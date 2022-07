Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Heckenbrand in der Bahnhofstraße, Polizei ermittelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte eine Hecke in der Bahnhofstraße in Bad Wildungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach Mitternacht ging die Meldung bei der Polizeistation Bad Wildungen ein. Ein aufmerksamer Motorradfahrer hatte den Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr informiert. Als die Streife kurz darauf am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr aus Bad Wildungen den Heckenbrand bereits abgelöscht.

Bei der anschließenden Aufnahme des Brandortes stellten die Polizisten fest, dass die bis zu 1,5 Meter hohen Sträucher auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern gebrannt hatten. Ein Übergreifen des Feuers auf ein naheliegendes Mehrfamilienhaus konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Das Gebäude wurde mit Löschwasser abgekühlt, es waren lediglich leichte Rußanhaftungen festzustellen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich, Personen wurden nicht verletzt.

Da die Polizei nach den ersten Ermittlungen am Brandort davon ausgeht, dass das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, werden Zeugen gesucht. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Burgwald-Bottendorf – Holzstapel neben Geräteschuppen brennt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Brand von Scheitholz, welches neben einem Geräteschuppen gestapelt war. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 00.30 Uhr erhielt die Polizeistation Frankenberg die Meldung, dass es in der Unterfeldstraße in Bottendorf zu einem Brand gekommen ist. Als die Polizeibeamten knapp zehn Minuten später am Einsatzort eintrafen, hatte die Bottendorfer Feuerwehr den Brand bereist abgelöscht.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass an einem Geräteschuppen aufgestapeltes Scheitholz in Brand geraten war. Das Feuer griff leicht auf den Schuppen über, ein weiteres Ausbreiten konnten die Feuerwehr verhindern. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Aufgrund der ersten Ermittlungen am Brandort geht die Polizei davon aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Arolsen – Unbekannter versucht in Cafe einzubrechen

In der Nacht von Freitag auf Samstag scheiterte ein unbekannter Täter bei dem Versuch, in ein Cafe in der Bad Arolser Schloßstraße einzubrechen.

Der Täter versuchte eine Tür und ein Fenster zu dem Cafe aufzuhebeln, was ihm jedoch in beiden Fällen nicht gelang, so dass er ohne Beute flüchten musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.