16.45 Uhr befuhr die Sattelzug-Lenkerin die Autobahn 66 und kam infolge des Reifenplatzers mit ihrem Lastkraftwagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann touchierte daraufhin die Betongleitwand, deren Bewuchs offenbar aufgrund von Funkenflug in Brand geriet. Zudem wurde eine dortige Schilderbrücke beschädigt. Der im Fahrerhaus befindliche Hund der verletzten Fahrerin kam zunächst in ein Tierheim. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 67.000 Euro geschätzt. Nebst der Polizei waren sowohl die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn für rund eine Stunde vollgesperrt, ehe die linke Fahrspur gegen 17.45 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Zeugensuche nach Brand in der Diesel- und der Raiffeisenstraße – Freigericht

(fg) Auf rund 150.000 Euro schätzt die Kriminalpolizei den Schaden nach einem Brandgeschehen auf zwei angrenzenden Grundstücken der Diesel- sowie der Raiffeisenstraße. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung gegen 5.40 Uhr war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten befasst. Auf einem Grundstück in der Dieselstraße brannten vier Wohnwagen vollständig aus; ein Wohnwagen wurde durch die Brandausdehnung ebenfalls beschädigt. Auf dem angrenzenden Grundstück, es handelt sich hierbei um ein Autohaus, brannten Reifen ab. Zudem wurden dortige Übersehcontainer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Motorradfahrer schwer verletzt – Bruchköbel

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein 33 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Sturz auf der Landesstraße 3268 zwischen Bruchköbel und Erlensee am Dienstagabend in ein Krankenhaus. Der Frankfurter, der auf seiner Harley-Davidson die Landesstraße gegen 18.45 Uhr in Richtung Erlensee befahren hatte, überholte wohl ein Fahrzeug und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW Polo, an dessen Steuer ein 45-jähriger Mann aus Nidderau saß. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und seine Harley in ein angrenzendes Feld rutschte. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Zeugensuche: Einbrüche im Neubaugebiet – Niederdorfelden

(fg) Im Neubaugebiet in der Straße „Die Premenaecker“ auf dem dortigen Baustellengelände haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus insgesamt zwei Häusern Metalle und Kabel sowie Kabeltrommeln entwendet. Um ins Innere der Gebäude zu gelangen, hebelten die Eindringlinge Türen auf; anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und nahmen ihre Beute mit. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben. Diese Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

Mutmaßliche Autodiebe und Einbrecher dingfest gemacht – Bad Orb / Wächtersbach

(neu) Ein unbeleuchteter Opel Corsa am Sonntagabend auf der Kreisstraße 887 zwischen Bad Orb und Wächtersbach, welcher augenscheinlich auch zu schnell unterwegs war, hat zunächst die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen und am Ende zur Ergreifung von drei mutmaßlichen Autodieben und Einbrechern geführt. Gegen 21.45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Orb besagter Wagen mit KA-Kennzeichen (für Karlsruhe) in auffälliger Fahrweise auf und sollte daher kontrolliert werden. Doch statt stehen zu bleiben, gab der Fahrer des Kleinwagens Gas und versuchte, den Beamten in waghalsiger Fahrt offensichtlich zu entkommen. Dabei soll der Wagen nach Schilderung der Einsatzkräfte in Kurven mehrfach ins Rutschen gekommen sein, bei Bodenwellen aufgesetzt und innerhalb der Ortschaft teilweise auf über 100 Stundenkilometer beschleunigt haben. Im Zentrum der Kurstadt bog der Wagen allerdings in eine Sackgasse ab, worauf die Fahrt ein abruptes Ende hatte. Von den drei Fahrzeuginsassen, die sofort versuchten, zu Fuß zu flüchten, konnten die Beamten einen 16-jährigen Jugendlichen festhalten, der in Schlitz im Vorgelsbergkreis wohnt.

Ein 17-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster, der ebenfalls in dem Wagen saß, konnte zwar weglaufen, wurde jedoch wenig später ermittelt. Ganz offensichtlich handelt es sich bei ihm um den Bekannten eines 18 Jahre alten Mannes aus Bad Orb, der als mutmaßlicher Fahrer des Corsa in Frage kommt. Zwar konnte dieser ebenfalls flüchten, im Fahrzeug entdeckten die Beamten allerdings dessen Personalausweis, so dass relativ schnell klar war, um wen es sich handelt.

