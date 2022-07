DEIG-Einsatz nach Körperverletzung

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein 34-Jähriger griff am Sonntagabend 17.07.2022 gegen 20:00 Uhr, einen 26-Jährigen in der Luitpoldstraße an und schlug ihn gegen den Oberkörper. Durch die alarmierten Polizeikräfte ließ sich der 34-Jährige nicht beruhigen, so dass er gefesselt werden sollte.

Erst nach mehrfacher Aufforderung und kurzer Betätigung des sogenannten Taser, konnte der Mann gefesselt werden. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Mit Cuttermesser verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Montag 18.07.2022 gegen 01 Uhr, wird ein 26-Jähriger vermutlich von Unbekannten in der Halbergstraße angegriffen und mit einem Cuttermesser verletzt. Der 26-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen u.a. im Gesicht. Der Geschädigte konnte weder zum Tathergang noch zu dem Angreifer/den Angreifern Angaben machen.

Am Ereignisort (Parkplatz Ärztehaus) konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug aufgefunden werden. Der Verletzte wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt, nach derzeitigen Kenntnisstand, nur leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Ein 21-jähriger Rollerfahrer stürzte am Sonntag 17.07.2022 gegen 15:00 Uhr, in der Mutterstadter Straße. Der 21-Jährige wollte mit seinem Mofa-Roller vor einem Hindernis abbremsen und verlor hierbei die Kontrolle. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Versucher Autoaufbruch

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 in der Zeit von 15:15-16:30 Uhr versuchten Unbekannte ein Auto aufzubrechen. Der schwarze Dacia Logan war zu der Zeit auf einem Parkstreifen in der Kallstadter Straße (in Höhe der Peterstraße) geparkt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kabel von Baustelle entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Zeit vom 15.07., 22:00 Uhr bis zum 16.07.2022, 10:00 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere Strom- und Erdungskabel von Baustellen in der Neuwiesenstraße. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-West (ots) – In der Zeit vom 16.07. um 19:00 Uhr bis zum 17.07.2022 gegen 07:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein. Aus der Wohnung wurden 2 Fahrräder im Wert von ca. 900 Euro gestohlen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.