Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk.

Frankeneck: Bei Auffahrunfall Motorradfahrer verletzt

Frankeneck (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 17.07.2022 gegen 19:00 Uhr in der Talstraße in Frankeneck fuhr eine 36-jährige Motorradfahrerin aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden 34-jährigen Motorradfahrer auf. Dieser musste verkehrsbedingt an der B39 anhalten. Der 34-Jährige verletzte sich hierbei an der eigenen Fußraste und erlitt eine offene Wunde und vermutlich eine Prellung am linken Bein. Er wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Frankeneck: Durchfahrtsverbot für Motorräder kontrolliert

Frankeneck (ots) – Am Sonntag, 17.07.2022, wurde im Zeitraum von 15:20 Uhr bis ca. 16:00 Uhr in der Talstraße in Frankeneck das Durchfahrtsverbot durchs Elmsteiner Tal überwacht. Insgesamt wurden 12 Motorradfahrer und Motoradfahrerinnen kontrolliert. Sieben davon fuhren unberechtigt durch die durch Zeichen 255 gesperrte Straße und wurden entsprechend verwarnt.

Grünstadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Grünstadt (ots) – Am 17.07.2022 gegen 18:40 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Autofahrer die B 271 von Bockenheim kommend in Richtung Grünstadt und wollte von der B 271 nach rechts Richtung Daimlerstraße abbiegen. Hierbei brach das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus, überfuhr eine Fahrbahninsel und krachte schließlich in die Leitplanke. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings war er nicht unerheblich alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest mit 1,94 Promille belegte. Somit wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Ebertsheim: Trunkenheit im Verkehr

Ebertsheim (ots) – Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis verantworten, die gestern, 17.07.2022, gegen 16:30 Uhr in Ebertsheim wegen ihrer unsicheren Fahrweise auffiel. Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten gleich zu Beginn starken Alkoholgeruch, der aus dem Fahrzeug strömte. Die Fahrerin, die alleinige Insassin war, führte einen Atemalkoholtest durch, der 2,59 Promille ergab. Neben Einleitung des Strafverfahrens folgten die die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle und die Sicherstellung des Führerscheines.

