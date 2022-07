Unter Drogeneinfluss einen nicht versicherten E-Roller geführt

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 18.07.2022, ist der Polizeistreife gegen 15:30 Uhr im Bereich der Bismarckstraße ein Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der mit seinem E-Roller unterwegs war. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 24-jährigen Rollerfahrer noch drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Der Rollerfahrer räumte den Konsum von Cannabis ein. Zudem habe er nicht gewusst, dass er seinen Roller versichern müsse. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, und er wurde entsprechend beanzeigt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin: E-Roller sind kein Spielzeug. Es sind Kraftfahrzeuge, die versichert werden müssen, und bei denen z.B. im Zusammenhang mit Alkohol genau die selben Regeln gelten, wie beim Führen eines Pkw’s.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Sankt Martin (ots) – Am Montag 18.07.2022, zwischen 08-15.00 Uhr, wurde ein in der Talstraße geparkter 3er-BMW von einem ausparkenden oder rangierenden Fahrzeug im Bereich des vorderen Kotflügels beschädigt.

Hierbei entstand Schaden von ca. 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Nach Unfall Zeugen gesucht

Hainfeld (ots) – In einer Rechtskurve auf der L512 zwischen Hainfeld in Richtung Flemlingen kam es vermutlich Montag 18.07.2022 gegen 20.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW Renault-Clio von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Hierbei entstand leichter Flurschaden.

Der Schaden an dem Fahrzeug ist bisher nicht bekannt, da der Unfall von einem Mitarbeiter des Abschleppdienstes der Polizei mitgeteilt worden war und sich das Fahrzeug bereits in einer Werkstatt befand. Bei Ankunft an der Unfallstelle stand der PKW bereits auf dem daneben liegenden Feldweg.

Die vor Ort anwesenden Personen teilten mit, dass sich die auf der Fahrbahn befindliche 20 m lange Bremsspur bereits am Morgen auf der Straße befunden hätte, was zumindest angezweifelt werden muss. Zeugen des Unfalles, oder weitere Hinweise hierzu, nimmt die Polizei Edenkoben entgegen.

Einbruch in Bauhof der VG Bad Bergzabern – Lkw entwendet

Kapellen-Drusweiler (ots) – In der Zeit von Montag 18.07.22 auf Dienstag 19.07.22, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Bauhofes und dem darauf befindlichen Hauptgebäude. Aus dem Gebäude wurde eine geringe Menge Bargeld, sowie ein Lkw Schlüssel entwendet.

Diesen Schlüssel nutzten die Täter dann, um den dazugehörigen Lkw ebenfalls zu entwenden. Es handelt sich dabei um einen orangenen LKW der Marke MAN mit dem amtlichen Kennzeichen SÜW-VG 21. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern nimmt Zeugenhinweise aus der Bevölkerung gerne unter der Tel. 06343-93340 entgegen.