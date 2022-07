Wiesbaden: Die Polizei-News

Gasaustritt in Wohnhaus, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 18.07.2022, 23:00 Uhr

Wiesbaden – (mv)Am Montagabend kam es in einem Wohnhaus am

Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden zu einem Gasaustritt nach

Renovierungsarbeiten. In einer Lokalität in dem Kellergeschoss des Hauses wurden

zu später Stunde noch Renovierungsarbeiten durchgeführt. Der neue Besitzer

beschädigte aus Unachtsamkeit beim Bohren in eine Wand die dahinterliegende

Gasleitung. Die Feuerwehr wurde verständigt, die dann mit starken Kräften

anrückten. Um eine Gefährdung von Personen auszuschließen, wurde der

Kaiser-Friedrich-Ring zwischen den Kreuzungen Schiersteiner Straße und

Luxemburgstraße /Niederwaldstraße komplett gesperrt. Das Gebäude mit dem Lokal

und die beiden angrenzenden Mehrfamilienhäuser wurden vorsichtshalber evakuiert.

Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit die Zufuhr der Gasleitung abstellen. Nach

Belüften und Kontrolle der Häuser konnten die Bewohner wieder zurück in ihre

Wohnungen. Die Sperrung des Kaiser-Friedrich-Ringes wurde um 23:57 Uhr wieder

aufgehoben.

25-Jähriger beraubt,

Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, 19.07.2022, 03.40 Uhr,

(pl)Ein 25-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Bahnhofs

in Mainz-Kastel von unbekannten Tätern beraubt. Nach Angaben des Geschädigten

sei er gegen 03.40 Uhr neben der Bushaltestelle am Bahnhof auf eine Gruppe von

acht bis zehn Jugendlichen getroffen und aufgefordert worden, seine Wertsachen

herauszurücken. Als er dies nicht getan habe, sei er von der Gruppe angegriffen

und zu Boden geschlagen worden. Hier habe er für kurze Zeit das Bewusstsein

verloren. Seine Wertsachen hatte der Geschädigte nach dem Angriff noch bei sich.

Allerdings war einer seiner Kopfhörer verschwunden. Die Jugendlichen sollen nach

dem Angriff in Richtung Mainzer Straße geflüchtet sein. Der Verletzte wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifergruppe soll etwa 14-16

Jahre alt gewesen sein und alle dunkle Haare gehabt haben. Mögliche Zeuginnen

oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0

in Verbindung zu setzen.

Brennende Wiese,

Mainz-Kastel, Ratsherrenweg, 18.07.2022, 19.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend kam es auf einer Wiese in der Nähe eines Spielplatzes im

Bereich des Ratsherrenwegs zu einem Flächenbrand. Der Brand wurde gegen 19.50

Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Das Feuer umfasste

einen Bereich von ca. 100 Quadratmetern. Der umliegende Spielplatz wurde durch

den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der verursachte Sachschaden wird auf

rund 2.000 Euro geschätzt. Kurz vor der Entstehung des Brandes hielt sich

Zeugenangaben zufolge eine Gruppe von circa vier Jugendlichen in der Nähe auf,

welche etwas auf das Wiesengrundstück geworfen haben soll. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ertappte Einbrecher ergreifen mit Beute die Flucht, Wiesbaden-Bierstadt,

Goldackerweg, 19.07.2022, 02.10 Uhr,

(pl)In Bierstadt wurden zwei Personen beim Einbruch in ein Einfamilienhaus von

einem Hausbewohner ertappt und ergriffen daraufhin mit dem bis dahin erbeuteten

Diebesgut die Flucht. Das Duo hatte sich gegen 02.00 Uhr durch ein aufgehebeltes

Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus im Goldackerweg verschafft und bereits mehrere

Schränke durchwühlt, als die beiden von dem wachgewordenen Bewohner erwischt

wurden und daraufhin die Flucht antraten. Ein Einbrecher konnte als ca. 1,90

Meter groß beschrieben werden. Er habe einen grauen Pullover getragen. Zu der

zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Büroräume von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Luisenplatz, 15.07.2022,

17.00 Uhr bis 18.07.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden in einem gewerblich

genutzten Gebäude auf dem Luisenplatz Büroräume von Einbrechern heimgesucht. Die

Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein,

durchsuchten diese und ergriffen dann jedoch offensichtlich ohne Diebesgut

wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kabel von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 15.07.2022, 19.00 Uhr bis 18.07.2022,

07.00 Uhr,

(pl)Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes von einer Baustelle in der

Tempelhofer Straße in Erbenheim rund 180 Meter Kabel gestohlen. Die Diebe

zerschnitten die Kabel und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut die Flucht.

Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird auf über 3.000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Rhein-Taunus: Die Polizei-News

Autoreifen zerstochen, Taunusstein-Seitzenhahn,

Eltviller Straße, Sonntag, 17.07.2022 bis Montag, 18.07.2022

(fh)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Taunusstein-Seitzenhahn die

Reifen eines Fahrzeugs zerstochen. Am Montagmorgen wies ein in der Eltviller

Straße zuvor geparkter weißer Multivan von Citroën zwei zerstochene Reifen auf.

