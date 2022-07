Bergstrasse

Viernheim: 52 „Sachen“ zu schnell und ohne Fahrerlaubnis

Viernheim – Einen 21 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (19.07.)

auf der A 659. Der Mann passierte zuvor einen Abschnitt der Strecke, auf dem

maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 152 Stundenkilometern. Zudem konnte der

Wagenlenker den Ordnungshütern keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Neben 480

Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot, erwartet den

21-Jährigen nun auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Darmstadt

Darmstadt: 26-jähriger Exhibitionist festgenommen / Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt – Wegen exhibitionistischer Handlungen wird sich ein 26 Jahre

alter Mann verantworten müssen, der sich am Mittwochmorgen (20.7.) auf einem

Gehweg in der Klappacher Straße entblößte und sexuelle Handlungen an sich

vornahm. Zeugen hatten gegen 8.45 Uhr die Polizei alarmiert. Die hinzueilenden

Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache.

Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und die erkennungsdienstliche Behandlung.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen.

Darmstadt: Dieb im Klinikum / Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt – Ein noch unbekannter Dieb hat in der Zeit zwischen Montag

(18.7.) und Dienstag (19.7.) sein Unwesen in dem Gebäude eines Krankenhauses in

der Grafenstraße getrieben und Geld sowie ein Handy aus zwei Patientenzimmern

mitgehen lassen. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Spendenbox aufgehebelt und Geld entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle

zwischen Dienstag (14.7.) und Sonntag (19.6.) offenbar auf eine Spendenbox

abgesehen. Das Behältnis, das sich bei den Pfandboxen in einem Supermarkt in der

Pallaswiesenstraße befindet, wurde nach ersten Erkenntnissen aufgebogen. Dem

vergleichsweise geringen Sachschaden steht der große Ärger darüber gegenüber,

dass die Pfandcoupons im Wert von rund 100 Euro als Spende für die Darmstädter

Tafel vorgesehen waren.

Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und sucht

Zeugen. Möglicherweise hat das kriminelle Vorgehen die Blicke von Zeugen auf

sich gezogen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und

Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Motorrollerfahrer stürzt nach Flucht vor Polizei

Griesheim – Den Fahrer eines Motorrollers sowie seinen Sozius wollte die

Polizei am Dienstagmittag (19.07.), gegen 13.20 Uhr, auf der Bundesstraße 26

stoppen. Der Mann gab Gas und flüchtete in die angrenzende Feldgemarkung.

Während der Sozius zwischenzeitlich von dem Roller abstieg, setzte der Fahrer

die Flucht fort. Der 18-Jährige kam anschließend, nachdem er zunächst einen

Streifenwagen touchierte, zu Fall und wehrte sich in der Folge vehement gegen

seine Festnahme.

Der 18-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zugelassen

war das motorisierte Zweirad ebenfalls nicht. Den Mann erwarten nun unter

anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren

ohne Fahrerlaubnis.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Groß-Zimmern – Am Montagnachmittag, den 18.07.2022, kam es zu einer

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Kirchstraße vor der Hausnummer 4

in Groß-Zimmern. Ein grauer Mini One wurde gegen 14:05 Uhr vor dem Anwesen der

Kirchstraße 4 durch die Geschädigte geparkt. Als die Dame gegen 15:40 Uhr zu

ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie eine frische Beschädigung an ihrem

Fahrzeug feststellen. Vermutlich wurde der parkende Pkw von einem Fahrzeug, das

dort Parken oder Wenden wollte, touchiert. An dem Pkw der Geschädigten entstand

Sachschaden in Höhe von circa 2500 EURO. Zudem konnte sie an ihrer

Windschutzscheibe einen handgeschriebenen Zettel eines vermeintlichen anonymen

Zeugen vorfinden. Auf diesem stand, dass der Pkw der Geschädigten von einem

anderen Pkw gegen 15:35 Uhr touchiert worden sei. Der Verursacher entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle in unbekannte Richtung und kam seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere der Zeuge, der den

Zettel am Fahrzeug der Geschädigten hinterlassen hat, werden gebeten sich mit

der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu

setzen.