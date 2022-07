Edingen-Neckarhausen: Sommerkonzert des JugendSinfonieOrchesters Mannheim im Schloss Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen – Nach coronabedingter Pause kam das JugendSinfonieOrchester Mannheim (JSOM) wie schon 2019 am vergangenen Sonntag zu einem seiner Sommerkonzerte ins Schloss Neckarhausen.

Das aus knapp 80 jungen Musikerinnen und Musikern (13 – 20 Jahre alt) bestehende Orchester der Musikschule Mannheim präsentierte sich erneut auf höchstem spielerischem Niveau. Unter seinem Dirigenten Jan-Paul Reinke, der nicht nur humorvoll durchs Programm führte und die einzelnen Stücke moderierte, sondern auch souverän mit viel Einfühlungsvermögen sein Orchester mal mit großer Gestik mal minimalistisch leitete, begann der Konzertabend mit der Ouvertüre Coriolan von Beethoven. Im Anschluss kam das selten gespielte Doppelkonzert für Bratsche und Klarinette von Max Bruch zur Aufführung. Die Solisten Constantin Sold an der Bratsche und Jonas Hoffmann mit der Klarinette kamen dabei aus den eigenen Orchesterreihen. Das einfühlsame Wechselspiel der beiden Instrumente in Symbiose mit dem angepasst verhalten spielenden Orchester beherrschten die beiden Solisten souverän mit sichtbarer Lust am Musizieren. Zum Abschluss vor der Pause wurde mit viel Schwung die bekannte Freischütz Ouvertüre dargeboten.

Nach Erfrischungsgetränk und Brezel setzte sich der Abend mit dem 3. und 4. Satz aus der 2. Sinfonie von Alexander Borodin fort, der neben seinem eigentlichen Beruf als Chemiker und Mediziner nur so nebenbei komponierte, das aber wunderschön und melodiös. Weiter ging es mit „Gassenhauern“ der klassischen Musik, nämlich den Ungarischen Tänzen Nr. 5 und 6 von Brahms und Danzon No. 2 von Arturo Márquez, einem mexikanischen Komponisten. Jan-Paul Reinke schaffte es auch hier, seine jungen Musikerinnen und Musiker zu Spitzenleistungen zu animieren und in atemberaubenden Tempi zu spielen.,

Ganz zurecht wurde dieser wunderbare Abend mit lang anhaltendem Applaus der vielen Zuschauer gewürdigt, was zu einer Zugabe mit dem bekannten Schostakowitsch Walzer führte. Auch Andrea Hintz-Rettenmaier, Leiterin der Außenstelle Edingen-Neckarhausen, konnte nicht umhin, sich in ihren Dankesworten vor diesem Ausnahmeorchester zu verneigen. Ende Juli bis Mitte August wird das Orchester auf Tour sein und an einem Jugendorchesterfestival in Italien teilnehmen und auf der Weiterreise nach Griechenland das Underground Youth Orchestra zu einem gemeinsamen Konzert in Athen treffen.