Diebstahl von Sommermöbeln

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstag 16.07.2022 und Montag 18.07.2022 entwendeten unbekannte Täter Sommermöbel, die von einem Möbelhaus in der Industriestraße ausgestellt waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Keller – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwischen 14-18:00 Uhr wurden am 18.7.22 aus einem Keller in der Welserstraße ein Kühlschrank und ein Fahrrad entwendet. Um an die Gegenstände zu gelangen, brachen Unbekannte den Kellerraum auf.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Ludwigshafen-Süd (ots) – Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag 15.07.2022 und Montag 18.07.2022 in einen Kindergarten in der Karl-Krämer-Straße einzubrechen. Bei dem Versuch in das Gebäude zu gelangen, wurde ein Türrahmen beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat im angegebenen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Kindertagesstätte beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl eines Pedelec

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 16.07.2022 zwischen 14:30-15:00 Uhr wurde ein in einem Hof am Bgm.-Zorn-Platz abgestelltes und verschlossenes Pedelec im Wert von ca. 1.500 EUR entwendet.

Haben Sie etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Flucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein in der Bgm.-Horlacher-Straße abgestellter Mazda wurde zwischen dem 11.07.2022 – 16.07.2022 im Frontbereich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR.

Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein am Montag 18.07.2022 zwischen 10.30-11.15 Uhr in der Saarbrücker Straße abgestellter Sprinter wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wurden Sie Zeuge? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Diebstahl von Zaunteilen -Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 17.07.2022 auf den 18.07.2022 Teile einer Abzäunung eines Supermarkts in der Von-Kieffer-Straße. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.