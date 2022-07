Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierten LKW-Fahrer

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 16.07.2022 gegen 13:10 Uhr verursachte ein 41-jähriger LKW-Fahrer in der Kleinniedesheimer Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete zunächst fußläufig von der Unfallstelle. Der Mann war beim Rangieren gegen einen geparkten Mercedes Citan gestoßen und hat diesen dabei erheblich beschädigt. Mehrere aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei Frankenthal.

Der zwischenzeitlich zur Unfallstelle zurückgekehrte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort und konnte durch ein Streifenteam in der näheren Umgebung einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,39 Promille bestätigte. Außerdem wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An dem geparkten Mercedes Citan ist ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 5.300 Euro.

Körperverletzungsdelikte auf dem Strandbadfest

Frankenthal (ots) – Während des Strandbadfests in Frankenthal kam es in der Nacht auf Samstag 16.07.2022 gegen 00:30 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen 2 jungen Frauen. Aufgrund eines ehemaligen Lebensgefährten beider Damen, seien diese in Streit geraten und griffen sich gegenseitig an. Beide wurden leicht verletzt.

Kurz zuvor kam es auf dem Strandbadfest ebenfalls zu Streitigkeiten zwischen 2 größeren Gruppen von jungen Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde zunächst eine Person bedroht, bevor sich der Streit vor den Eingang des Festes verlagerte.

Aus einer der beiden Gruppen warf ein unbekannter Täter eine Glasflasche nach einem der Beteiligten, sodass sich dieser leicht am Arm verletzte. Eine weitere unbekannte Person schlug einem 20-jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Diese Person sei ca. 1,85m-1,90m groß gewesen, habe kurze dunkle Haare gehabt und ein weißes Unterhemd, sowie ein schwarzes Hemd und eine dunkle Hose getragen.

Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Situation mussten der Eingangsbereich, sowie der Vorplatz des Strandbads geräumt werden. Der weitere Verlauf des Festes verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 17.07.2022 gegen 02:26 Uhr verursachte ein 22-jähriger Mann aus dem Umland alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Straße Am Strandbad. Der BMW-Fahrer stieß alkoholbedingt gegen 2 geparkte Pkw’s und konnte durch ein Streifenteam an der Unfallstelle angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille.

Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall außerdem an der Hand und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An dem BMW des jungen Mannes entstand Totalschaden. An den geparkten Pkw’s ist ein Schaden von mindestens 2.000 Euro entstanden. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern, dürfte aber bei mindestens 42.000 Euro liegen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Aufgrund einer Wunde an der Hand wurde der junge Mann in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Einsatzreicher Tag

Frankenthal (ots) Die Feuerwehr Frankenthal hatte am Freitag 15.07.2022 viel zu tun. Um die Mittagszeit wurde die Wehr zu einer Tierrettung gerufen, dabei handelte es sich um einen Vogel. Rund eine Stunde später, wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einer Brandnachschau gerufen. Auf einem Feld hatte es gebrannt. Der Tag wurde mit 2 weiteren “Flächenbränden” fortgesetzt, beide Male brannte es im Freien, an unterschiedlichen Orten.

In den frühen Abendstunden, gegen 20.36 Uhr wurde die Feuerwehr abermals alarmiert, diesmal handelte es sich um einen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus im Ostring. Die ersten eintreffenden Kräfte meldeten, dass Feuerschein auf dem Balkon zu sehen sei. Beim Öffnen der Wohnungstür war klar, dass es sich um einen Brand auf dem Balkon handelte, der kurz vor dem Durchschlagen in die Wohnung war. Schnell konnte das Feuer gelöscht werden. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Mehrparteienhaus handelte, wurde auch der leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter hinzugezogen. An der Einsatzstelle waren auch die Polizei und das Technische Hilfswerk, denn die Brandwohnung musste nach dem Einsatz wieder verschlossen werden.

Noch während den Tätigkeiten im Ostring, löste eine Brandmeldeanlage im Meergartenweg aus. Hier handelte es sich allerdings um ein angebranntes Essen, woraufhin die Kräfte wieder in die Wache einrückten.

Bei den beiden Einsätzen in den Abendstunden waren 8 Fahrzeuge und 31 Mann im Einsatz. An diesem Abend war ein weiteres Feuerwehrfahrzeug auf dem Strandbadfest zur Brandsicherheitswache vertreten. Insgesamt für die Einsatzkräfte damit ein ereignisreicher Tag.

Täterfestnahme nach E-Scooterdiebstahl

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 14.07.2022 gegen 09.00 Uhr, wurde ein E-Scooter im Bereich der Neumayerschule entwendet. Der E-Scooter ist mit einem GPS-Modul ausgestattet. Durch die eingesetzte Streife konnte der E-Scooter an der Kreuzung Foltzring/Nachtweideweg festgestellt und angehalten werden.

Besetzt war der Scooter zu diesem Zeitpunkt mit einem 16-Jährigen aus Saulheim und einem 12-jährigen aus Worms. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

