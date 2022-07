Brand einer Garage

Römerberg-Mechtersheim (ots) – 20.000 EUR Schaden entstand am Sonntag, 16.07.2022 um 01:45 Uhr an einer im Rohbau befindlichen Garage in der Robert-Koch-Straße, in der Baumaterialien gelagert wurden. Die Garage, die noch ohne Tor war, befand sich im Vollbrand.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf ein anrenzendes Wohnhaus verhindern. Warum die Garage in Brand griet, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Einbruch in Vereinsheime

Römerberg (ots) – In der Nacht vom 14.07.22 auf den 15.07.22 brachen bisher unbekannte Täter in das Vereinsheim des FV Berghausen und des Angelsportvereins in der Große Hohl in Römerberg ein. Die bisher unbekannten Täter hebelten die Eingangstüren auf und verschafften sich so Zutritt zu den Objekten. Dabei wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. In beiden Vereinsheim wurde die Trinkgeldkasse sowie Alkoholika entwendet.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 800 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brand auf Baustelle

Römerberg Pfalz (ots) – Am Samstag 16.07.2022 kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Brand im Rohbau einer Garage in der Robert-Koch-Straße in Römerberg. Hierbei brannte das Baumaterial im Inneren der Garage, die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer konnte durch die ortsansässige Feuerwehr gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden.

Balkonbrand

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 15.07.2022 gegen 17:30 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Limburgerhof zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass lediglich Sachschaden am Balkon entstand. Bitte lassen sie keine brennbaren oder schnell entzündlichen Gegenstände auf Ihrem Balkon liegen.

Zweiradkontrollen

Rödersheim-Gronau/Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Samstag 16.07.2022 wurden in Rödersheim-Gronau und Hochdorf-Assenheim Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Zweiräder durchgeführt. Dabei wurde ein Rollerfahrer kontrolliert, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein E-Scooter, welcher nicht versichert war. Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde ein Helmverstoß geahndet.