Waldhütte vollständig abgebrannt

Weinheim (ots) – Am Sonntagmorgen 17.07.2022 gegen 01:22 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Weinheim. Eine Waldhütte in der Verlängerung zum Hubbergweg geriet in Brand und brannte anschließend vollständig aus. Wegen der abgelegenen Position und der Nichtbefahrbarkeit gestalteten sich die Löscharbeit der Feuerwehr schwierig.

Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück konnte nicht gänzlich verhindert werden konnte. Mehrere Bäume wurden hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Zu Personenschäden kam es nicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 EUR. Die Brandursache ist aktuell unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen.

Unfallflucht – Ölspur führt zum verursachenden Pkw

Rauenberg (ots) – Am frühen Sonntag 17.07.2022 um 00:45 Uhr, wurde im Bereich der K 4169 von Rauenberg in Fahrtrichtung Malschenberg, eine Ölspur von etwa 1,2 km auf der Fahrbahn gemeldet. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch folgte der Ölspur und konnte im Bereich der Rauenberger Friedhofstraße einen unfallbeschädigten Pkw Audi ohne amtliche Kennzeichen als Verursacher der Ölspur feststellen.

Offensichtlich war der Audi zuvor über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte sich hierbei die Ölwanne beschädigt. Personen befanden sich nicht am Fahrzeug. Das unfallbeschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Unfallverursacher aufgenommen. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, unter Telefon 06222/57090 in Verbindung zu setzten.

Mähdrescher gerät in Brand

Balzenbach (ots) – Am Freitag 15.07.2022 geriet gegen 17:35 Uhr in Balzenbach ein Mähdrescher aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer war mit der Erntemaschine auf einem Feld außerhalb von Balzenbach im Einsatz, als er nach eigenen Angaben einen lauten Knall vernahm. Als er sich umdrehte, bemerkte er bereits eine starke Rauchentwicklung an der Maschine und erste Flammen.

Der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch die Feuerwehren der Gemeinden Birkenau, Reisen, Nieder-Liebersbach und Hemsbach, konnte der Mähdrescher gelöscht und ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Feld, verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Brand in einer Recyclingfirma

Hockenheim (ots) – Folgemeldung – Am Freitag 15.07.2022 gegen 17.45 Uhr kam es in einer Recyclingfirma in Hockenheim Nähe der B 39 zu einer Entzündung von recycelbarem Material. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, musste die anliegende B 39 sowie L 723 über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt werden.

Zu Beginn der Sperrmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen in Form von zäh fließendem Verkehr. Durch das Brandgeschehen wurde niemand verletzt. Da es sich um noch nicht recycelte Stoffe handelte, entstand kein Sachschaden.

Von der entstandenen Rauchwolke ging keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Die Feuerwehr war aufgrund der Größe des Areals von 700 qm mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Ausbreitung des Brandes konnte hierdurch zügig verhindert werden.

Die im Rahmen der Brandbekämpfung erforderlich gewordenen Verkehrssperrungen wurden wieder aufgehoben. Die Nachlöscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren bei dem betroffenen Brandobjekt sind beendet.

Oberleitungsschaden setzt Wiese in Brand

Laudenbach (ots) – Am Samstagabend 16.07.2022 kurz vor 23.00 Uhr, zwischen der Bahnstrecke Hemsbach und Heppenheim Höhe Laudenbach, riss eine Haltevorrichtung der Oberleitung. In der Folge riss ein Teil der Leitung und setzte durch Funkenflug eine neben der Bahnlinie befindliche Wiese auf einer Fläche von ca. 25 qm im Brand.

Durch die Feuerwehr Laudenbach konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zuvor war die Oberleitung stromlos geschalten worden. Durch den Brand bzw. Rauchentwicklung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die K 4229 kurzfristig gesperrt. Die Bahnstrecke Richtung Heppenheim konnte um 00.33 Uhr, die Gegenrichtung um 03.24 wieder freigegeben werden.

Alkoholisierter PKW-Fahrer holt alkoholisierte Radlerin bei der Polizei ab

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 16.07.2022 gegen ca. 00:20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim in der Berliner Straße in Hemsbach eine 17-jährige Radfahrerin auf, welche einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Alkoholtest mit der Frau durchgeführt wurde.

Dieser ergab eine Alkoholkonzentration von über 2,2 Promille, weshalb die 17-Jährige die Beamten zum Polizeirevier begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Darüber hinaus wurden bei der Frau im Rahmen der Kontrolle, während der sie sich zudem äußerst unkooperativ verhielt, Betäubungsmittel aufgefunden. Sie sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Besitz von Betäubungsmitteln entgegen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bat die Frau ihren 27-jährigen Freund, sie abzuholen, woraufhin dieser mit seinem PKW bei der Polizei erschien.

Auch bei dem 27-Jährigen konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Auch er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun ebenfalls einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. Sein Führerschein wurde zudem durch die Beamten einbehalten.

Beide Personen durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen.