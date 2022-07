Kaiserslautern: Neue Asphaltdeckschickt auf der B 270, am Kleeblatt und der Überleitung zur B 37

Kaiserslautern – Die Arbeiten beginnen am 25. Juli 2022 für die Dauer von drei Wochen

Ab Montag, 25. Juli, beginnen die Deckschichtarbeiten an der B 270, am Kleeblatt und an der Überleitung zur B 37. Der durchgängige Verkehr auf der B 270 in Richtung des Autobahnanschlusses A 6 und Siegelbach sowie in Richtung Hohenecken und Pirmasens bleibt jeweils einspurig aufrecht erhalten. Die Überleitungen von und zur B 37 müssen zeitweise voll gesperrt werden. Entsprechende Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.

Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten von etwa einer Woche und sind mit Kosten in Höhe von etwa 600.000 Euro veranschlagt.