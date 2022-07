Unbekannter mit Schlagstock scheitert bei Raubversuch in Geschäft: Kripo bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagnachmittag versucht, unter Vorhalt eines Schlagstocks ein Geschäft in der Straße „Graben“, nahe der „Tränkepforte“, zu überfallen. Als die Geschäftsinhaberin seiner Forderung zur Herausgabe von Bargeld nicht nachkam und ihren Lebensgefährten aus einem Nebenraum hinzurief, lief der Unbekannte ohne Beute aus dem Geschäft und weiter in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Notruf der überfallenen Geschäftsinhaberin war gestern Nachmittag gegen 16:10 Uhr bei der Polizei eingegangen. Zahlreiche Streifen hatten daraufhin nach dem flüchtigen Täter gefahndet, konnten diesen aber nicht mehr festnehmen. Wie das Opfer den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte der spätere Täter zunächst Zigaretten kaufen wollen. Als der vermeintliche Kunde diese nicht mit der EC-Karte zahlen konnte, gab er vor, Geld aus dem Auto holen zu wollen und verließ das Geschäft. Nach wenigen Minuten kehrte der Mann mit einem Schlagstock in der Hand zurück, womit er der Frau hinter dem Tresen drohte und die Herausgabe von Geld aus der Kasse forderte. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 25 Jahre alt, 1,90 bis 1,95 Meter groß, normale Statur,

kurze dunkelbraune Haare, dunkle Augen, dunkle Augenbrauen,

grüne OP-Maske, schwarze lange Jacke mit Kapuze auf dem Kopf,

schwarze Hose, sprach akzentfrei Deutsch.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Raubversuchs werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Wer gestern Nachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet hat und Hinweise zu dem Raub geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf B 7

Kaufungen (Landkreis Kassel): Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der B 7 bei Kaufungen zu einem Auffahrunfall zwischen vier Autos, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall in Höhe der Auffahrt zur BAB 7 um 7:35 Uhr ereignet. Alle beteiligten Fahrzeuge waren auf der Bundesstraße in Richtung Kassel unterwegs und ordneten sich hintereinander auf der Rechtsabbiegespur zur Autobahn ein, wo es zu einem Rückstau kam. Ein 25-jähriger Mann aus Bad Sooden-Allendorf am Steuer eines Skoda erkannte die stehenden Fahrzeuge offenbar zu spät und fuhr am Ende des Rückstaus in das Heck eines Mercedes. Durch den Aufprall schob er den Mercedes nach vorne auf einen Toyota, der wiederum mit dem davorstehenden Opel kollidierte. Die 53-jährige Opelfahrerin aus Helsa brachte ein Rettungswagen mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Ihr Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der 26-jährige Mercedesfahrer und die 43 Jahre alte Frau am Steuer des Toyota, beide aus Großalmerode, erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, die aber keiner medizinischen Versorgung vor Ort bedurften. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro, wobei der Skoda, der Mercedes und der Toyota noch fahrbereit waren.

Mann belästigt Frau im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Hünfeld (Kreis Fulda) – Ein bislang unbekannter Mann soll gestern

Nachmittag (18.7./17:30 Uhr) eine 17-Jährige aus Baunatal in der Cantusbahn

(Zugnummer: 24232) belästigt haben. Die junge Frau gab an, dass sie mit dem Zug

auf dem Weg nach Kassel-Wilhelmshöhe war und kurz vor Einfahrt in den Bahnhof

Hünfeld von einem ihr unbekannten Mann zunächst gefilmt worden zu sein. Nachdem

die 17-Jährige den Mann aufforderte, das Filmen zu unterlassen, fing dieser an

lautstark zu lachen und richtete anschließend die Kamera auf den Ausschnitt der

Jugendlichen. Erst nachdem das Opfer anfing zu weinen, beendete der Täter das

Filmen und verließ den Zug in Hünfeld. In Kassel-Wilhelmshöhe angekommen begab

sich die junge Frau umgehend zur Bundespolizeiinspektion Kassel und erstattete

Strafanzeige.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige soll 40-50 Jahre alt und von südländischem Aussehens gewesen

sein. Weitere Personenhinweise liegen nicht vor. Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer

Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Frau im Zug von Exhibitionist belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel – Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurde gestern Abend

(18.7./20:30 Uhr) eine 18-jährige Frau aus Staufenberg in der Cantusbahn (RB 83)

auf Gleis 11 im Kasseler Hauptbahnhof. Der bislang Unbekannte soll in Gegenwart

der Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Erst nachdem die Frau den

Mann aufforderte, die Handlungen zu unterlassen, hörte er damit auf.

Anschließend stieg der unbekannte Täter aus dem Zug und begab sich zum

gegenüberliegenden Zug auf dem Nachbargleis (Fahrtrichtung Fulda). Die

18-Jährige begab sich zum Zugpersonal und meldete den Vorfall. Anschließend

wurde umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel informiert. Die verständigte

Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel suchte den Zug nach dem Täter ab –

jedoch ohne Erfolg. Offenbar verließ der Täter kurz vor Eintreffen der Streife

wieder den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige soll 17-18 Jahre alt gewesen sein und 1,70m groß. Er hatte

braune Augen und dunkelblondes Haar. Bekleidet war er mit einem schwarzen

T-Shirt und einer dunklen, kurzen Hose. Er führte zudem einen schwarzen

Lederrucksack mit sich.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.