Sowohl im Fahrzeug, als auch in der Wohnung des 18-Jährigen fanden die Beamten neben Einbrecherwerkzeug eine Reihe von Gegenständen, die vermutlich aus vorangegangenen Diebstählen stammen. Noch am Abend gelang schließlich die Festnahme des Bad Orbers, als er zu seiner Wohnung zurückkehrte. Da ein Drogenschnelltest positiv auf Marihuana reagierte, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Während der 18-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam in Offenbach verbringen musste, wurde der 16-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben, die dafür extra aus dem Vogelsberg angefahren kamen.

Nach Einschätzung der Kripo Gelnhausen, welche die weiteren Ermittlungen übernahm, dürfte das Trio neben dem Diebstahl des Corsa auch für die Entwendung eines Peugeot in der Nacht vom 10. Auf den 11. Juli in Flörsbachtal in Betracht kommen. Zwei Autoaufbrüche in der gleichen Nacht, ebenfalls in der Spessartgemeinde, dürften ebenfalls auf das Konto der jungen Männer gehen. Aktuell versuchen die Beamten, die rechtmäßigen Besitzer des in der Wohnung des 18-Jährigen sichergestellten Diebesguts zu ermitteln.

Nach Ansicht der Kriminalbeamten wurde es dem Trio beim Diebstahl des Corsa relativ einfach gemacht: der Wagen dürfte nicht verschlossen gewesen sein und zudem soll der Zündschlüssel im Fahrzeug gelegen haben. Gleiches dürfte beim Diebstahl des Peugeot gelten. Auch wenn es sich bei dem Tatort nicht um eine anonyme Großstadt handelt, so können sich auf dem „flachen Land“ ebenfalls Ganoven herumtreiben, wie der aktuelle Fall zeigt. Insofern gilt auch hier der polizeiliche Grundsatz: Seien Sie nicht zu sorglos und sichern Sie ihr Eigentum unbedingt gegen widerrechtliche Wegnahme. Die Versicherungen prüfen in solchen Fällen sehr gründlich, ob und in welcher Höhe sie eine Leistung erbringen müssen.

Die jungen Männer erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl; den Fahrer des unbeleuchteten Wagens vom Sonntag zudem ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Führerschein, Urkundenfälschung (die KA-Kennzeichen stellten sich als gestohlen heraus) und Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Unfallflucht: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht – Sinntal/Sterbfritz

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten und weitere Zeugen. Gegen 16.40 Uhr befuhr eine 45 Jahre alte Renault-Lenkerin die vorfahrtsberechtigte Weinstraße in Richtung Bahnhofstraße. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem weißen Peugeot 107 die Bahnhofstraße aus Richtung Mottgers kommend in Richtung Schlüchtern. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße /Weinstraße zum Zusammenstoß zwischen dem weißen Peugeot und dem Renault Clio. Durch den Zusammenstoß geriet der Peugeot auf die Gegenfahrbahn und krachte mit einem unbekannten Fahrzeug zusammen. Anschließend prallte der 107er gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und kam danach in der Icasstraße zum Stehen. Das unbekannte Fahrzeug, bei dem es sich wohl um einen größeren Lastkraftwagen handeln soll, hielt noch kurz an und fuhr anschließend weiter. Weder der Peugeot noch der Renault Clio waren fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen verletzt. Eine kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06661 96100 entgegen.

Junger Mann vermutlich im See ertrunken – Egelsbach

(neu) Ein 20 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend vermutlich auf tragische Weise ums Leben gekommen. Gegen 18.15 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf vom Egelsbacher See, wonach es dort zu einem Badeunfall gekommen sei. Nach ersten Ermittlungen war der junge Mann aus Neu-Isenburg, der als Nichtschwimmer gilt, gemeinsam mit Freunden auf einer Luftmatratze auf dem Wasser unterwegs. Als diese jedoch Luft verlor und etwa sieben Meter vom Ufer entfernt unterging, geriet der junge Mann in Panik. Er konnte sich nicht mehr über Wasser halten und ging nach Angaben seiner Begleiter unter. Taucher der Berufsfeuerwehr Frankfurt suchten den See, der rundum eingezäunt ist und offiziell nicht zum Baden freigegeben ist, rund zwei Stunden ergebnislos lang ab. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte den Mann nicht entdecken. Insofern muss man leider davon ausgehen, dass der 20-Jährige, der bislang noch als vermisst gilt, vermutlich nicht mehr am Leben ist. Gleichwohl wird die Suche am heutigen Mittwochmorgen fortgesetzt. An der betreffenden Stelle ist das Gewässer etwa vier Meter tief. Für seine Freunde, die das Geschehen vom Ufer aus mitlebten und sichtlich schockiert waren, wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert.