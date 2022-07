Exhibitionist zeigt sich zwei 13-jährigen Mädchen

Wiesloch (ots) – Am Samstag 16.07.2022 zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in unsittlicher Art und Weise zwei 13-jährigen Mädchen. Die beiden Mädchen begegneten dem Mann gegen 16.30 Uhr im Treppenhaus der Stadtgalerie in der Güterstraße, als er an seinem Glied manipulierte.

Die Kinder liefen schnell weiter, der Unbekannte entfernte sich ebenfalls, aller Wahrscheinlichkeit in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung nach ihm verlief allerdings ohne Ergebnis.

Beschreibung des Mannes:

ca. 30-35 Jahre, 175 cm, schlank, blaue Augen, kurze braune Haare, dunklerer Teint. Er trug Jeans und ein weißes T-Shirt mit Aufdruck.

Das Sexualdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Falscher Polizeibeamter erbeutet über 20.000 Euro

Sinsheim (ots) – Über 20.000 Euro erbeuteten falsche Polizeibeamte am Freitag 15.07.2022 von einem 68-jährigen Mann im Stadtteil Steinsfurt. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde der Mann von einem unbekannten Anrufer dazu veranlasst, seine Ersparnisse von seiner Hausbank abzuheben.

Da dem 68-Jährigen suggeriert wurde, dass es sich bei dem abgehobenen Geld aller Wahrscheinlichkeit nach um Falschgeld handeln dürfte, übergab der Getäuschte gegen 13.30 Uhr das gesamte Geld vor der Haustür an einen unbekannten Abholer.

Dieser Abholer wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm, südeuropäisches Aussehen, dunklerer Teint, sehr lichte Haare. Er trug legere, abgetragene Kleidung mit blauem T-Shirt und blau-roter Weste.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Pavillon auf Kinderspielplatz in Brand gesetzt

Sandhausen (ots) – Vermutlich 3 Jugendliche setzten am Sonntag 17.07.2022 kurz nach 12 Uhr, den Pavillon auf dem Kinderspielplatz in der Eichendorffstraße, Ecke “Im Heckengarten” in Brand. Hierzu legten sie einen brennenden Stuhl auf einen Holztisch des Pavillons, sodass dieser Feuer fing. Die Sandhäuser Feuerwehr löschte den Kleinbrand schnell. Dennoch entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

Erste Zeugen hatten 3 Jugendliche, 2 Jungs und ein Mädchen, nach Ausbruch des Feuers davonrennen sehen. Ob sie etwas damit zu tun haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die etwas über den Brand wissen und/oder Hinweise zu dem jugendlichen Trio geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Mit über 3,2 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Wiesloch (ots) – Am Freitag 15.07.2022 kurz vor 19 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen ein BMW auf, welcher sich unsicher im Bereich einer Baustelle in der Bahnhofstraße bewegte. Der Zeuge sprach den BMW Fahrer daraufhin an und bemerkte bei diesem deutlichen Atemalkoholgeruch.

Die daraufhin verständigte Polizei stellte im Fahrzeug des Mannes mehrere leere Weinflaschen und schließlich eine Alkoholisierung von 3,28 Promille fest. Der 49-jährige Fahrer musste die Beamten auf das Polizeirevier Wiesloch begleiten. Neben einer Blutprobe musste er dort auch gleich seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

PKW-Fahrerin streift Pedelec

Mühlhausen (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 gegen 17:30 Uhr überquerte eine 70-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Hauptstraße an dem Fußgängerüberweg zur Speyerer Straße. Hierbei streifte eine aus dem Ortskern von Mühlhausen kommende PKW-Fahrerin das Vorderrad des Pedelecs, hupte und flüchtete im Anschluss in Richtung Malsch.

Die Hintergründe für das Verhalten der PKW-Fahrerin sind derzeit völlig unklar. Die 70-Jährige trug zum Glück keine Verletzungen davon. Der Schaden am Pedelec liegt bei 50 Euro.

Beschreibung der Fahrerin des goldfarbenen SUV:

weiblich, 30-40 Jahre, dunkelblonde bis hellbraune, kinnlange Haare.

Außer der Frau befanden sich keine weiteren Personen im Fahrzeug. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Malsch (ots) – Zwischen Samstag 16.07.2022 zwischen 06-16:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter im Kahlbachring einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten hieraus Bargeld und sämtliche Tabakwaren. Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Spuren wurden vor Ort gesichert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Täter einen Schweißbrenner zur Öffnung des Automaten genutzt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im oben genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 telefonisch zu melden.

Einbruch in Kellerabteil – 90.000 Euro aus Tresor entwendet

St. Leon-Rot (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag 15.07.2022 um 10 Uhr und Sonntag 18.07.2022 um 08 Uhr in das Kellerabteil der Seniorenwohnanlage in der Rathausstraße. Bislang unbekannter Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Keller der Wohnanlage und drang gewaltsam in das Kellerabteil des Geschädigten ein.

Hierbei wurde ein angeschraubter Tresor aus der Wand gerissen und entwendet. Im Tresor befanden sich 90.000 Euro Bargeld, sowie einige persönliche Gegenstände. Zeugen, welche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bitte beim Polizeirevier Wiesloch, unter Tel: 06222-57090 melden.

Einbruch in Büro des Strandbads

Weinheim (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag 18.07.2022 zwischen 22-06 Uhr am Strandbad Waidsee im Hammerweg. Bislang unbekannter Täter gelangt vermutlich durch übersteigen eines Zaunes auf das Gelände. Dort hebelte der Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür zum Büro auf und durchsuchte diese.

Anschließend drang er in die dortigen Räumlichkeiten der DLRG ein und durchsuchte auch hier die Räume. Entwendet wurde vermutlich nichts, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel: 06201-10030 zu melden.

Maserati entwendet – Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 17.07.2022 wurde gegen 01:30 Uhr ein Maserati im Karlsbader Ring entwendet. Bislang unbekannte Täter näherten sich, vermutlich fußläufig, dem Fahrzeug und entwendeten den in einer Garageneinfahrt abgestellten Maserati. Anschließend fuhren sie in zunächst unbekannte Richtung davon.

Durch den Besitzer konnte das Auto allerdings am Sonntag 17.07.2022 gegen 10:15 Uhr in Hochspeyer bei Kaiserslautern geortet werden, ehe eine Ortung nicht mehr möglich war. Die hinzugerufenen Beamte konnte das Auto vor Ort allerdings nicht mehr feststellen.

Bei dem Auto handelt es sich um einen Maserati Levante S in der Farbe blau mit den Kennzeichen KA-IT-555.

Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter Tel: 0621-833970 zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Hoher Diebstahlschaden

Ketsch (ots) – Eingebrochen wurde am Sonntag zwischen 17-21:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam zuerst in das Treppenhaus ein und anschließend in die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. Hier durchsuchten und durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten eine Aktentasche aus Leder mit persönlichen Unterlagen, sowie Schmuck.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

Mehrere Einbrüche am Wochenende

Neckarbischofsheim (ots) – Mehrmals eingebrochen wurde zwischen Samstag 16.07.2022 um 18:45 Uhr und Sonntag 17.07.2022 um 09:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten zuerst eine Scheibe des Freibades im Schwimmbadweg und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Anschließend drangen die Täter gewaltsam in das Kiosk am Freibad ein, durchsuchten diesen und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Ebenfalls eingebrochen wurde am Wochenende in ein Firmengebäude im Ablassweg. Auch hier drangen die Täter gewaltsam in die Büroräume der Firma ein, durchsuchten diese und entwendeten auch hier Bargeld. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.