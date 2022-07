Taxi-Kontrolle im Stadtgebiet (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Taxi-Fahrzeuge standen im Mittelpunkt einer Kontrolle, die von der Kaiserslauterer Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Saarbrücken am Freitag 15.07.2022 durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte von 15-18 Uhr an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet 20 Taxen sowie ihre Fahrer unter die Lupe.

Aus polizeilicher Sicht mussten fünf Fahrer beanstandet werden, weil sie gegen die Mitführpflicht verschiedener taxispezifischer Dokumente verstießen. Für den Zoll ergaben sich 5 Verstöße gegen den Mindestlohn, 3 Verdachtsfälle von Leistungsbetrug sowie ein Verdachtsfall von Veruntreuen/Vorenthalten von Arbeitsentgelt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. |cri

Von Einbrechern geweckt

Kaiserslautern (ots) – Während ein 42-Jähriger schlief, machten sich mutmaßliche Einbrecher an einem Fenster seiner Wohnung zu schaffen. Am frühen Sonntag 17.07.2022 schreckte in der Rosenstraße ein 42-Jähriger aus seinem Schlaf hoch, Geräusche aus dem Wohnzimmer ließen ihn wach werden. Er schaute nach und entdeckte 2 Männer, die gegen das gekippte Fenster polterten. Die Verdächtigen, auf frischer Tat ertappt, gaben Fersengeld. Der 42-Jährige nahm die Verfolgung auf.

Er beobachtete, wie einer der Männer in einen Kleinwagen älteren Baujahrs stieg und in dem Pkw davonfuhr. Offensichtlich hatten in dem Fahrzeug andere Personen auf den Mann gewartet. Bei dem Wagen könnte es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen Ford Fiesta mit Kaiserslauterer Nummernschild handeln. Polizeistreifen fahndeten nach dem Auto, konnten das Fahrzeug beziehungsweise dessen Insassen allerdings nicht mehr aufspüren.

Ein Täter war ca. 18 Jahre, ca. 175 cm groß, schlanke Statur und hat dunkelbraune, auffällig lockig hochfrisierte Haare. Er trug ein dunkles, langärmliges Oberteil.

Der andere Verdächtige trug ein helles Oberteil mit langen Ärmeln.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise: Wer hat die Verdächtigen im Bereich der Rosenstraße gesehen? Wem ist der Kleinwagen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ölspur in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Eine Ölspur zog sich in der Nacht zu Montag 18.07.2022 von der Rudolf-Breitscheid-Straße bis zu Königstraße. Der Verursacher meldete der Polizei, dass er auf der B48 in Höhe Johanniskreuz über einen Stein gefahren wäre. Dieser hatte anscheinend den Unterboden beschädigt.

In der Königsstraße leuchtete die Ölwarnlampe auf. Eine Überprüfung durch den Fahrer des Wagens ergab, dass er Öl verliert. Weil auch Öl in die Kanalisation lief, wurden vorsorglich die Feuerwehr und die zuständige Wasserbehörde informiert. Die Reinigung der Straßen wurde veranlasst. Das Auto wurde durch den Fahrer bei einer Werkstatt abgestellt. |elz

Parkrempler in der Maxstraße

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag 17.07.2022 in der Maxstraße ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der beschädigte graue Audi war zwischen 14-18:35 Uhr auf einem Parkplatz hinter dem Anwesen Nummer 19 rückwärts in einer Parkbucht eingeparkt.

Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden an der Stoßstange auf der Beifahrerseite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Angebranntes Essen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind am Sonntag 17.07.2022 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Kurt-Schumacher-Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus schlug ein Rauchmelder am frühen Morgen Alarm. In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte eine 21-Jährige an.

Die Frau hatte sich Essen zubereitet und es auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die Mahlzeit kokelte an und Rauch löste den Alarm aus. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. |elz

Kreis Kaiserslautern

Verräterisches Verhalten

Otterbach (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Landkreis am späten Sonntagabend 17.07.2022 zum Verhängnis geworden. Eine Streife hatte den Pkw gegen 23.40 Uhr in Sambach gestoppt, um den Fahrer zu überprüfen. Schon als der Mann die Fahrzeugpapiere aushändigte, kam den Beamten der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Rauschmitteln steht.

