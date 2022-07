Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Linienbus und Pkw

(pa)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der L3205 bei Bad Homburg Ober-Erlenbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw, bei dem insgesamt acht Personen verletzt wurden.

Ein Linienbus befuhr gegen 13.40 Uhr die Wetterauer Straße von Ober-Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Karben. Als der 43-jährige Busfahrer an der Einmündung zur L3205 nach links auf diese abbiegen wollte, übersah er einen aus Richtung Karben kommenden VW Bora und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 40-jährige Karbener am Steuer des Volkswagen schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Von den 15 im Bus befindlichen Fahrgästen erlitten sieben Personen im Alter zwischen 15 und 61 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden am Unfallort erstversorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der VW des Karbeners, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Landesstraße war infolge des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt.

Einbruch ohne Beute – Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Oberen Reisberg, 14.07.2022, 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr

(pa)Am vergangenen Donnerstag waren offenbar Wohnungseinbrecher in Bad Homburg am Werk. Die Bewohner eines in der Straße „Am Oberen Reisberg“ gelegenen Einfamilienhauses mussten am Nachmittag eine unangenehme Feststellung machen. Nachdem sie ab etwa 15.15 Uhr für rund eine Stunde nicht zu Hause waren, stand bei ihrer Rückkehr die Hauseingangstür sowie eine rückwärtige Tür offen. Augenscheinlich hatte sich jemand auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Hausinnere verschafft. Nach derzeitigem Stand wurde offenbar nichts gestohlen. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Tatbegehung gestört. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Baucontainer aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Taunusstraße, 14.07.2022, 16.00 Uhr bis 15.07.2022, 07.30 Uhr

(pa)Von Donnerstag auf Freitag kam es auf einer Baustelle in Friedrichsdorf zu einem Diebstahl von Baumaterial. Wie am Freitag zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein in der Taunusstraße gelegenes Baustellengelände betreten und dort einen Lagercontainer gewaltsam geöffnet. Aus dem Baucontainer wurden diverse Baumaterialien entwendet, deren Gesamtwert auf mehrere Tausend Euro beziffert wird. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Züge beschmiert,

Grävenwiesbach, Am Bahndamm, Feststellung: 18.07.2022

(pa)Am Grävenwiesbacher Bahnhof haben Unbekannte mehrere Züge der Hessischen Landesbahn verunstaltet. Der Schaden, der durch die am frühen Montagmorgen festgestellten Farbschmierereien verursacht wurde, wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Hecke brennt – Anwohner bei Löschversuch verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Landwehrstraße, 16.07.2022, gg. 02.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Samstag brannte in der Bad Homburger Landwehrstraße eine Hecke, was zur Folge hatte, dass ein löschender Anwohner leicht verletzt wurde. Gegen 02.50 Uhr nachts bemerkte ein Bewohner eines im Kälberstücksweg gelegenen Wohnhauses, dass im rückwärtigen Bereich des Grundstücks eine an die Landwehrstraße angrenzende Hecke in Flammen stand. Die verständigte Feuerwehr löschte die bereits auf etwa 12 Metern Länge brennende Hecke. Zuvor hatte der Anwohner selbst einen Löschversuch mit dem Gartenschlauch unternommen, sich dabei jedoch durch Einatmen von Rauchgas verletzt. Durch Funkenschlag wurde eine Markise beschädigt. Mit der niedergebrannten Hecke summiert sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter (06172) 120 – 0 entgegengenommen. Die Polizei weist eindringlich auf die aktuell hohe Brandgefahr hin, die mit der derzeitigen Trockenheit einhergeht und einen noch vorsichtigeren Umgang mit potentiellen Brandauslösern wie etwa Zigarettenstummeln erforderlich macht.