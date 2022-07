Einbruch in Bürogebäude

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Freizeitzentrums in Meinhard-Grebendorf. Dort wurde ein Fenster des Hauptgebäudes (Bürogebäude) aufgehebelt, um widerrechtlich einzusteigen. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht und daraus mehrere Gegenstände entwendet. Unter anderem zwei Geldkassetten, in denen sich Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, eine Tankkarte aber auch der Schlüssel für die Schranke des Campinggeländes befanden. Des Weiteren wurde ein 200 kg schwerer Tresor (ohne Inhalt) entwendet. Offenbar, um diesen abtransportieren zu können, wurde noch die Haupteingangstür massiv aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR entstand. Gegen 02:00 Uhr wurden in der Nacht Geräusche wahrgenommen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, so dass die Kripo um entsprechende Hinweise unter 05651/9250 bittet.

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wurde noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am vergangenen Freitag, 15.07.22 im „Kaufland“ in der Thüringer Straße in Eschwege ereignet hat. Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde einer 80-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau das Portmonee aus dem Einkaufswagen entwendet. Nach ihren Angaben hatte sie bereits im Kaufland und im Anschluss beim dortigen Bäcker eingekauft und ihre Geldbörse in den Einkaufswagen abgelegt. Auf dem Weg zum Parkplatz ließ sie den Einkaufswagen für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt, in dem das Portmonee entwendet wurde. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Farbschmierereien

Zwischen dem 15.07.22, 21:30 Uhr und dem 16.07.22, 07:00 Uhr wurden in Rommerode auf dem Gelände der Hirschbergschule mehrere Graffiti an die Wände und Säulen der Sporthalle gesprüht, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Kopfhörern

Am gestrigen Sonntag wurden aus einem Fitnesscenter in der Eschweger Innenstadt (Stad) ein Paar Kopfhörer „Apple Gen. 2“ aus einem Schließfach im Spindraum entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Mittagszeit. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 14:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Cornberg mit seinem Pkw die L 3249 von Nentershausen kommend in Richtung B 27, auf die er nach links in Richtung Cornberg abbiegen wollte. Dabei übersah er einen 57-Jährigen aus Nentershausen, der mit seinem Motorrad auf der B 27 unterwegs war und nach links in Richtung Nentershausen abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5500 EUR; verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zigarettenautomat aufgebrochen

Nachberichtet werden muss noch von dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Den Ermittlungen nach wurde dort am vergangenen Mittwochabend, 13.07.22 zwischen 21.00 Uhr und 22:00 Uhr der Zigarettenautomat in Höhe Haus-Nr.: 307 aufgebrochen und die Zigaretten im Wert von ca. 1000 EUR daraus entwendet. Der Sachschaden beträgt ebenfalls ca. 1000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Dieseldiebstahl

Über das vergangene Wochenende versuchten Unbekannte in Großalmerode, in der Nähe des Wanderparkplatzes „Thomasmühle“, aus zwei Baustellenfahrzeugen mehrere Liter Dieselkraftstoff zu entwenden. Offensichtlich gelang dies nicht richtig, da nur geringe Mengen des Kraftstoffs fehlen. Bei Tatausführung wurden aber die Tankdeckel beschädigt. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung

Um 14:13 Uhr kam es gestern im Bereich der Bilsteinhütte in Großalmerode zu einer Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Aussage des 62-jährigen Geschädigten aus Helsa „werkelte“ ein 44-Jähriger aus Kassel an seinem Fahrradreifen herum, so dass er auch einen Diebstahl befürchtete. Der 62-Jährige sprach den 44-Jährigen an und hielt ihn dort fest. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 44-Jährige den 62-Jährigen auch gewürgt haben soll.

Polizei Witzenhausen

Dieseldiebstahl

In der vergangenen Nacht wurden vom Baustellengelände an der L 3302 zwischen Ziegenhagen und Stiedenrode ca. 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Kraftstoff wurde aus zwei Baggern abgezapft, die Tanks dabei nicht beschädigt. Hinweise: 05542/93040.

Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizei-News

Melsungen: Einbrecher stehlen Fahrrad aus Fachgeschäft

Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: 16.07.2022, 21:00 Uhr bis 17.07.2022, 00:14 Uhr Ein neues Fahrrad stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus dem Schaufenster eines Fahrradgeschäfts in der Vorstadt. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und stahlen anschließend ein neues Fahrrad aus dem Geschäft. Mit dem Rad flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Einbrecher stehlen neues Fahrrad aus Fachgeschäft

Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: 16.07.2022, 21:00 Uhr bis 17.07.2022, 00:14 Uhr Ein neues Fahrrad stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus dem Schaufenster eines Fahrradgeschäfts in der Vorstadt. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und stahlen anschließend ein neues Fahrrad aus dem Geschäft. Mit dem Rad flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Spangenberg: Brand eines Wohnhauses – zwei Personen durch Rauchgase verletzt – Schaden in Höhe von 400.000,- Euro

Brand eines Wohnhauses – zwei Personen leicht verletzt Brandzeit: 18.07.2022, 01:22 Uhr In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ereignete sich in der Louis Salzmann-Straße ein Wohnhausbrand. Durch den Brand wurden zwei Personen durch Rauchgase verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400.000,- Euro. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. In der gleichen Zeit war eine 88-jährige Hausbewohnerin durch den Brandgeruch wach geworden und sie konnte, nachdem sie aufgestanden war, den im Obergeschoss wohnenden 34-jährigen Hausbewohner verständigen. Beide erlitten beim Verlassen des Wohnhauses leichte Rauchgasintoxikationen und wurden durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Rotenburg eingeliefert. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren aus Spangenberg und Malsfeld bekämpft. Eine Brandursache steht zurzeit nicht fest. Die Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Wabern-hebel: Einbrecher verwüsten Bratwurststand

Einbruch in Verkaufsstand Tatzeit: 15.07.2022, 10:00 Uhr bis 16.07.2022, 09:45 Uhr In einen mobilen Bratwurstverkaufsstand brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagvormittag bis Samstagvormittag ein und verursachten 300,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Verkaufsstand in der Lendorfer Straße und brachen die Eingangstür auf. Im Stand verwüsteten sie die Einrichtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Neukirchen-Seigertshausen: Einbrecher stehlen Arbeitsgeräte aus Lagerraum

Einbruch in Lagerraum Tatzeit: 10.07.2022, 20:00 Uhr bis 12.07.2022, 18:00 Uhr In einen Lagerraum des Sportvereins Seigertshausen, in der Hauptstraße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein und stahlen verschiedene Arbeitsgeräte im Wert von über 500,- Euro. Die Täter öffneten auf nicht bekannte Weise die verschlossene Lagerraumtür und begaben sich anschließend in den Raum. Hier stahlen sie einen Hochdruckreiniger, einen Kompressor samt Zubehör und eine elektrische Heckenschere. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430