Der Fahrzeugnutzer informierte daraufhin die zuständige Polizeistation. Der

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat

sind bislang unbekannt.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Diesel abgezapft und gestohlen,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Montag, 18.07.2022, 23:00 Uhr bis Dienstag,

19.07.2022, 05:00 Uhr

(wie)An der A 3 bei Niedernhausen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an

einem LKW Kraftstoff abgezapft und gestohlen. Ein 57-Jähriger hatte mit einem

Sattelzug den Parkplatz Theißtal an der A 3 in Richtung Frankfurt angefahren und

sein Gefährt dort für eine Pause abgestellt. Als er am Montagmorgen wieder

weiterfahren wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte im Laufe der Nacht

den Tank geöffnet und den Diesel abgezapft hatten. Der Tankdeckel habe noch auf

dem Tank gelegen. Insgesamt sollen 630 Liter Diesel entwendet worden sein. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/

345-4140 um Hinweise.

Brand einer Scheune,

Rüdesheim am Rhein, Kirchstraße / Hahnengasse Montag, 18.07.2022, 18:30 Uhr

Am Montagabend brannte in Rüdesheim eine unbewohnte Scheune, der dabei

freigesetzte Rauch beschädigte zwei angrenzende Wohnhäuser. Gegen 18:30 Uhr

stellten Anwohner in der Kirchstraße den Brand der besagten Scheune fest und

wählten den Notruf. Noch während sich die Feuerwehr und die Polizei auf der

Anfahrt befanden, versuchten Nachbarn den Brand zu löschen. Erst nach dem

Eintreffen der Feuerwehren konnte der Brand durch deren Einsatz vollends

gelöscht werden. Es zeigte sich, dass durch die starke Rauchentwicklung des

Feuers, die Hausfassaden zweier angrenzender Wohnhäuser in Mitleidenschaft

gezogen worden waren. Deren Bewohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten

ihre Häuser verlassen. Im Anschluss durften sie ihre Wohnungen wieder betreten.

Die beiden Anwohner, welche bei der Brandbekämpfung unterstützend mitgewirkt

hatten, wurden vor Ort vorsorglich behandelt, blieben aber unverletzt. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache

aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf eine Straftat

vor.

Unfallflucht vor Fitnessstudio,

Idstein, Am Wörtzgarten, Montag, 18.07.2022, 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Idsteiner

Fitnessstudios beschädigt. Die verantwortliche Person ergriff die Flucht. Im

Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr parkte ein grauer BMW der 7er Reihe auf dem

besagten Parkplatz. Ersten Ermittlungen zufolge streifte ein bislang unbekanntes

Kraftfahrzeug den BMW beim Ein- oder Ausparken und verursachte dabei einen etwa 2000 Euro teuren Schaden rund um die hintere rechte Fahrzeugseite. Der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ignorierte daraufhin die

entsprechenden Pflichten und fuhr davon.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zu der Unfallflucht unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0.

Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt,

Bundesstraße 54, Höhe Abfahrt Bad Schwalbach, Montag, 18.07.2022, 16:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 54 in Höhe Bad Schwalbach zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem sich der

Radfahrer schwere Verletzungen zuzog. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 83-jähriger

Hohensteiner die Bundesstraße von Taunusstein nach Bad Schwalbach entlang und

beabsichtigte nach links in Richtung Bad Schwalbach abzubiegen. Zeitgleich

befuhr ein 47-jähriger Radfahrer die entgegengesetzte Richtung der Bundesstraße.

Als der Fahrer des Sprinters zum Abbiegen ansetzte, übersah er ersten

Ermittlungen zufolge den entgegenkommenden Zweiradfahrer und stieß mit diesem

zusammen. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz erlitt der 47-jährige

Zweiradfahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste in

ein Krankenhaus gebracht werden. Da bei dem Autofahrer geringe Mengen an

Atemalkohol festgestellt wurden, musste bei ihm zur genaueren Überprüfung eine

ärztliche Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt werden.

Auffahrunfall mit einer verletzten Person, Idstein, Bundesstraße 275, Höhe

„Parkplatz Geierskopf“ Montag, 18.07.2022, 09:50 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 275 bei Idstein ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem ein Fahrer verletzt wurde.

Gegen 09:50 Uhr befuhr ein 51-Jähriger in seinem VW Arteon die Bundesstraße von

Idstein nach Eschenhahn. Im Bereich des Parkplatzes „Geierskopf“ beabsichtigte

ein vor dem VW fahrendes Kraftfahrzeug auf eben jenen Parkplatz aufzufahren und

bremste ab. Auch der 51-jährige Fahrer aus Frankfurt bremste ab. Zeitgleich

gelang es einem 23 Jahre alten Idsteiner, welcher sich mit seinem Toyota Corolla

hinter dem VW befand, nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass er auf den

vorausfahrenden VW auffuhr. Im Zuge des Zusammenstoßes verletzte sich der

23-Jährige leicht und wurde zur weiteren Abklärungen in ein Krankenhaus

gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa

15.000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort

abgeschleppt werden.