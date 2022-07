Rettungseinsatz für Mensch und Tier

Mannheim-Oststadt (ots) – Aufmerksamen Nachbarn war in der Augustaanlage aufgefallen, dass ein Mitbewohner schon lange nicht mehr anzutreffen war. Daher verständigten sie am Freitag 15.07.2022 gegen 16:00 Uhr die Polizei, die zusammen mit dem Rettungsdienst die Wohnung des vermissten Mannes betraten. Der 77-jährige Mann befand sich in einer hilflosen Lage und wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zudem stellten die Beamten fest, dass sich in der Wohnung noch ein Aquarium und ca. 70 bis 80 Vögel, darunter Wellensittiche, kleine Papageien und Tauben befanden.

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt Mannheim wurden die Tiere sichergestellt um eine artgerechte Versorgung zu gewährleisten. Die Tiere wurden am Samstag durch Mitarbeiter der Stadt Mannheim, der Polizei und der Tierrettung Rhein-Neckar abtransportiert und zum Tierheim Mannheim gebracht.

Auffahrunfall mit leicht verletztem Kind

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Freitag 15.07.2022 ereignete sich gegen ca.12 Uhr, in der Mannheimer Waldstraße, in Fahrtrichtung MA-Sandhofen, ein Auffahrunfall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde ein mitfahrendes 2-jähriges Kind leicht verletzt. Die Fahrerin eines Opel Corsa hielt zu dieser Zeit an einer roten Ampel ordnungsgemäß an, dies übersah jedoch ein hinter ihr fahrender 38-jähriger Sprinter-Fahrer und fuhr der verkehrsbedingt wartenden Frau auf.

Der 2-jährige Enkel der Opel-Fahrerin, der im Fond des Wagens untergebracht war, wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kurz darauf durch die verständigte Mutter, zur weiteren Behandlung, zum Arzt verbracht. Bei dem Verkehrsunfall selbst entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Unfall im Parkhaus verursacht und weitergefahren

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitag 15.07.22 im Zeitraum von 10:45-14:30 Uhr wurde ein Opel Zafira von einem bislang unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der beschädigte Pkw war zu diesem Zeitpunkt, im innerstädtisch gelegenen Parkhaus in U2, geparkt.

Es entstand Sachschaden von ca. 700 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum Verursacher geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel. 0621-12580, zu melden.

Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit – Verletzter Radfahrer

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Freitagmittag 15.07.2022 gegen ca. 11:40 Uhr wollte ein 50-jähriger Fahrer eines Ford Focus, vom Parkplatz des in Mannheim-Neckarau ansässigen Zweirad-Centers Stadler, in die Casterfeldstraße einfahren. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer einen von rechts kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der 34-jährige Radfahrer kollidierte mit der Windschutzscheibe des Autofahrers und kam zu Sturz. Hierbei erlitt jener Verletzungen im Schulter- und Ellenbogenbereich und wurde, zum Zwecke der weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht.

Am Pkw selbst entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2.000 EUR.