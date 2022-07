Neuleiningen: Benefiz-Konzert beim Neuleininger Burgsommer – Collins-Sound mit Streichern auf der Burg

Neuleiningen – Endlich! Nach zweijähriger Wartezeit kommt Phil auf die Burg. Was wäre der Burgsommer Neuleiningen ohne die Musik von Phil Collins und seiner legendären Gruppe Genesis.

Zwei Benefizkonzerte für das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen

Gleich zwei Mal spielt die Band „Phil“ Mitte Juni 2021 für eine gute Sache auf der Burg in Neuleiningen. Die bekannte Phil Collins und Genesis Tribute Band gibt am Freitag, 22. Juli 2022, und Samstag, 23. Juli 2022, anlässlich des „Neuleininger Burgsommers“ zwei Benefizkonzerte: Jeweils 50 Prozent der Einnahmen gehen an das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen bei Speyer sowie andere soziale Einrichtungen.

„Phil“ wird für die beiden Benefizkonzerte unterstützt von einem zehnköpfigen Streichensemble der Musik- und Kunstschule Bruchsal unter der Leitung von Stefan Fuchs. „Wir haben uns für die klassischen Songs von Phil Collins und Genesis extra gemeinsam neue Arrangements ausgedacht“, sagt Sänger Jürgen „Phil“ Mayer. Titel wie „One More Night“, „Can‘t Hurry Love“ oder auch die Hymne „Carpet Crawlers“ werden in vollem Streicherklang zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis.

Seit mehr als zehn Jahren stehen die elf Musikerinnen und Musiker von „Phil“ aus Baden für stets ausverkaufte Konzerte beim „Neuleiniger Burgsommer“.

Tickets:

Für Ticket Inhaber aus dem Verkauf von 2020 gilt folgende Regel.

ACHTUNG! Gültigkeit der Tickets:

Ursprünglicher Termin 27.06.20 gilt jetzt am 22.07.22

Ursprünglicher Termin 28.06.20 gilt jetzt am 23.07.22

Ticketverlosung:

Metropolnews verlost für die beiden Konzerte am Freitag, 22.07.2022, sowie am Samstag, 23.07.2022, um 20 Uhr in Neuleiningen, jeweils 3 x 2 Tickets.

Bitte beantworten sie folgende Frage:

Wie heißt „Phil“ im bürgerlichen Namen??

Die richtige Antwort schicken sie bitte per e-mail unter Nennung ihrer postalischen Adresse an: gewinnspiel@metropolnews.info

Einsendeschluss ist Mittwoch, 20.07.2022, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass direkt nach dem Gewinnspielende Ihre Emailadresse sowie sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels von Ihnen übermittelte Daten von uns gelöscht werden. Keinesfalls geben wir persönliche Daten an Dritte weiter.

Ticketverkausstellen:

Papeterie Breuer in Grünstadt

Hauptstraße 28

67269 Grünstadt

www.papeteriebreuer.de

Restaurant ZUM BURGGRAF

Hotel – Restaurant

Zum Burggraf

Mittelgasse 11

67271 Neuleiningen

Telefon 06359 2826

Telefax 06359 960376

www.zumburggraf.de

Landgasthaus „Zum Engel“

Kirchengasse 12

67271 Neuleiningen

Telefon: 0 63 59/ 20 93 59

Fax: 0 63 59/ 20 93 59

www.landgasthaus-zum-engel.de

Pfalzhotel Asselheim

Holzweg 6

67269 Grünstadt-Asselheim

Telefon: 0 63 59/ 8003-0

Fax: 0 63 59/ 8003-99

www.pfalzhotel.de

Aktiv Optik (Im Globus)

Daimler Straße 23

67269 Grünstadt

Telefon: 0 63 59/ 205307

Fax: 0 63 59/ 205557

www.aktivoptik.de

Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Bitzenstraße 9

67269 Grünstadt

Telefon 06233/3550-1170

www.vvrbank-krp.de

Weingut Nippgen

Mittelgasse 39

67271 Neuleiningen

www.nippgen.de

Burgschänke Neuleiningen

Kirchengasse 14

67271 Neuleiningen

www.burgschaenke-neuleiningen.de