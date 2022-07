Brand im Waldbereich

Berg (ots) – Am Montag 18.07.2022 wurde gegen 04:30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich eines Waldstückes zwischen der L 540 und dem Wasserturm gemeldet.

Vor Ort konnte durch die alarmierten Kräfte ein kleinerer Brand festgestellt werden, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Wie es zu der Entzündung der ca. 500 qm großen Fläche kam, muss noch geklärt werden.

Busunfall mit hohem Sachschaden

Lustadt (ots) – Montagmittag 18.07.2022 befuhr ein Busfahrer mit seinem Linienbus die Obere Hauptstraße in Lustadt. Im Kurvenbereich kam ihm ein Schulbus entgegen.

Die Busse streiften sich in der Engstelle, wodurch es zu einem Sachschaden von ca. 25.000 EUR kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Getunte Fahrzeuge im Visier

Germersheim (ots) – Am Montag 18.07.2022 nahmen speziell geschulte Polizisten in der Rheinbrückenstraße in Germersheim technisch veränderte Fahrzeuge ins Visier. Von den insgesamt 17 kontrollierten PKW mussten 9 beanstandet werden.

Bei 2 Fahrzeugen führten die technischen Veränderungen sogar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auf die Fahrer kam ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu.