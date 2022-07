Unfallflucht

Die Eschweger Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits zwischen dem 09.07.22, 10:00 Uhr und dem 10.07.22, 10:00 Uhr in Vierbach ereignet hat. In diesem Zeitraum befuhr ein Pkw den Amselweg in Richtung des Friedhofs. Dort kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Teil des Friedhofzauns. Ein dahinterliegender Grabstein wurde durch den Aufprall umgestoßen. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in ehemalige Gaststätte

Heute Mittag wurde festgestellt, dass in eine ehemalige Gaststätte in der Soodener Straße in Eltmannshausen eingebrochen wurde. Unbekannte brachen eine Tür auf und entwendeten aus den Räumen Geschirr im Wert von ca. 500 EUR. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Aufbruch

Zwischen dem 12.07.22 und dem 16.07.22 begaben sich unbekannte Täter auf das Kleingartengelände „Diebach“ in Eschwege. Nachdem das Eingangstor gewaltsam geöffnet wurde, wurde eine Blechhütte mit Gartengeräten durchsucht und teils verwüstet, jedoch nichts entwendet. Das Schloss der Hütte wurde zuvor aufgebogen und dadurch beschädigt. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Falscher Polizeibeamter

Am gestrigen Vormittag bekam eine 82-Jährige aus Hessisch Lichtenau zunächst einen Anruf, indem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Die 82-Jährige beendete das Telefonat sofort. Kurz darauf erhielt sie einen erneuten Anruf, auch diesmal gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und erklärte die Bargeldbestände im Haus überprüfen zu müssen. Nach diesem Telefonat klingelte etwa 10 Minuten später ein Mann an der Haustür der 82-Jährigen und gab sich dort als Polizeibeamter aus. Hierzu zeigte er auch einen „Dienstausweis“ vor, den die 82-Jährige jedoch nicht näher beschreiben konnte. Der Täter ging dann in die Wohnung und entwendete aus dieser Bargeld. Anschließend entfernte er sich kommentarlos und verschwand in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige soll etwa Mitte 50 Jahre alt und ca. 185 cm groß sein. Er trug bei der Tat eine Mütze. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Gegen Laterne gefahren

Um 09:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 91-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg im Bereich „An der Sporthalle“ in Unterrieden. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen eine dort aufgestellte Solarlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt; der Gesamtschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Farbschmierereien

In der vergangenen Nacht kam es in Witzenhausen zu Farbschmierereien an einer Hauswand der ehemaligen Gaststätte „Kirschbaum“ am Kirchplatz/ Marktkirche. Dort wurde mit grünem Wachsmalstift mehrere Worte ohne Sinnhaftigkeit in einer Gesamtgröße von 80x100cm aufgemalt. Hinweise: 05542/93040.

Brand eines Getreidespeichers

Um 18:41 Uhr wurde gestern Abend die Leitstelle alarmiert, nachdem ein Feuer in einem Getreidespeicher der Fa. Raiffeisen in Wehretal-Hoheneiche gemeldet wurde. Der Gebäudekomplex befindet sich in der Leipziger Straße. Brandbetroffen war der mittlere Teil des dreiteiligen Komplexes, der sogenannte Speicherturm, in dem sich mehrere Speicherkammern befinden. Zur Brandzeit wurden dort ca. 100 Tonnen Getreide gelagert. Im Einsatz waren über 100 Feuerwehrkräfte aus Eschwege, Wehretal und Sontra, die das Feuer bekämpften. Um die Brand-/ Glutnester zu bekämpfen musste das Dach teilabgedeckt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen ist ein technischer Defekt an einem Motor für das Feuer ursächlich, wodurch möglicherweise Funken über eine Absauganlage in das Dachgeschoß „getragen“ wurde. Dies bedarf aber einer weiteren Begutachtung durch Sachverständige in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 EUR betragen.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf – nach Alarmierung – die Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung Feuerwache. In Höhe der Einmündung zur Waldisstraße kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, wobei noch ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 1200 EUR.

Um 18:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die L 3334 in Richtung Bischhausen. Nach seinen Angaben lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn, worauf er mit seinem Pkw nach rechts auswich und auf die dortige Bankette kam, wo noch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Anschließend schleuderte der Pkw nach links über die Straße hinweg in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Eschwege gebracht.

Einbruch in Wohnhaus und Scheune

Zwischen dem 10.07.22 und dem 18.07.22, 18:40 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Abteroder Straße in Eltmannshausen ein. Hierzu wurde ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Entwendet wurden neben einer geringen Menge Bargeld noch zwei Musikinstrumente (Balalaika und Bouzouki) im Gesamtwert von ca. 400 EUR. Weiterhin drangen der oder die Täter noch in eine Scheune ein. Dort wurde eine Holztür aufgehebelt und mehrere Vorhängeschlösser samt Scharniere abgeschraubt. Aus der Scheune wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Fahrzeug rollt zurück

Um 12:02 Uhr parkte ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau seinen Pkw in der Straße „Am Kalkofen“ in Netra. Da das Auto augenscheinlich nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, rollte dieses aufgrund der leichten Hanglage zurück gegen einen abgestellten Motorroller, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Mit Motorrad gestürzt

Um 22:42 befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus Mengershausen die Hauptstraße in Trubenhausen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, an dem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden an den Fußrasten.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 16:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 50-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode und beabsichtigte in Richtung Roßbach abzubiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 26-jährige Witzenhäuserin zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Brand auf Wohnhaus übergegriffen

Um 16:13 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Brand in der Straße „Leimenkaute“ in Hessisch Lichtenau gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Geräteschuppen auf der Rückseite des Grundstückes brannte. Da der Geräteschuppen an einen Carport angrenzt, der wiederum an die hintere Fassade des Wohnhauses angrenzt, griff das Feuer zunächst auf den Carport und im Anschluss auch auf das Wohnhaus über. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Haustür aufgebrochen, um festzustellen, ob sich noch Personen im Haus befinden, was jedoch nicht der Fall war. Außerhalb des Hauses konnte ein 36-Jähriger (Bekannter) angetroffen werden, der zur Brandzeit im Haus geschlafen hatte, dann durch die Geräusche des Feuers wach wurde und das Haus somit rechtzeitig verlassen konnte. Die 58-Jährige Hauseigentümerin traf dann während des Brandes ebenfalls ein und bestätigte, dass sich niemand mehr im Haus aufhält. Die Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau, Walburg, Retterode und Hopfelde hatten den Brand gegen 17:45 Uhr gelöscht. Durch das Feuer brannte der Geräteschuppen komplett nieder, ebenfalls wurde der angrenzende Carport durch die Flammen zerstört. An der rückseitigen Hausfassade wurde ein angrenzender Anbau (Wintergarten), der Dachkasten und Dachrinnen beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen mit ca. 100.000 EUR angegeben. ​Durch die Hitzeentwicklung kam es zu Beschädigungen in der Nachbarschaft in der Gustav-Siegel-Straße, wo zum einen eine Rasenfläche auf 5 x 6 Meter verbrannte und zum anderen eine Fensterscheibe und ein Rollo beschädigt wurden.

Brand in leerstehendem Hotel/ Gaststätte

Ein weiterer Brand wird um 19:47 Uhr am gestrigen Abend aus der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau gemeldet. Dort kam es in einem ehemaligen und seit Jahren leerstehenden Hotel / Gaststätte zu einem Brandausbruch im Bereich des Gast- und Schankraumes. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Hessisch Lichtenau, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso die Brandursache.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt zu beiden Fällen die Kripo unter 05651/9250 oder die Polizeistation in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.