Dieser Eindruck verschärfte sich bei weiteren Tests, und schließlich gab der Mann zu, am Freitag 15.07.2022 an einem Joint gezogen zu haben. Weil der 29-Jährige auch nach längerer Wartezeit nicht in der Lage war, eine Urinprobe abzugeben, musste er mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Anschließend durfte er wieder gehen, aber nicht mehr mit seinem Auto fahren. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu. |cri

Geschwindigkeitskontrolle auf der B37

Frankenstein (ots) – Eine Verkehrskontrolle hat die Polizeiinspektion 1 am Freitagnachmittag auf der B37 durchgeführt. Gut 2 Stunden lang wurde in der Dürkheimer Straße die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die Ortseinwärts fuhren, gemessen. Das Tempolimit liegt hier bei 50 km/h.

Die Bilanz: Von rund 80 Fahrzeugen, die zwischen 13 und 15 Uhr an der Kontrollstelle in Höhe “Am Galgental” vorbeikamen, waren lediglich 7 zu schnell. Die am höchsten gemessene Geschwindigkeit lag bei 64 km/h. Bei allen 7 erwischten Fahrern handelte es sich um Pkw-Fahrer. Sie erhielten kostenpflichtige Verwarnungen.

Unter den gemessenen Fahrzeugen befanden sich auch 16 Motorräder. Sie hielten sich an das vorgegebene Tempolimit.

Parallel zu den sieben Geschwindigkeitsverstößen wurden vier Fahrer verwarnt, weil sie ihre Papiere nicht dabei hatten oder ihr Fahrzeug Mängel an der Beleuchtungsanlage aufwies. Ein Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen, weil er während der Fahrt das Handy am Ohr hatte.

Die Kontrolle wurde von den Präventionsexperten des Polizeipräsidiums begleitet, die mit den Fahrern das Gespräch suchten und sie für die Gefahren der “Unfallursache Nummer 1” sensibilisierten.

Darüber hinaus gab es mehrere “Beobachter” der Kontrolle: Vertreter des Ortsvorstandes sowie einer lokalen Bürgerinitiative konnten sich mit eigenen Augen einen Eindruck verschaffen und dabei die von ihnen geschätzten Geschwindigkeiten mit den tatsächlich gemessenen vergleichen. |cri

Doppelt so schnell wie erlaubt

Hochspeyer (ots) – In einer 50er-Zone der B48 hat die Polizei am Sonntag 17.07.2022 eine Kontrollstelle eingerichtet. Von 18.20-19.40 Uhr nahmen die Einsatzkräfte in Höhe der Jugendherberge mit dem Lasermessgerät das Tempo der vorbeikommenden Fahrzeuge unter die Lupe.

31 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gemessen, darunter zehn Motorräder. Davon waren insgesamt 5 Fahrer zu schnell unterwegs. Lediglich einer kam mit einer Verwarnung davon, die anderen 4 lagen so deutlich über dem Tempolimit, dass sie mit einer Anzeige rechnen müssen.

2 Motorradfahrer sogar mit einem Fahrverbot. Die Biker “flogen” mit 95 km/h bzw. sogar 116 km/h an der Kontrollstelle vorbei, quasi doppelt so schnell wie erlaubt. |cri

Einbruch in Baustoffhandel – Polizei bittet um Hinweise

Rodenbach (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag 16.07.2022 in der Straße Am Tränkwald einen Baustoffhandel heimgesucht. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld, Werkzeuge und einen Kaffeevollautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kamen die Diebe vermutlich zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr. Sie durchtrennten einen Maschendrahtzaun, um dann auf dem Gelände in das Verkaufsgebäude vorzudringen. Dazu brachen sie ein Fenster auf. Im Innern des Gebäudes machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen.

Sie erbeuteten Bargeld. Außerdem nahmen die Diebe eine bislang unbekannte Anzahl an Trennscheiben, einen Kaffeevollautomaten, einen Akku-Sauger der Marke Kärcher und zahlreiche Dosen eines sogenannten Energy-Drinks der Marke Red Bull mit.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Einbrecher im Umfeld des Baustoffhandels ein Fahrzeug parkten, um das Diebesgut abzutransportieren. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf