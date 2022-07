Überfall auf Tankstelle – Täter flüchtig

Heidelberg-Kirchheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 18.07.2022 kam es gegen 01:35 Uhr zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Speyerer Straße. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat die Tankstelle und begab sich unmittelbar hinter die dortige Theke an die Kasse. Dort forderte der Unbekannte von dem 28-jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Küchenmessers die Herausgabe von Bargeld.

Dieser händigte dem Täter daraufhin einen Bargeldbetrag in 4-stelliger Höhe aus. Der Unbekannte nahm das Bargeld an sich, verstaute das Küchenmesser wieder in seinem mitgeführten Rucksack und ergriff zu Fuß die Flucht auf der Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, blonde Strähnen in den Haaren. Der Unbekannte trug eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Jacke, Jeans und rote Sneaker. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel: 0621 174-4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag 14.07.2022 um 19 Uhr und Samstag 16.07.2022 um 14 Uhr, in ein Kiosk im Harbigweg. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Innere des Kiosk ein und entwendeten diverse Getränke samt Getränkekästen, sowie Eis aus einer Kühltruhe. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch im Kiosk Mitte Juni besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Alkoholisierte E-Scooter-Fahrt endet 2x bei der Polizei

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 gegen 00:30 Uhr fiel Kräften des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg und der Polizei ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Steingasse in Heidelberg auf. Im Rahmen der im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch ausgehend von dem Mann festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 19-Jährige musste die Beamten daraufhin zum Polizeirevier begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Diesbezüglich erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend polizeilich untersagt.

Gegen ca. 02:00 Uhr wurde der Mann erneut auf einem E-Scooter fahrend in der Poststraße durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei festgestellt, woraufhin er einer erneuten Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Er wies noch immer eine Alkoholkonzentration von über 1,4 Promille auf, weshalb abermals eine Blutentnahme durchgeführt und ein zweites Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots) – Am Samstag 16.07.2022 gegen 13.25 Uhr, befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Straße Neckarhelle in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Anwesen 1-3 übersah er die 82-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte und touchierte mit seinem Pkw deren mitgeführten Einkaufskorb, der die Fußgängerin traf.

Glücklicherweise wurde die Fußgängerin durch die Kollision nicht schwerwiegend verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.