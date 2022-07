Sexueller Übergriff – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Samstag 16.07.2022 gegen 03 Uhr, wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten in der Auestraße in ein Gebüsch gezogen. Der Unbekannte berührte den 19-Jährigen unsittlich und wollte sexuelle Handlungen gegen dessen Willen vornehmen. Der 19-Jährige konnte sich losreißen und flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kurzes schwarzes Haar, 3-Tage-Bart, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Er war bekleidet mit einem grauen Poloshirt und einer dunklen Brille.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Angriff auf Polizeibeamte

Speyer (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen eine hilflose weibliche Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tullastraße. Die eingesetzten Beamten trafen die 35-jährige Frau auf dem Parkplatz an. Sie zeigte Anzeichen für eine akute Alkohol- und/oder Drogenbeeinflussung. Sie war zeitlich und räumlich nicht orientiert und dementsprechend auch nicht wegefähig.

Der Rettungsdienst musste hinzugezogen werden und die Dame sollte zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Damit war sie nicht einverstanden und wollte den Rettungswagen wieder verlassen.

Als die Polizisten ihr die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung erläuterten, holte sie unvermittelt zum Schlag in Richtung der beiden Beamten aus. Die Polizisten konnten dem Schlag ausweichen und brachten die 35-Jährige zu Boden, um sie zu fesseln und um auf diese Weise weitere Angriffe zu verhindern. Am Boden schlug die 35-Jährige ein weiteres Mal um sich, ohne Jemanden zu treffen.

Die Polizisten fesselten die 35-Jährige schließlich und unterstützten ihre Verbringung im Rettungswagen ins Krankenhaus. Weder die 35-Jährige, noch die Polizisten wurden verletzt. Die 35-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Brand in Kinder- und Jugendtheater

Speyer (ots) – In der Nacht auf Samstag 16.07.2022 brach im Kinder- und Jugendtheater in der Kleinen Pfaffengasse ein Feuer aus. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.