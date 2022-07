Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Besenwürfe

Speyer (ots) – Alles andere als alltäglich für die Polizei Speyer war ein Vorfall, der sich am Montag 18.07.2022 um 23:22 Uhr in der Gilgenstraße ereignete. Ein 53-Jähriger warf einen haushaltsüblichen Besen auf einen Motorradfahrer, der von der Schützenstraße kommend nach links in die Gilgenstraße einbog. Der Wurf verfehlte den Fahrer nur um etwa einen Meter. Der 17-jährige Motorradfahrer wendete und der 53-Jährige bewarf ihn erneut mit dem Besen, diesmal von der anderen Straßenseite.

Auch dieser Wurf verfehlte den 17-Jährigen um ca. einen Meter. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Motorradfahrer und dem 53-Jährigen. In dessen Verlauf fuhr ein PKW mit Zeugen des Vorfalls an dem 53-Jährigen vorbei, der wieder seinen Besen in der Hand hielt und schließlich auch zum Schlag gegen den PKW ausholte.

Der 21-jährige PKW-Fahrer wich dem Schlag aus, wobei sein Vorderrad mit dem Bordstein kollidierte und beschädigt wurde. Bei den Ereignissen wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand nur am Vorderrad des PKW, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizeibeamten nahmen den 53-Jährigen in Gewahrsam und verbrachten ihn aufgrund einer mit einer psychischen Erkrankung einhergehenden Fremdgefährdung in eine psychiatrische Fachklinik. Als Erklärung seines Verhaltens gab er an, dass der Motorradfahrer seiner Wahrnehmung nach, beim Abbiegen zu schnell war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ladendieb lässt sich nicht abhalten

Speyer (ots) – Am Montag 18.07.2022 um 18:25 Uhr entwendete ein 36-Jähriger in einer Tankstelle in der Wormser Landstraße mehrere Dosen Whiskey und entfernte sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine hinzugerufene Polizeistreife traf den Tatverdächtigen in der Wormser Landstraße an und durchsuchte ihn. Hierbei stellten die Beamten acht am Körper versteckte Whiskeydosen sowie 30 in einem Rucksack mitgeführte Energy-Drink-Dosen sicher, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens entließ die Polizeistreife den 36-Jährigen, behielt ihn aber weiter im Blick.

Anschließend wog sich der 36-Jährige in Sicherheit, ging in einen Elektronikmarkt in der Wormser Landstraße und die Beamten durchsuchten ihn beim Verlassen des Geschäftes erneut. Hierbei stellten sie eine frisch entwendete, am Körper des 36-Jährigen versteckte Spiegelreflexkamera im Wert von ca. 1.400 Euro sicher, gaben diese dem Geschäft zurück und wiesen den Diebstahl anhand der Videoaufzeichnungen des Marktes nach.

Da sich der Tatverdächtige erkennbar auch durch polizeiliches Einschreiten nicht von der Begehung weiterer Delikte abhalten ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam, um künftige Straftaten zu verhindern.

PKW entfernt sich unerlaubt vom Unfallort nach Sturz einer Radfahrerin

Speyer (ots) – Am Montag 18.07.2022 um 07:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Radfahrerin die Paul-Egell-Straße auf in östlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 19 hielt ein Omnibus am rechten Fahrbahnrand, an welchem die 57-Jährige links vorbeifuhr. In diesem Moment fuhr ein roter PKW aus der Gegenrichtung am Omnibus vorbei, der die 57-Jährige zum Ausweichen zwang.

Infolge des Ausweichmanövers verlor sie dabei das Gleichgewicht und kollidierte mit der linken Rückleuchte des Omnibusses. Sie wurde hierbei nicht verletzt. Die blonde Fahrerin des entgegenkommenden roten PKW setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Am Omnibus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallbeteiligten, die sich unerlaubt vom Unfallort entfernen, droht gemäß § 142 Absatz 1 StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren.

Die Polizei gibt daher folgende Verhaltenshinweise: