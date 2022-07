Schussabgabe nach einer Streitigkeit

Alzey-Innenstadt (ots) – Nach einem Streit zwischen 4 Personen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag 17.07.2022 in der Innenstadt, wurde durch einen unbekannten Mann mit einer Waffe mehrfach geschossen. Im Anschluss der Schussabgabe flüchten 3 Personen mit einem PKW, eine weitere Person zu Fuß.

Eingesetzte Polizisten konnten an der Tatörtlichkeit 15 Patronen, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe stammend, auffinden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Tel: 06731-9112500 in Verbindung zusetzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Öffentlichkeitsfahndung – Geldabbuchung mit zuvor gestohlener EC-Karte

Wörrstadt (ots) – Am Samstag 26.02.2022, erstattete eine 53-jahrige Frau bei der Polizeiwache Wörrstadt eine Strafanzeige, da ihr im “Netto”-Markt in Wörrstadt ihre Geldbörse gestohlen wurde. Darin befand sich u.a. ihre Bankkarte.

Am 28.02.2022 meldete sich die 53-Jährige erneut bei der Polizei und teilte mit, dass von ihrem Bankkonto unberechtigte Abbuchungen im 4-stelligen Bereich stattgefunden haben.

Die Tat wurde innerhalb der Bankfiliale per Video aufgezeichnet. Der Beschuldigte ist hier beim Abheben des Geldes zu sehen. Seine Identität konnte bis jetzt allerdings noch nicht festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 40-50 Jahre, ca. 175-180 cm groß, schlanke Statur. War mit bekleidet mit heller Mund-Nase-Bedeckung, dunklem Basecap mit weißer Aufschrift “DKNY Sport” und einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze.

Bild des Beschuldigten aus der Videoaufnahme befindet sich auf der Website der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/oeffentlichkeitsfahndung-nach-geldabbuchung-mit-zuvor-gestohlener-ec-karte/

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an Polizeiinspektion Alzey, Kriminaldienst, Telefon: 06731/911-2640,

E-Mail: pialzey.kriminaldienst@polizei.rlp.de.

Landwirt verliert Getreide – Motorradfahrerin stürzt

Nack (ots) – Am Montag 18.07.2022 befuhr gegen 17:15 Uhr ein Landwirt mit einem LoF-Gespann die K7 aus Richtung Nack in Richtung Erbes-Büdesheim. Er hatte unmittelbar zuvor Getreide geladen. Aus bislang unbekannter Ursache öffnete sich die Heckklappe des Anhängers, so dass sich fast die gesamte Ladung auf die Fahrbahn verteilte.

Der Landwirt bemerkte dies zunächst nicht und setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später näherte sich eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad der Gefahrenstelle. Sie erkannte das Getreide auf der Fahrbahn zu spät und kam mit ihrem Motorrad zu fall.

Sie und ihre ebenfalls 17-jährige Mitfahrerin zogen sich bei dem Sturz Schürfwunden zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Landwirt kam, nachdem er den Verlust seiner Ladung bemerkt hatte, zur Unfallstelle zurück. Für die Reinigung der Fahrbahn musste die K7 ca. 1 Stunde gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Erbes-Büdesheim und Nack im Einsatz die bei der Straßensperrung und Fahrbahnreinigung unterstützten.

Worms

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montag 18.07.2022 gegen 10:35 Uhr im Kreuzungsbereich Speyerer Straße/ Schönauer Straße. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer bog von der Speyrer Straße nach rechts in die Schönauer Straße ab, als es zur Kollision mit einer zeitgleich die Schönauer Straße überquerenden 38-jährigen Radfahrerin kam.

Die 38-Jährige wurde in der Folge unter dem LKW eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur noch andauernden Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Der Kreuzungsbereich ist derzeit noch voll gesperrt.