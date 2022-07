Feuer an Corona Teststation

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 18.07.2022 geriet in der Zeit zwischen 03:55-05:00 Uhr das Zelt einer Corona Teststation in der Weinstraße in Bad Bergzabern in Brand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bereits am 21.06.22 kam es an dieser Teststation zu einem Brand.

Was die Feuer ausgelöst hat und ob zwischen beiden Bränden ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalinspektion Landau. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Vereinsgelände

Harthausen (ots) – In der Nacht vom 16.07.2022 auf Sonntag 17.07.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Vereinsgelände im Gommersheimerweg. Durch brachiale Gewaltanwendung mittels unbekannten Werkzeuges öffneten sie eine Tür und verwüsteten das Innere des Vereinsheims. Hier schlugen sie Glasscheiben ein, beschädigten Geräte, zerschlugen Gläser und durchwühlten Schubladen.

Zudem wurden eine Vereinskasse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeld sowie Ersatzschlüssel entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 50.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Autobatterien und Solarpaneelen

Silz und Waldrohrbach (ots) – Im Mühlweg in der Gemarkung Silz wurden in der Zeit von 15.07.-17.07.22, von einem Weidezaun eine Autobatterie und eine Solar-Paneele entwendet. Zu einem gleichgelagerten Diebstahl einer Autobatterie kam es in der Nacht von 15./16.07.2022, an einer Weide in der Gemarkung Waldrohrbach.

Hinweisgeber zu den Diebstählen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein und Versicherung

Annweiler am Trifels (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 teilte ein Jogger mit, dass im Wald zwischen Burgenring und Zollstock ein grauer Opel im Graben steht an welchem sich keine Kennzeichen befinden. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der derzeitige Besitzer keinen Führerschein hat und das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert ist.