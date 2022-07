Untersagung der Weiterfahrt für überladenen Sattelzug

Wörrstadt/A61 (ots) – Am Montag 18.07.2022 zogen Kräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr, einen völlig überladenen 40 Tonnen-Sattelzug einer niederländischen Spedition aus dem Verkehr. Der mit 48.000 Litern Wein in Übersee-Containern beladene Sattelzug war am frühen Nachmittag auf der A61, Höhe Armsheim unterwegs.

Die Lkw-Spezialisten kontrollierten ihn aufgrund des Verdachts der Überladung auf dem Parkplatz “Menhir”. Bei einer Verwiegung bestätigte sich der Verdacht. Nach Toleranzabzug betrug das tatsächliche Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination 70.860 Kilogramm. Somit lag eine Überladung um fast 77 Prozent vor.

Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt und eine Sicherheitsleistung von über 400 Euro erhoben. Zudem wird in diesem Fall eine Vermögensabschöpfung angeregt. Ferner wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften und das Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz festgestellt.

Der 29-jährige Fahrer und auch der Halter des Sattelzugs müssen sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten. Erst vor kurzem wurde ein anderes Fahrzeug der gleichen Spedition bereits wegen Überladung beanstandet.

Worms

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Montag 18.07.2022 kam es gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall, verursacht durch einen alkoholisierten PKW-Fahrer. Beim Versuch an einem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren touchierte ein 65-jährige Wormser dieses gleich zwei Mal. Danach kollidierte der alkoholisierte Fahrer noch mit einem angrenzenden Poller, bevor er schließlich den Motor abstellte und in seinem PKW einschlief.

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Situation beobachtet und die Wormser Polizei verständigt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergibt ein durchgeführter Atemalkoholtest 2,44 Promille. Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. An den beteiligten Fahrzeugen und dem Poller entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Brand einer Kompostanlage

Worms (ots) – Am Montag 18.07.2022 gegen 20:45 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand einer Kompostanlage im Bereich Entenpfuhl 10. Durch den Brand wurden dort lagernder Grünschnitt und mehrere, hölzerne Zaunelemente zerstört.

Der Brand weitete sich auf eine Fläche von circa 20 x 10 Metern aus und konnte durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms letztendlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Aufgrund der hohen Außentemperaturen kann davon ausgegangen werden, dass eine Selbstentzündung des sehr trockenen Grünschnitts die Brandursache darstellt.