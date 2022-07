Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Lauterbach (P) Am 09. Juli wurde ein Sportgeräteanhänger beschädigt. Der Sportgeräteanhänger befand sich auf dem Schotterweg neben der Schule. Der oder die Täter schoben den Anhänger auf die Treppe der Schule und beschädigten hierbei die Deichsel. Dabei fielen mehrere elektronische Teile, welche von der Schule entsorgt werden sollten und sich auf der Treppe befanden, auf den Boden. Außerdem wurde ein an der Hauswand befindliches Schild beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Es entstand Sachschaden.

Baustellenfahrzeug beschädigt

Schlitz (P) In der Zeit vom 11. Juli, 18:00 Uhr bis zum 12. Juli, 05:30 Uhr befuhr wahrscheinlich ein Lkw die Landesstraße von Fraurombach herkommend und wollte in die Fraurombacher Straße um offensichtlich zu dem dortigen Verladeplatz fahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Fraurombacher Straße jedoch wegen einer Baustelle gesperrt. Dabei beschädigte der Lkw dabei einen Anhänger mit Wassertank, welcher im Baustellenbereich abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710 oder 06642-609990. Am Anhänger entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

Sattelzug fängt Feuer und brennt aus – BAB 4 in FR Ost weiterhin gesperrt

Kirchheim. Am Montagmorgen (18.07.), gegen 7.30 Uhr, wurde ein brennender Sattelzug auf der BAB 4, Gemarkung Kirchheim, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der AS Bad Hersfeld, Fahrtrichtung Osten gemeldet. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte stand die Sattelzugmaschine sowie die Front des Sattelaufliegers, welcher mit Elektromotoren beladen war, bereits in Vollbrand. Der 46-jährige polnische Fahrzeugführer des Sattelzugs aus dem Landkreis Brake (Unterweser, Brandenburg) konnte den Sattelzug zuvor selbständig verlassen und kam mit dem Schrecken davon. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes liefen Betriebsmittel aus. Folglich wurde die untere Wasserbehörde verständigt und traf Maßnahmen in eigener Zuständigkeit. Vor Ort waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim sowie die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt. An der Sattelzugmaschine, dem Sattelauflieger (samt Ladung) sowie der Fahrbahndecke entstand Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei auf circa 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Löscharbeiten sowie Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 4, ab dem Autobahndreieck Kirchheim in Fahrtrichtung Osten, voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht weiterhin und bleibt vermutlich bis in die frühen Nachmittagsstunden bestehen. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Sattelzug aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Auffahrunfall auf der BAB 4 – Sattelzug fährt auf Sperranhänger auf – 1 Personen verletzt

Herleshausen. Am Montagvormittag (18.07.), gegen 9.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, Gemarkung Herleshausen, zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen, Fahrtrichtung Westen ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Ein Lkw der Autobahnmeisterei mit anhängendem Sperranhänger stand zu diesem Zeitpunkt auf dem benannten Streckenabschnitt, auf dem rechten dreier Fahrstreifen, und sicherte hier eine mobile Tagesbaustelle ab. Nachfolgend näherte sich ein Sattelzug einer Thüringer Firma auf selbigem Fahrstreifen. Der 49-jährige Fahrer dieses Sattelzugs erkannte die Situation zu spät. Er versuchte durch Bremsen und Ausweichen auf den Seitenstreifen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies misslang jedoch. Der Sattelzug fuhr auf den Sperranhänger der Autobahnmeisterei auf. Infolge des Aufpralls wurde der 61-jährige Fahrer des Lkws der Autobahnmeisterei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf circa 82.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen mussten der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen der BAB 4 in Fahrtrichtung Westen für mehrere Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Herleshausen kamen zwei Rettungswagen und eine Notarztbesatzung zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 5088-0, zu melden.

Einbruch in Schulgebäude

Großenlüder. In der Nacht zu Freitag (15.07.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Dr.-Stieler-Straße ein. Die Täter zerstörten mehrere Scheiben und gelangten über die Mensa ins Gebäude. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Container

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (16.07.), gegen 2 Uhr, einen Container auf dem Messeparkplatz in der Paul-Klee-Straße aufzubrechen. Der Container befand sich auf einem Lkw-Anhänger. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug

Fulda. Am Samstagmittag (16.07.), gegen 13.45 Uhr, wurde eine 49-jährige Frau aus Künzell Opfer von zwei Trickbetrügerinnen. Die Täterinnen sprachen die Künzellerin an und unterbreiteten ihr das Angebot, mit ihr ein Ritual zur Säuberung ihrer Aura durchzuführen. Die 49-Jährige glaubte den Angaben der Schwindlerinnen und fuhr zusammen mit einer der Trickbetrügerinnen nach Hause, um eine hohe Summe Bargeld an sich zu nehmen. Die Täterinnen behaupteten das Geld für die Durchführung des Rituals zu benötigen. Danach begaben sich alle Drei zusammen in den Bereich Auepark. Während des „Rituals“ wurde das Bargeld in ein Handtuch gewickelt, welches in der Folge von einer der Täterinnen gegen ein anders Handtuchpaket – zunächst unbemerkt – ausgewechselt wurde.

