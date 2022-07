Neustadt: KRG-Schulhofsanierung beginnt

Neustadt an der Weinstraße – Mit einem offiziellen Spatenstich mit Baudezernent Bernhard Adams haben die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung des Schulhofs des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG) begonnen. Darüber hinaus werden Vorbereitungen für die Anbindung des Gebäudes an das städtische Glasfasernetz getroffen und die Erneuerung des Blitzschutzes beendet.

„Ich weiß, dass der Umbau sehnlichst erwartet wurde, daher war mir der Start einen Spatenstich wert“, sagte Adams. Schulleiter Friedrich Burkhardt ergänzte: „Auch wir freuen uns riesig. Der Schulhof liegt gigantisch zwischen zwei Bächen, das hat sonst keiner.“

Entstehen sollen verschiedene Bereiche für Aufenthalt, Sport, Spiel und Unterricht. Geplant sind unter anderem zwei Bolzplätze, ein größerer Platz, der sich auch für Veranstaltungen eignet, Tischtennis-Platten, eine Schaukel, Sitzgruppen, ein neuer Rundweg und viel Grün mit bis zu 15 neuen Bäumen. Mit einem Zugang angebunden wird der Rehbach, der im Norden direkt am Schulgelände entlangfließt. Der südliche Bereich des Schulgeländes wurde bereits durch das neue Speyerbach-Ufer aufgewertet, das im Zuge des Grünzugs Böbig entstand. Fertig sein soll alles Ende 2022.

Das vom Land Rheinland-Pfalz bezuschusste Projekt kostet 653.000 Euro. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die Erdung der schon erneuerten Blitzschutzanlage von Schulgebäude und Turnhalle für 78.000 Euro vorbereitet.

Finanziell beteiligt haben sich zudem der Abi-Jahrgang 2019 und die Studiengenossenschaft. Und auch die Eltern haben kräftig die Werbetrommel für Spenden gerührt.

Der aus dem Jahr 1969 stammende Schulhof ist in einem schlechten Zustand und hat wenig Aufenthaltsqualität. Das Pflaster ist an vielen Stellen gebrochen und uneben. Bewuchs drängt durch große Fugen, Mauern sind schadhaft. Mit den Schäden und vielen Stufenanlagen ist der Schulhof nicht barrierefrei. Es fehlt an Sitzmöglichkeiten, Spielflächen und Schatten spendenden Bäumen. Regenwasser kann auf der großen versiegelten Fläche nicht versickern.