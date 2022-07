Landau: Die Polizei-News

Mit 2,8 Promille Unfall verursacht

Landau (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 gegen 18:15 Uhr stieß ein 54-jähriger Autofahrer in der Böchinger Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm stehenden Motorradfahrer. Zeugen verständigten die Polizei, die den Autofahrer in der Nähe des Unfallortes antreffen konnte.

Die Polizisten stellten bei dem 54-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Motorradfahrer hatte beim Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit bereits verlassen, er wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Landau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 17.07.2022 wurden aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Joseph-Straße in Landau 2 Fahrräder im Wert von rund 3.700 Euro entwendet. Bei den Rädern handelt es sich um schwarzes Mountainbike mit auffällig giftgrünen Pedalen und um ein dunkelgraues E-Mountainbike mit türkisfarbenem Schriftzug.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat / Täter oder dem Verbleib der beiden Räder machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.