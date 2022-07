Kaiserslautern – Gemeinsam mit unserem Hauptsponsor Layenberger freuen wir uns am Samstag, 6. August auf Spitzenhandball in Dansenberg.

Zu Gast sind die beiden Zweitligisten TV Großwallstadt und Grand Nancy Métropole Handball (Frankreich). Besonders freuen wir uns auf den TV Großwallstadt, in dessen Reihen ein ehemaliger Dansenberger steht. Luca Munzinger spielte bis 2020 beim TuS und wechselte zur neuen Saison vom HBW Balingen-Weilstetten 2 nach Großwallstadt. Außerdem steht mit Igor Vori ein neuer Trainer an der Außenlinie des TVG. Der 41-jährige Kroate ist Handballkennern bestens bekannt aus seiner Zeit in der HBL beim HSV Hamburg und den Füchsen Berlin. Der 245-fache Nationalspieler und Championsleague-Gewinner lief auch für Paris St. Germain, den FC Barcelona und RK Zagreb auf.

Tagestickets kosten 8,- Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Dem Turniersieger winkt ein 500-Euro-Einkaufsgutschein im Layenberger-Webshop www.gymper.de. Auch die Platzierten erhalten wertvolle Sachpreise!

Aus dem Spielmodus „Jeder gegen jeden“ mit einer Spielzeit von 2×30 Minuten ergibt sich folgender Zeitplan:

11:00 Uhr TuS 04 KL-Dansenberg – Grand Nancy Métropole Handball

12:45 Uhr Einlagespiel Jugend

14:30 Uhr TV Großwallstadt – Grand Nancy Métropole Handball

16:30 Uhr TuS 04 KL-Dansenberg – TV Großwallstadt

18:00 Uhr Siegerehrung