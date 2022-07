Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher scheitern in Sulzbach an Tür, Sulzbach, Am Laubach, Dienstag, 19.07.2022, 08:45 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen scheiterten Einbrecher an einer Wohnhaustür und verschwanden ohne Beute. Ein 70-Jähriger bemerkte gegen 08:45 Uhr Einbruchsspuren am Türschloss seines Reihenhauses in der Straße „Am Laubach“ und verständigte die Polizei. Offenbar hatten unbekannte Täter das Grundstück betreten und versucht die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln. Dies gelang allerdings nicht und die Unbekannten verschwanden unverrichteter Dinge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06196/ 9695-0 um Hinweise.

Auto in Eschborn beschädigt,

Eschborn, Am Sportfeld, Mittwoch, 13.07.2022 bis Freitag, 15.07.2022

(wie) In Eschborn wurde in der letzten Woche ein Auto mutwillig beschädigt. Eine 57-Jährige hatte am Mittwoch der letzten Woche einen grauen Toyota Corolla in der Straße „Am Sportfeld“ abgestellt. Als sie am Freitagabend zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Reifen der Beifahrerseite platt waren. Offenbar hatten Unbekannte die Ventile der Reifen zerstochen und so zerstört. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06196/ 9695-0 um Hinweise.

Pkw erfasst Kind,

Eschborn, Götzenstraße, 19.07.2022, gg. 18.00 Uhr

(pa)Am frühen Dienstagabend kam es in der Eschborner Götzenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 79-jähriger Honda-Fahrer die Götzenstraße aus Richtung Leiershohlstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße, als er nach eigenen Angeben durch die tiefstehende Sonne dermaßen geblendet wurde, dass er von der Fahrbahn ab und auf den Gehweg kam. Der Pkw erfasste in der Folge ein 12-jähriges Mädchen, das dort zu Fuß unterwegs war. Nachdem das Kind gegenüber dem Autofahrer zunächst angegeben hatte, nicht verletzt zu sein, stellte sich später heraus, dass die 12-Jährige doch mehr davongetragen hatte als zunächst angenommen. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur Behandlung in eine Klinik.

Sechs Verletzte bei Zusammenstoß,

Hofheim am Taunus, Wilhelmstraße, 19.07.2022, gg. 18.15 Uhr

(pa)Am frühen Dienstagabend mussten nach einem Verkehrsunfall in Hofheim insgesamt sechs Personen in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 37-jährige Frankfurterin mit einem Citroen die Cohausenstraße. Beim Kreuzen der Wilhelmstraße missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt eines die Wilhelmstraße befahrenden VW. Der 58-jährige Liederbacher am Steuer des Volkswagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Genannten sowie jeweils zwei in ihren Fahrzeugen mitfahrende Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte alle sechs Verletzte in umliegende Krankenhäuser.