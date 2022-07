17-jähriger Motorradfahrer tot aufgefunden

Stein-Bockenheim (ots) – Am späten Samstag 16.072022 fand ein Traktorfahrer auf der Kreisstraße 3 zwischen Stein-Bockenheim und Mörsfeld einen jungen Motorradfahrer in einem Hang neben der Straße. Die ersten Befürchtungen, dass der Motorradfahrer seinen Verletzungen bereits erlegen war, bestätigten sich dann nach dem Eintreffen, des mit dem Hubschrauber eingeflogenen Notarztes.

Die weiteren Ermittlungen ergaben vorläufig, dass der 17-jährige Jugendliche in der Nacht von Freitag auf Samstag 16.07.2022 mit seinem Leichtkraftrad die K 3 von Mörsfeld in Richtung Stein-Bockenheim befahren hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei mit seinem Kraftrad nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Hang, in dem er erst nach einigen Stunden tot aufgefunden wurde.

Durch einen Gutachter soll die Unfallursache aufgeklärt werden. Dazu wurden der Leichnam und das Fahrzeug durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt. Hinweise zu dem Unfallgeschehen erbittet die Polizeiwache Wörrstadt unter 06732/9112900.

Schüsse aus Schreckschusswaffe

Alzey (ots) – Mehrere Anrufer meldeten der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 Uhr Schüsse aus Bereich des Obermarktes. Wie später durch Zeugen mitgeteilt wurde gerieten hier vier Personen miteinander in Streit. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten.

Durch die Beamten wurden vor Ort allerdings noch mehrere Platzpatronen für eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können werden gebeten, sich unter 06731/911-0 bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

Worms

Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Standenbühl (ots) – In der Friedhofstraße in Standenbühl kam es in der vergangenen Woche zu mindestens 2 Diebstählen von Katalysatoren. In einem Fall wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um den auf dem Rücksitz befindlichen Katalysator zu stehlen, in einem anderen Fall wurde zum dafür das Fahrzeug aufgebockt.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.