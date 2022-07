Homburg v.d.Höhe: Die Polizei-News

Einbrecher erbeuten Schmuckstücke,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, In der Rödersbach, 18.07.2022, 11.00 Uhr bis 16.20 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Rödersbach“ in Hausen-Arnsbach haben unbekannte Täter am Montag Schmuckstücke erbeutet. Die Täter drangen zwischen 11.00 Uhr und 16.20 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen die aufgefundenen Schmuckstücke an sich. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Schaufensterscheibe von Mobilfunkgeschäft hält Einbrechern stand, Neu-Anspach, Anspach, Taunusstraße, 19.07.2022, 03.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag scheiterten unbekannte Täter in Anspach beim Versuch, in ein Mobilfunkgeschäft in der Taunusstraße einzubrechen. Die Einbrecher schlugen um kurz nach 03.00 Uhr mehrfach mit einem bislang noch unbekannten Gegenstand gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes. Die Scheibe wurde hierdurch zwar beschädigt, jedoch nicht zerstört, so dass es den Tätern nicht gelang, in das Geschäft einzudringen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Fensterscheibe von Schulgebäude eingeworfen, Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau, 15.07.2022, 19.00 Uhr bis 18.07.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben Vandalen in Anspach die Fensterscheibe einer Schule in der Straße „Wiesenau“ beschädigt. Unbekannte warfen eine Flasche gegen die Glasscheibe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

Feuerwehr verhindert Ausbreiten von Waldbrand nahe Glaskopf, Gemarkung Glashütten, Waldgebiet zwischen L3025 und B8, nahe Glaskopf, 18.07.2022, gg. 15.40 Uhr,

(pa)Am Montagnachmittag kam es in der Waldgemarkung bei Glashütten zu einem Feuer, dessen Ausbreitung durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden konnte. Gegen 15.40 Uhr wurde der Brand im Wald nahe des Glaskopfes gemeldet, woraufhin sich mehrere Feuerwehren sowie die Polizei in den Bereich begaben. Nachdem die Brandstelle lokalisiert worden war, konnten das Feuer, das sich auf etwa 50 Quadratmetern ausgebreitet hatte, zügig gelöscht werden. Ein Polizeihubschrauber kam unterstützend zum Einsatz und klärte bezüglich möglicher weiterer Brandstellen auf, wobei glücklicherweise keine festzustellen waren. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein vorsätzliches Entfachen des Feuers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Personen, die im genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Ford beschädigt und davongefahren,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Mühlberg, 19.07.2022, 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht mit rund 2.000 Euro Sachschaden zur Anzeige gebracht. Ein Ford S-Max stand zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr in der Straße „Am Mühlberg“, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des Fahrzeugs fuhr. Anstatt sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern verließ der oder die Verantwortliche die Unfallstelle verbotenerweise. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.