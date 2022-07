Motorroller gestohlen,

Limburg, Blücherstraße, Freitag, 15.07.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 16.07.2022, 10:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Motorroller gestohlen. Ein 23-Jähriger hatte einen schwarzen Motorroller in einem Innenhof in der Blücherstraße abgestellt und mit der Lenkersperre gesichert. Als er am Samstagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Der Wert des Diebesgutes wird auf 800 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Garage,

Mengerskirchen-Winkels, Garrantenweg, Samstag, 25.06.2022 bis Samstag, 17.07.2022

(wie) In den letzten Wochen wurde in Winkels in eine Garage eingebrochen und eine Motorsense daraus gestohlen. Ein 52-Jähriger wollte am vergangenen Samstag im Garrantenweg eine Motorsense aus seiner Garage hervorholen. Nachdem er diese nicht fand und auch keiner der Bekannten diese ausgeliehen hatte, verständigte der Mann die Polizei. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Garage gewaltsam geöffnet worden war und unbekannte Täter so in das Innere gelangten. So entwendeten sie offenbar die vermisste Motorsense. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Bagger beschädigt,

Beselich, Steinkauterweg, Freitag, 15.07.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 19.07.2022, 08:00 Uhr

(wie) In Beselich wurde am Wochenende ein Bagger beschädigt. Unbekannte Täter schlugen an einem Bagger, der am Wasserwerk am Steinkauterweg abgestellt war, die rechte Seitenscheibe ein. Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Drei Verletzte bei Unfall bei Löhnberg, Löhnberg, Landesstraße 3281, Dienstag, 19.07.2022, 08:10 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurden bei einem Unfall bei Löhnberg drei Menschen verletzt. Eine 40-Jährige befuhr mit einem Opel die L 3281 von Barig-Selbenhausen in Richtung Löhnberg. Hinter der Abfahrt nach Mengerskirchen wollte die Frau ihr Auto am Fahrbahnrand anhalten, um einen Mitfahrer aufzunehmen. Hierzu betätigte sie den Blinker und verlangsamte die Fahrt. Dies übersah offensichtlich ein 65-Jähriger in einem VW. Er war nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und nahm den Anhaltevorgang des Opel nicht wahr. Er prallte gegen das Heck des Opel, welcher dadurch nach rechts in den Straßengraben geschleudert wurde. Der VW kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt, darunter ein 13-Jähriges Kind in dem Opel. Rettungsdienste brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autos mussten beide abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.000 EUR geschätzt.

Verletzte bei Auffahrunfall,

Weilburg, Limburger Straße, Montag, 18.07.2022, 16:50 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall in Weilburg eine Frau verletzt. Eine 25-Jährige befuhr mit einem Audi die Limburger Straße in Richtung B49. Im stockenden Verkehr musste sie abbremsen. Dies bemerkte ein 44-Jähriger in einem BMW zu spät und fuhr auf das Heck des Audi auf. Bei der Kollision wurde die 25-Jährige leicht verletzt, sie begab sich selbstständig zu einem Arzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.500 EUR.

Autobahnpolizei

Schwerverletzter bei Unfall am Elzer Berg, Elz, Bundesautobahn 3, Montag, 18.07.2022, 18:25 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend am Elzer Berg wurde ein Mann schwer verletzt. Ein 46-Jähriger befuhr mit einem Sattelzug die A 3 in Richtung Frankfurt. Auf den rechten von drei Fahrstreifen am Elzer Berg verlor der Mann die Kontrolle über das Gespann und geriet nach links gegen die Mittelschutzplanke. Bei der Überquerung der anderen Fahrstreifen kollidierte der Sattelzug noch mit dem BMW eines 41-Jährigen. Dieser konnte durch Beschleunigen seines Autos Schlimmeres verhindern. Durch den Aufprall fiel der Auflieger um, wurde aber durch die weiter rollende Zugmaschine wieder aufgerichtet. Nach einer erneuten Kollision mit der Mittelschutzplanke blieb der Sattelzug schließlich dort stehen. Bei dem Unfall wurde der 46-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des BMW bleiben unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen bis circa 22:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 EUR.

Motorradfahrer verletzt sich auf der A 3, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Montag, 18.07.2022, 14:40 Uhr

(wie) Bei einem Sturz eines Motorradfahrers auf der A3 bei Bad Camberg wurde am Montag ein Mann verletzt. Gegen 14:40 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit einem Honda Motorrad die A 3 in Richtung Frankfurt. Bei Bad Camberg bemerkte er zu spät, dass der VW eines 38-Jährigen vor ihm verkehrsbedingt abgebremst wurde. Als der Motorradfahrer einer Kollision noch ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde der Mann verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.