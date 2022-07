Biebertal: Auseinandersetzung in Fellingshausen

Offenbar wegen der Bezahlung gerieten Samstagfrüh ein Minicar-Fahrer und ein unbekannter Fahrgast in Streit. In dessen Verlauf stieß der Unbekannte den Fahrer zu Boden, trat ihn und flüchtete anschließend. Wer hat den Vorfall in der Pfarrstraße in Fellingshausen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mit Joint erwischt

Polizisten erwischten Freitagabend gegen 21.00 Uhr einen 32-jährigen Mann mit einem Joint. Sie überprüften ihn in der Straße „Gartfeld“ und stellten eine geringe Menge an Marihuana sicher. Zudem lag gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen vor. Er wird heute noch einem Richter vorgeführt.

Gießen: Ladendieb kommt zurück

Nachdem ein 42-jähriger Mann aus Reiskirchen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bänningerstraße ein zuvor gestohlenes Maschinenset im Wert von fast 400 Euro einlud, ging er wieder in das Geschäft. Die Angestellten erkannten ihn, konfrontierten ihn mit dem Diebstahl und fanden das Maschinenset in einem Anhänger. Der Ladendieb roch nach Alkohol und der Marktleiter informierte die Polizei. Der Tatverdächtige pustete über 1,12 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er gab den Beamten vor, dass ein Kumpel das Fahrzeug gefahren hätte. Auf Nachfrage gab der Bekannte des 42-Jährigen an, nicht gefahren zu sein. Es folgten zwei Blutproben bei dem Reiskirchener auf der Polizeiwache. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Gießen: Einbruch in Klein-Linden

Ein Einfamilienhaus in der Saarlandstraße in Klein-Linden geriet in der letzten Woche in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten brachen zwischen 07.00 Uhr am Mittwoch (13. Juli) und 20.30 Uhr am Samstag (16. Juli) über die Rückseite des Hauses ein und durchsuchten das Gebäude. Aus dem Haus fehlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck, ein Fahrrad und eine Kettensäge. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Grünberg: Baustellenlampe entwendet

Auf einer Baustelle in der Gießener Straße stahlen unbekannte Jugendliche eine Warnlampe. Am Sonntag gegen 23.20 Uhr waren offenbar drei Jungs und ein Mädchen dort unterwegs, als einer aus der Gruppe die Baustellenlampe abmontierte. Anschließend flüchteten sie in Richtung Stadtmitte. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Mit Eiern beworfen

Jugendliche bewarfen Montagfrüh gegen 00.45 Uhr auf einem Tankstellengelände im Schiffenberger Weg eine 28-jährige Gießenerin mit rohen Eiern und flüchteten in einem PKW. Die Eier hatten die Unbekannten offenbar zuvor in der Tankstelle gekauft. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen bzw. zu dem wegfahrenden Auto machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 06401/9143-0.

Gießen: Fahrrad weg

Auf ein weiß-hellblaues Mountainbike des Herstellers Lapierre hatten es Unbekannte auf dem Universitätsgelände in der Frankfurter Straße abgesehen. Die Diebe entwendete am Sonntag zwischen 20.00 und 21.30 Uhr das etwa 3000 Euro teure Rad. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: In den Arm gebissen

Als der Sicherheitsdienst einen 32-Jährige vom Kirmes-Gelände im Lochermühlsweg in Lang-Göns führen wollte, bis der 32-Jährige einem Angestellten in den Arm. Sonntagfrüh gegen 02.00 Uhr hatte der 41-jährige Security-Mitarbeiter von dem Hausrecht Gebrauch gemacht und erteilte dem Besucher einen Platzverweis. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Lich: Roller in Langsdorf gestohlen

Einen Mokick-Roller ließen Unbekannte in der Straße „Im Himmerich“ in Langsdorf mitgehen. Der schwarze Roller stand zwischen 10.20 Uhr am Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag auf einem Parkplatz für Zweiräder am Bahnhof. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Pohlheim: Berauschten Minderjährigen erwischt

Im Grüninger Weg in Garbenteich erwischten Polizisten einen minderjährigen Pedelec-Fahrer, der berauscht unterwegs war. Der 15Jährige war Sonntagfrüh gegen 03.50 Uhr mit dem Rad in Schlangenlinien unterwegs, als die Streife ihn stoppte. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen und Alkohol. Beim Atemalkoholtest pustete der Jugendliche 1,66 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Anschließend konnte er von seinen Eltern abgeholt werden.

