Bergstrasse

Viernheim: Polizeikontrolle/17-Jähriger Autofahrer gibt Gas

Viernheim – Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim in der Nacht zum Sonntag (17.07.), gegen 0.30 Uhr auf der

A 659 stoppen. Der Wagenlenker fiel den Ordnungshüter zuvor auf, weil er zu

schnell und zudem in unsicherer Fahrweise unterwegs war.

Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und geriet aufgrund

der hohen Geschwindigkeit zunächst außer Sicht der Polizeistreife. Im Rahmen der

anschließenden Ermittlungen beim Halter des Autos stellte sich heraus, dass nach

gegenwärtigem Ermittlungsstand der 17 Jahre alte Sohn am Steuer des Fahrzeugs

saß, der die Fahrzeugschlüssel zuvor unbemerkt an sich nahm. Ihn erwarten nun

Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts wegen

unerlaubten Kraftfahrzeugrennens.

Bensheim: Rollerfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Bensheim – Einen 47 Jahre alten Motorroller-Fahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (18.07.) in

der Schwanheimer Straße. Der 47-Jährige fiel den Ordnungshütern zuvor auf, weil

er in Schlangenlinien unterwegs war.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,6 Promille an und zudem räumte

der Mann den vorherigen Konsum von Marihuana ein. Einen Führerschein konnte er

den Beamten ebenfalls nicht vorweisen. Der Rollerfahrer wurde vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten

nun mehrere Strafverfahren.

Darmstadt

Darmstadt-Bessungen: 29-Jähriger in Wohnung überfallen / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt-Bessungen – Mindestens zwei noch unbekannte Täter haben in der

Nacht zum Sonntag (17.7.) einen 29-Jährigen in seiner Wohnung in der

Heidelberger Straße überfallen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernommen und sucht Zeugen

mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gegen 3 Uhr Zutritt

in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort sollen sie auf den 29 Jahre alten

Mann losgegangen, ihn geschlagen und unter anderem gefesselt haben. Im Anschluss

entwendeten sie mehrere Hundert Euro an Bargeld sowie ein Smartphone des

Herstellers „Samsung“. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Der 29-Jährige wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und von einem

Team des Rettungsdienstes am Einsatzort versorgt.

In diesem Zusammenhang suchen die ermittelnden Beamtinnen und Beamten der

Darmstädter Kriminalpolizei (K10) Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor. Die

Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Bessungen: Katalysator entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt – Auf den Katalysator eines grauen Autos, der in der

Wittmannstraße parkte, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (17.7.)

und Dienstag (19.7.) abgesehen. Die Täter montierten das Autoteil von dem Mazda

ab und flüchteten mit ihrer Beute. Möglicherweise konnten die Unbekannten bei

ihrem Vorgehen beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise nehmen die für diesen Fall zuständigen Beamten des

Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Exhibitionist auf dem Mathildenplatz / Polizei nimmt 47-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt – Mit entblößtem Unterleib hat sich ein 47-Jähriger am Montag

(15.7.) auf der öffentlichen Grünanlage des Mathildenplatzes gezeigt. Gegen 13

Uhr waren die Beamten des 1. Polizeireviers verständigt worden, eilten hinzu und

nahmen den Mann aus Brensbach vorläufig fest. Er musste mit zur Wache, wo ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung

eingeleitet wurde. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 47-Jährige wieder

entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Fahrzeug und Schuhe im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim – Auf einen Wagen und Schuhe hatten es bislang unbekannte

Kriminelle in der Nacht zum Montag (18.7.), gegen 2.30 Uhr, abgesehen.

Der Volkswagen war in einer Hofeinfahrt in der Sandgasse abgestellt. Ersten

Ermittlungen zufolge war das Auto nicht abgeschlossen, woraufhin sich die

Kriminellen im Inneren des Wagens nach Beute umsahen. Sie erbeuteten eine

Sonnenbrille. Im Anschluss machten sie sich zusätzlich schwarze Turnschuhe der

Marke „Nike“, die im Hof standen, zur Beute. Insgesamt werden die Schäden auf

einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Griesheim unter der Rufnummer

06155/8385-0 erbeten.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens empfiehlt die Polizei erneut

dringend: Achten Sie darauf, dass Sie ihre Autos verschließen und lassen Sie

keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug zurück!

Weiterstadt-Gräfenhausen: Unbekannter macht sich am Tor zu schaffen / Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruch

Weiterstadt – Ein noch unbekannter Mann hat offenbar versucht, am Montag

(15.7.) das Tor zum Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße

aufzubrechen. Zeugen bemerkten gegen 17 Uhr den Unbekannten, der sich dort an

dem Tor zu schaffen machte. Als er wiederum die Aufmerksamkeit der Zeugen

wahrnahm, trat der Verdächtige die Flucht an. Er wurde als etwa 1,70 Meter groß

beschrieben und war zum Zeitpunkt des Geschehens mit einem weißen T-Shirt sowie

einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem

Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

33-jähriger Fahrradfahrer nach Alleinunfall am Erlensee schwer verletzt

Bickenbach – Bickenbach: Am Montag (18.07.2022) ereignete sich gegen 20:00

am Erlensee in Bickenbach ein Verkehrsunfall mit einem 33-Jährigen Radfahrer.

