Romantischer Kurzurlaub mit Folgen

Kandel (ots) – Ein Paar aus Chemnitz buchte in Kandel ein Hotelzimmer zwecks romantischem Kurzurlaub. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kam es am 16.07.22 gegen 07:35 Uhr zum tätlichen Streit. In dieser handfesten Auseinandersetzung verletzten sich beide Partner leicht. Die Streifen vor Ort leiteten jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Während der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass der Rucksack des 43-jährigen Mannes ungewöhnlicher Weise auf dem Boden vor dem Hotel lag. Eine Überprüfung der Streife im Rucksack ergab, dass der Besitzer noch eine kleine Menge an illegalem Cannabis mitführte. Deshalb wurde zu dem Rohheitsdelikt noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die 41-jährige Frau verließ ihren Partner nach der Anzeigenaufnahme und fuhr zurück nach Chemnitz.

Entfernung von Wespennest führt zu Feuerwehreinsatz

Bellheim (ots) – Am späten Samstagmorgen 16.07.2022 kam es aufgrund eines gemeldeten Dachstuhlbrandes zu einem Feuerwehreinsatz. Der 39-jährige Anwohner versuchte mit einem Bunsenbrenner ein Wespennest unter dem Dach seines Einfamilienhauses zu entfernen. Der Hausbewohner hatte Glück, dass es zu keinem Gebäudeschaden kam.

Das Veterinäramt nimmt sich dem Sachverhalt an. Ziehen Sie zur Entfernung eines Wespennestes unbedingt Spezialisten hinzu und handeln Sie nicht auf eigene Faust.

Abfall in Brand gesetzt

Bellheim (ots) – Am Freitagnachmittag 15.07.2022 gegen 16:30 Uhr zündeten unbekannte Täter Unrat auf dem Gelände eines ehemaligen Discounter-Marktes in der Hauptstraße in Bellheim an. Das Feuer griff auf das Gebäude über, wodurch leichter Sachschaden entstand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss in Kandel

Kandel (ots) – Am Samstag 16.07.2022 befuhr ein luxemburgischer Staatsangehöriger die Nansenstraße mit seinem PKW und wurde dort um 19.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 23-jährigen Autofahrer konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden. Ein freiwilliger Urinvortest ergab ein positives Vortestergebnis auf Cannabis.

Das Auto wurde vor Ort belassen, dem Autofahrer wurde durch den verständigen Arzt eine Blutprobe entnommen worden. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Brennender Heizkörper in Mehrfamilienhaus

Germersheim (ots) – Am Samstag 16.07.2022 kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. An einem Heizkörper im Flurbereich kam es zur Brandentwicklung, welche durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Das Objekt konnte nach den Löscharbeiten der Feuerwehr durch die Bewohner wieder betreten werden. Wodurch es zum Brand kam, ist derzeit nicht eindeutig geklärt.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Täterermittlung nach Fahrraddiebstahl

Wörth (ots) – Am Mittwoch 13.07.2022 bemerkte gegen 16 Uhr eine aufmerksame Polizeistreife einen 49-jährigen Mann auf einem auffälligen, unangepassten Kinder- bzw. Jugendfahrrad. Der Radfahrer wurde zur Rede gestellt, eine Fahndungs-Überprüfung ergab, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Diebesgut wurde dem glücklichen Besitzer zurückgegeben.

Zeugen gesucht

Rülzheim (ots) – Am Donnerstag 14.07.2022 gegen 20:55 Uhr entwendeten 3 männliche Personen in einem Supermarkt in der Gutenbergstraße in Rülzheim, 28 Flaschen hochprozentigen Alkohol und ein E-Bike. Anschließend flüchteten die Männer fußläufig mit einem Einkaufstrolley. Intensive Fahndungsmaßen verliefen ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrzeug fängt Feuer – Vollsperrung

Wörth/A65 (ots) – Am Donnerstag 14.07.22 ereignete sich um 10:06 Uhr auf der A 65, kurz vor der Abfahrt Hagenbach in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Auffahrunfall. Eine unachtsame 25-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW Citroen auf einen LKW mit Auflieger, der verkehrsbedingt am Stauende bremsen musste. Die Autofahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht.

Der PKW fing Feuer, die Autobahn musste für ca. 15 Minuten vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte das unfallverursachende Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden vom mehreren tausend Euro. Es wurde vor Ort der Unfall aufgenommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verursacherin eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

B272 Zeiskam/Hochstadt (ots) – Am Freitagabend 15.07.2022 kam es gegen 19 Uhr auf der B272 zwischen Hochstadt und Zeiskam zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw mit französischem Kennzeichen kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fehlte vom Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin jede Spur.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls möchten sich bitte bei der Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.