Gießen: Dieb nutzt Gelegenheit

Ein Dieb nutzte Freitagmittag die Gelegenheit und stahl aus einem LKW ein Mobiltelefon. Gegen 11.55 Uhr verließ der Fahrer sein Fahrzeug und ließ das Fenster offen. Innerhalb von fünf Minuten schlug der Unbekannte zu und ließ das Telefon mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Dieseldiebstahl auf Pendlerparkplatz

Dieseldiebe schlugen in der vergangenen Woche auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle zur A5 (Grünberg) zu. Sie machten sich zwischen Donnerstag und Freitag an den Tanks von einem blauen Dacia, blauen BMW sowie einem roten Seat zu schaffen. Wer hat dort in der vergangenen Woche etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Seat in Parkhaus touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Donnerstag (14.Juli) in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten Seat. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte der Unbekannte zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr den schwarzen Leon am vorderen, rechten Kotflügel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Berührung der Außenspiegel

Am Samstag (16.Juli) gegen 11.50 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Wettenberg in einem Peugeot die Gießener Straße. In Höhe der Hausnummer 4 kam der Peugeot-Fahrerin ein bislang Unbekannter entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Am Freitag (15.Juli) gegen 18.05 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Licher Straße in Garbenteich in Richtung Schiffenberger Straße. Offenbar beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 24 einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Alkoholisiert Unfall verursacht

Samstagnacht befuhr ein 20-jähriger Mann aus Linden in einem BMW die Dessauer Straße in Rodheim-Bieber in Richtung Sudetenlandstraße. Beim Vorbeifahren streifte der Lindener in Höhe der Hausnummer 4 zwei geparkte Fahrzeuge. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und stieß gegen ein Hoftor und eine Grundstücksmauer. Der BMW-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro. Die alarmierten Polizeibeamte bemerkten Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,42 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Abbiegevorgang nicht bemerkt

Ein 65-jähriger Mann in einem Opel und ein 47-Jähriger Mann aus Buseck befuhren hintereinander die Kreisstraße 31 in Richtung Trohe. Dabei bemerkte der Busecker den Abbiegevorgang des Opel-Fahrers zu spät und fuhr in das Fahrzeug. Offenbar stand der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete 1,71 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der 47-Jährige mit auf die Wache genommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Einbahnstraße missachtet

Samstagabend (16.Juli) gegen 20.50 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Motorradfahrer die Alte Gießener Straße entgegen der Einbahnstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat eines 21-Jährigen. Nach kurzer Diskussion entfernte sich der Motorradfahrer von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 43-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Ein 21-Jähriger aus Hungen in einem BMW befuhr Sonntagnacht (17.Juli) gegen 04.30 Uhr von Hungen-Langd in Richtung Bundesstraße 457. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholgenuss kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Wasserdurchlass und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Der Fahrer sowie ein 32-jähriger und ein 22-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei schwer und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Verkehrszeichen angefahren

Am Sonntag (17.Juli) gegen 15.10 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Grünberg in einem Opel die Kaiserstraße und beabsichtigte in die Hungener Straße abzubiegen. Dabei fuhr der Mann gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert

Eine 21-jährige Frau in einem Suzuki touchierte am Sonntag (17.Juli) gegen 16.20 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Frankfurter Straße einen geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag (17.Juli) gegen 19.30 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Reiskirchen mit einem Motorrad die Landstraße 3355 von Hattenrod nach Reiskirchen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam die Reiskirchenerin in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Straßengraben. Die 29-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.