Die Geschädigte verließ kurze Zeit später – ohne den Trickbetrug bemerkt zu haben – die Örtlichkeit. Sie beschreibt die Täterinnen folgendermaßen:

Frau: circa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schlank,

graues Haar zum Dutt gebunden, sprach russisch, bekleidet mit

einem schwarzen, langen Kleid

Frau: circa 45 Jahre alt, etwa 150 cm groß, korpulent,

schwarze schulterlange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, sprach

russisch, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und kurzer,

dunkelblauer Shorts



Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (17.07.) im Gallasiniring einen silbernen Motorroller der Marke Qingci. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 346-KRV stand auf einem Abstellplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Zwischen Samstagmittag (16.07.) und Sonntagnachmittag (17.06.) wurde eine Kindertagesstätte in der Dingelstedtstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Mittwochabend (13.07.) und Sonntagabend (17.07.) in ein Vereinsheim im Gallasiniring einzubrechen. Die Zugangstür hielt den Hebelversuchen stand, der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Von einem auf dem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße abgestellten schwarzen VW Polo entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag (17.06.) und Sonntag (17.07.) das hintere amtliche Kennzeichen „HEF-LC 213“ im Wert von rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entfernten zwischen Freitagabend (15.07.) und Samstagmittag (16.07.) mittels unbekanntem Werkzeug Fahrzeugteile – darunter die Außenspiegel, Blinker, hinteren Fußrasten sowie das amtliche Kennzeichen „ST-P 97“ im Gesamtwert von rund 500 Euro – von einem weißen Kraftrad des Herstellers Yamaha. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Anhänger in der Straße „Am Weinberg“ abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Bad Hersfeld. Auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße schlugen unbekannte Täter am Samstag (16.07.) die Fensterscheiben von drei Fahrzeugen ein und durchwühlten das Innere. Betroffen waren ein weißer VW Tiguan, ein roter Peugeot Partner sowie ein blauer VW Golf. Entwendet wurde unter anderem eine Zulassungsbescheinigung sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchheim. Indem sie die Terrassentür beschädigten, verschafften sich unbekannte Täter Samstag (16.07.), zwischen 17.30 und 23 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kiefernweg. Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Feuerlöscher aus Linienbus gestohlen

Schotten. Aus einem in der Seestraße abgestellten, weißen Linienbus stahlen Unbekannte am frühen Freitagmorgen (15.07.), gegen 3.30 Uhr, einen Feuerlöscher. Anschließend flüchteten die Täter mit den Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Ob Sachschaden entstand, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen und Felgen gestohlen

Alsfeld. Die Felgen samt Reifen von insgesamt vier Fahrzeugen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (15.07.) in der Straße „An der Hessenhalle“. Das Diebesgut im Wert von circa 16.000 Euro war zur Tatzeit auf Neuwägen montiert. Nach der Demontage ließen die Täter die Autos auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Alsfeld. Eine Gaststätte in der Landgraf-Hermann-Straße wurde in der Zeit von Mittwochmorgen (13.07.) bis Samstagnachmittag (16.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen des Hauptzugangs gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug aufgebrochen

Schotten. In der Nacht zu Samstag (16.07.) brachen Unbekannte einen grauen Ford Fiesta in der Karl-Weber-Straße auf. Aus dem Fußraum des Pkw entnahmen die Langfinger eine Geldbörse sowie mehrere Arzneimitteldosen. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadendes sind derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Kirtorf. Ein Unbekannter schlug am frühen Sonntagmorgen (17.07.), gegen 4 Uhr, auf einem Festplatz einem 34-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis mehrfach ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit zwei weiteren Personen in einem silbernen Pkw mit Vogelsberger-Kennzeichen. Der Vogelsberger wurde leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartencenter

Nieder-Ohmen. In ein Gartencenter in der Kirschgartener Straße brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen (18.07.), gegen 3 Uhr, ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, den sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall auf der Autobahn A 5 – ein Pkw überschlägt sich – 4 Personen leicht verletzt –

Alsfeld (ots)

Am Sonntagmittag (17.07.), gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A 5, Gemarkung Alsfeld, zwischen der Anschlussstelle Alsfeld/Ost und dem Autobahndreieck Hattenbach, Fahrtrichtung Norden, in Höhe des Stationskilometers 387,000, ein Verkehrsunfall, an welchem vier Fahrzeuge beteiligt und vier Personen leicht verletzt wurden.

Ein 72-jähriger Fahrer eines Wohnmobils aus Dresden befuhr auf diesem Streckenabschnitt den rechten von zwei vorhandenen Fahrstreifen, als plötzlich der Reifen des rechten Hinterrades des Wohnmobils platzte. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen lenken und dieses dort zum Stehen bringen. Teile des geplatzten Reifens blieben aber auf der Fahrbahn liegen.

Der Örtlichkeit näherten sich sodann drei weitere Verkehrsteilnehmer und kamen zu Schaden: Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf aus dem Kreis Böblingen erkannte die auf dem linken Fahrstreifen liegenden Reifenteile zu spät und bremste sein Fahrzeug stark ab, um diesen ausweichen zu können.

Der nachfolgende 79-jährige Fahrer eines Toyota Prius aus dem Kyffhäuserkreis musste daraufhin sein Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen.

Der nachkommende 79-jährige Fahrer eines Porsche 911 Carrera bemerkte die Situation nach derzeitigem Ermittlungsstand zu spät. Er fuhr auf den Pkw Toyota auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw Toyota und kollidierte dabei mit dem Pkw VW Golf. Der Pkw Toyota blieb sodann mittig, auf beiden Fahrstreifen, auf dem Dach liegen. Der Pkw Porsche wurde durch den Anprall in die Mittelschutzplanke abgewiesen.

Der Fahrer des Pkw Porsche und seine 68-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Pkw Toyota und dessen 76-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei auf circa 33.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Einsatzkräften der Feuerwehr Alsfeld kamen insgesamt drei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 5088-0, zu melden.