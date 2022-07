Auto überschlägt sich – Engagierte Ersthelfer

Mainz-Ebersheim (ots) – Am Sonntag 17.07.2022 überschlug sich ein PKW auf der Landstraße zwischen Mainz-Ebersheim und Nieder-Olm. Engagierte Helfer informierten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Gegen 12:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Mainzerin mit ihrem Hyundai Kleinwagen die L413 von Ebersheim kommend, in Richtung Nieder-Olm.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor die Fahrerin auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie sich wegen einem hinter einer Kuppe entgegenkommenden Pkw erschreckte. Der Hyundai geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach im angrenzenden Wingert und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer kamen zunächst nicht selbst aus dem Fahrzeug. Mit Hilfe der Ersthelfer konnten die Insassen aus dem Fahrzeug befreit werden. Glücklicherweise trugen beide nur leichte Verletzungen davon.

Einbruch in Grundschule

Mainz-Marienborn (ots) – In der Nacht von Donnerstag 14.07.2022 auf Freitag 15.07.20222 kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule in Marienborn. Von bislang unbekannten Tätern wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um so in die Räumlichkeiten einzudringen und die Schule in der Gottfried-Schwalbach-Straße zu durchwühlen. Letztlich stahlen die Täter 3 Waffeleisen im Gesamtwert von ca.850 EUR.

Von der Mainzer Kriminalpolizei wurde der Tatort aufgenommen und erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Sonderkontrolle in der Sportschifffahrt

Mainz (ots) – Am Samstag 16.07.2022 fand im Bereich Mainz auf dem Rhein eine Sonderkontrolle der Wasserschutzpolizei statt. Im Focus stand hierbei der “Alkohol und Drogenkonsum in der Sportschifffahrt”.

Mit 2 schweren und drei leichten Polizeibooten wurden durch Beamt*innen verschiedener WSP-Stationen insgesamt 22 Fahrzeuge kontrolliert. Neben Verstößen gegen einschlägige Vorschriften der Sportschifffahrt, wurden bei Alkoholkontrollen mehrfach Werte knapp unter der Ahndungsgrenze von 0,5 Promille festgestellt.

Darüber hinaus wurden durch die Wasserschutzpolizei mehrere Anzeigen gefertigt und Verwarnungen ausgesprochen. Gegen 3 Sportbootfahrer musste ein Weiterfahrverbot ausgesprochen werden. Schlussendlich konnte eine positive Bilanz der Sonderkontrolle gezogen werden.

Zukünftig wird es weitere ähnliche Kontrolltage geben. Die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz rät dringend davon ab, Wasserfahrzeuge unter dem Einfluss von berauschenden Mittel sowie Alkohol zu führen, um eine Gefährdung für sich und andere zu verhindern.

Brand eines Lagerraums

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Sonntag 17.07.2022 kam es zum Einsatz der Mainzer Feuerwehr und Polizei im Bereich der Malakoffpassage. Gegen 04:31 Uhr war in einem Lagerraum im ersten Obergeschoss eines Elektronikgeschäftes aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Nachdem die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, wurden durch den Kriminaldauerdienst erste Brandermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Es dürfte ersten Schätzungen zu Folge ein Schaden im hohen 6-stelligen Bereich entstanden sein. Zudem wurde eine Person durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mainz-Altstadt (ots) – Der Samstag 16.07.2022 endete für eine junge Mainzerin mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus. Gegen 00:50 Uhr war die 23-Jährige mit einem E-Scooter im Innenstadtbereich unterwegs. Verbotswidrig nahm sie eine 22-jährige Freundin auf dem Scooter mit.

Vor einer Drogerie im Bereich Höfchen verlor die 23-Jährige die Kontrolle über den E-Scooter, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Wand des Gebäudes der Drogeriefiliale. Hierbei zog sich die Fahrerin Verletzungen an Kopf und Gesicht zu. Die Mitfahrerin wurde augenscheinlich nicht verletzt. Die Fahrerin wurde vom alarmierten Rettungsdienst zunächst vor Ort behandelt und musste danach in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Während der Unfallaufnahme durch eine Funkstreife des Altstadtreviers, konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Mit einem Wert von über 0,7 Promille muss sich die Fahrerin nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) – 17.07.2022 Steuerstraße, 16:10 Uhr – Ein Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf einem Feldweg von Laurenziberg kommend in Richtung Dromersheim. Aufgrund der Beschaffenheit des Feldweges kam der Mann zu Fall. Durch den Sturz erlitt er eine Platzwunde am Kopf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei ihm wahr.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Aufgrund der notwendigen ärztlichen Behandlung und auch zu einer Blutprobe wurde er in ein Krankenhaus gebracht.