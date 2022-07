Frankfurt-Bonames: 43-Jährige sorgt für Aufsehen

Frankfurt – (ne) Um 20:40 Uhr gestern Abend wurde die Polizei in den

Oberen Kalbacher Weg gerufen. Grund war eine 43-jährige Frau, die mit diversen

Ausrufen und dem Zeigen des Hitlergrußes auf sich aufmerksam machte. Selbst als

die Polizeistreife vor Ort eintraf, hielt dies die Frau nicht davon ab, ihre

Handlungen fortzusetzen. Erst mit dem Anlegen der Handfesseln fand ihr Auftritt

endgültig sein Ende. Die 43-Jährige musste mit auf die Dienststelle. Ein

freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte die Frau wieder nach Hause. Gegen sie wurde

ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen eingeleitet.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte rauben 35-jährigen Mann aus – Bezug zu Handyvideo im Internet

Frankfurt – (ne) Im Internet kursiert derzeit ein Handyvideo, in dem zu

sehen ist, wie zwei bislang unbekannte Männer im Bahnhofsviertel einen Mann zu

Boden schlagen und anschließend seiner Wertsachen berauben. Das Opfer konnte

mittlerweile identifiziert werden. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann,

der von sich aus zusammen mit einem Freund am gestrigen Tage beim 4.

Polizeirevier vorstellig wurde, da er sich auf dem Video wiedererkannt hatte.

Der 35-Jährige war nach der Tat zur medizinischen Behandlung in einem

Krankenhaus, von wo er nach kurzer Zeit wieder selbstständig nach Hause ging.

Was genau passiert war, daran kann sich der 35-Jährige nur schwer erinnern. Laut

Ermittlungen ereignete sich die Tat am Samstag, den 9. Juli 202,2 um 7:30 Uhr,

in der Niddastraße Ecke Elbestraße. Zuvor war der Mann in verschiedenen

Lokalitäten des Bahnhofsviertels unterwegs gewesen, bevor er auf die Täter traf.

Nach denen ermittelt die Kriminalpolizei weiterhin, ebenso wie zu dem genauen

Tatablauf.

Brand in einem Hotel-Apartment im Bahnhofsviertel

Feuerwehr Frankfurt am Main

(tka) Gegen 3:45 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt durch Auslösung einer Automatischen Brandmeldeanlage in ein Hotel in die Wilhelm-Leuschner-Straße ins Bahnhofsviertel alarmiert. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte einen Brand im 6.OG in einem Apartment fest. Das Feuer konnte zügig lokalisiert und gelöscht werden. Insgesamt wurden 10 Personen aus dem Brandgeschoss ins Freie gebracht und anschließend vom Rettungsdienst betreut. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffenen Bereich mit Lüftern entraucht. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 5 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.