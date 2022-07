Tippfehler führt zu Polizeieinsatz an falscher Stelle

Schifferstadt (ots) – Ein alkoholisierter Mann meldete sich in der Nacht zu Montag 18.07.2022 gegen 02:30 Uhr, telefonisch bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und gab an, soeben körperlich angegangen worden zu sein. Er befände sich vor dem Rathaus. Die Polizeistreife konnte den Mann an besagter Stelle nicht antreffen. Rückrufe verliefen aufgrund der Alkoholisierung nicht zielführend.

Ermittlungen ergaben sodann, dass der Mann aus Schöppenstedt in Niedersachsen kommt. Bei der Suche nach der Rufnummer der dortigen Polizei hatte er sich vertippt und dadurch im Internet die Telefonnummer der Schifferstadter Polizei recherchiert. Die zuständige Polizei wurde informiert und übernahm die weitere Bearbeitung des Körperverletzungsdeliktes.

Von Labrador attackiert

Böhl-Iggelheim (ots) – Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung leitete die Polizei Schifferstadt am Samstag 16.07.2022 ein. Gegen 09:30 Uhr brachte ein Hundehalter in der Mühlwiesenstraße im Ortsteil Iggelheim seinen Jack-Russel vor einem braunen Labrador in Sicherheit. Hierbei griff der Labrador den Hundehalter an, der durch Kratzwunden leicht verletzt wurde. Der Jack-Russel wurde nicht verletzt.

Die Halterin des Labradors von ihm auf den Vorfall angesprochen, wollte nichts davon wissen und lief mit einem zweiten Hund mit dunklerem Fell in Richtung Hanhofer Straße davon.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, blonde Haare, weiße Hose und weißes Oberteil.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mutterstadt (ots) – In der Zeit vom 16.07.2022 um 11:00 Uhr bis zum 17.07.2022 um 17:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Brunnenstraße in Mutterstadt ein und durchwühlten mehrere Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Brunnenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus PKW und mehrere Versuche

Römerberg (ots) – Zwischen dem 14.07.2022, 21:45 Uhr und dem 15.07.2022, 13:00 Uhr, kam es in Römerberg im Holzweg in Römerberg-Mechtersheim zu einem Einbruch in einen Pkw. Dabei öffneten unbekannte Täter den in der Hofeinfahrt geparkten PKW, durchwühlten die Mittelkonsole und entwendeten 4 Tankkarten sowie einen Garagenöffner. Das Fahrzeug wurde beschädigungsfrei geöffnet, obwohl es nach Halterangaben abschlossen geparkt war.

Aufgrund der polizeilichen Presseberichterstattung sichtete eine Zeugin ihre privaten Videoaufzeichnungen und stellte fest, dass 2 unbekannte junge Täter in der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2022 kurz vor Mitternacht auch in der Schulstraße in Römerberg-Berghausen am Türgriff mehrerer PKW zogen.

Den Aufzeichnungen zufolge handelt es sich bei den Tatverdächtigen um 2 junge Männer von schmaler Statur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.