Der 33-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad einen schmalen Waldweg mit starkem

Gefälle. Hierbei kam er aufgrund der Unebenheiten des Weges zu Fall und

verletzte sich schwer. Mittels eines Quads konnte der 33-Jährige zum

Rettungswagen und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Gross-Gerau

Stockstadt am Rhein, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Stockstadt am Rhein – In der Zeit vom 18.07.2022, 20:30 Uhr bis zum

19.07.2022, 09:30 Uhr ist es in der Oberstraße in 64589 Stockstadt am Rhein zu

einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein am Straßenrand geparkter PKW ist durch

ein vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt worden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der

Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte. Die Polizei hat

die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können. Zeugen melden sich

bitte bei der Polizei in Gernsheim unter der Telefon-Nr.: 06258 9343-0.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Zwischen dem 18.07., 22.30 Uhr und 19.07., 13.00 Uhr, wurde in Walldorf in der Flughafenstraße, kurz vor der Einmündung zur Egerländer Straße, ein geparkter brauner Pkw Volvo beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Rüsselsheim: Einbrecher haben Tresor im Visier

Rüsselsheim

Ein Bürogebäude in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (16.07.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch eine Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und brachen dort im Anschluss weitere Bürotüren auf. Die ungebetenen Besucher öffneten gewaltsam einen Tresor und erbeuteten wenige hundert Euro. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Raunheim: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Raunheim

Eine größere Menge Kupferkabel entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (15.07.) und Montagmorgen (18.07.) von einer Baustelle im Bereich der Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße.

Die Täter durchtrennten zunächst mehrere Leitungen und teilten die Beute anschließend in mehrere Stränge auf, bevor sie die Kupferkabel abtransportierten. Wie hoch der Schaden ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Diebstahl dürfte zu einem längeren Stillstand auf der Baustelle führen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Gernsheim

In der Nacht vom Montag, den 18.07.2022 gegen 18:00 Uhr auf Dienstag, den 19.07.2022 um 05:15 Uhr wurde in der Robert-Bunsen-Straße gegenüber der Hausnummer 46 (Industriegebiet) ein dort, in einer Parkbucht abgestellter schwarzer Mercedes-Benz Actros (LKW) an der linken Fahrzeugseite inkl. des Außenspiegels beschädigt. Aufgrund der Schäden ist davon auszugehen, dass ein anderer LKW beim Vorbeifahren und/oder Rangieren diesen LKW touchierte. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den LKW und/oder den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer: 06258 / 9343-0

Odenwaldkreis

Erbach: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Mehrere Reifen von insgesamt zehn auf dem Gelände eines Autohauses in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellten Fahrzeugen, wurden in der Nacht zum Samstag (16.07.) von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Änderung zum Zeugenaufruf vom 18.07.2022 – Dunkler Pkw gesucht!

Im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht vom 14.07.2022 gegen 13:00 in Brensbach an der Kreuzung B38/Wersauer Straße und dem Zeugenaufruf vom 18.07.2022, wird ein dunkler Pkw gesucht, welcher in unbekannte Richtung von der Unfallstelle geflohen ist. Bei dem hellblauen Geländewagen handelte es sich um das Fahrzeug des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Höchst unter Tel: 06163 9410.

Odenwaldkreis: Brände halten Feuerwehren auf Trab

Am Montagabend (18.07.), gegen 21.00 Uhr, wurde den Rettungskräften der Brand eines Hochsitzes am Waldrand in Verlängerung der Beinegasse in Mümling-Grumbach gemeldet. Die Feuerwehr konnte durch ihren schnellen Einsatz ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Lediglich einzelne Bäume und Unterholz wurden noch in Mitleidenschaft gezogen.

Zwei weitere Brände ereigneten sich zudem bereits am Sonntag (17.07.) im Bereich von Lützelbach. Dort brannte gegen 11.30 Uhr im Wald zwischen Rimhorn und Lützelbach eine Fläche von gut 100 qm. Es handelte sich hauptsächlich um Abraumholz. Gegen 16.10 Uhr brannte es erneut. Diesmal waren in der Nähe des Hainhauses etwa 15 Nadelholzbäume auf einer Waldfläche von etwa 100 qm betroffen.

Am Montagvormittag (18.07.), gegen 11.20 Uhr, brannte in der Höchster Obrunnschlucht eine Waldbodenfläche von etwa 150 qm mit mehreren Nadelbäumen und auch im Wald zwischen Hetzbach und Reußenkreuz gerieten gegen 19.40 Uhr etwa 200 qm Waldboden in Brand.

In allen Fällen dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Erbach: Mülltonnen brennen-Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag (19.07.), gegen Mitternacht, brannten in der Jahnstraße zwei Papiermülltonnen. Die Flammen konnten anschließend rasch durch Anwohner sowie mittels Feuerlöscher durch die Polizei und anschließend auch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Bereits am Sonntagabend (17.07.), gegen 21.30 Uhr, brannte in der Goethestraße eine Papiermülltonne. Ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gibt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.