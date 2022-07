Verkehrsunfallflucht

Limburgerhof (ots) – Ein am Montag 18.07.2022 in der Straße Burgunder Platz geparkter grauer Audi wurde im Zeitraum von 08-16:00 Uhr beschädigt. Der Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro dürfte beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden sein.

Hinweise zur unfallverursachenden Person oder dem verursachenden Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Fahrradfahrersturz

Limburgerhof (ots) – An der Kreuzung der Brunckstraße zur Carostraße verlor am Montag, 18.07.2022, gegen 08:45 Uhr, ein 80-jähriger Fahrradfahrer das Gleichgewicht und stürzte, nach bisherigen Erkenntnissen ohne fremdes Zutun.

Vorbildlicher Weise nahmen sich mehrere Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte dem leicht Verletzten an. Dieser wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Versuchter Einbruch in Realschule

Dudenhofen (ots) – Zwischen Freitag 15.07.2022, 16 Uhr, und Montag 18.07.2022, 07:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einer Seitentür der Realschule Plus in Dudenhofen. Den Tätern gelang es nicht, die Tür zu öffnen und in das Gebäude einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.