Diebstahl eines hochwertigen Pkw (siehe Foto)

Hochspeyer (ots) – Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die unter Umständen Hinweise zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw Maserati, Typ Levante, Farbe blau, im Wert von rund 130.000 Euro, machen können. Dieses Fahrzeug wurde am frühen Sonntagmorgen im nordbadischen Brühl entwendet.

Der Maserati konnte gegen 10:15 Uhr an der Bundesstraße 37, zwischen Hochspeyer und Frankenstein, Höhe Parkplatz Franzosenwoog, geortet werden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Pkw an genannter Örtlichkeit nicht mehr angetroffen werden.

Es liegen jedoch eindeutige Hinweise vor, dass sich das Fahrzeug dort befunden hat. Daher die Bitte der Polizei. Wem ist am Sonntagvormittag dieses eher außergewöhnliche Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150 bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Mit fahruntauglichen Fahrzeugführern hatten die beiden Stadtinspektionen am Freitag und Samstag 16.07.2022 alle Hände voll zu tun.

Den Anfang machte am Freitagmittag 15.07.2022 ein 50-jähriger Fahrer eines Gespanns auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Kurt-Schumacher-Straße. Zeugen wurden aufgrund der Fahrweise auf den Transporter mit angehängtem Wohnwagen aufmerksam und verständigten die Polizei. Wie sich bei der Kontrolle durch die Beamten herausstellte, war der 50-Jährige mit 2,49 Promille erheblich alkoholisiert. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle kommen und Blut abgeben. Da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld erhoben.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen der Polizei dann gleich sieben Fahrer von E-Scootern im Stadtgebiet Kaiserslautern “ins Netz”. Davon hätten fünf Fahrer aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades nicht mehr mit den Scootern fahren dürfen. Die Promillewerte lagen dabei in 4 Fällen im Bereich einer Straftat mit einem sofortigen Fahrverbot und einmal im Bereich einer Ordnungswidrigkeit.

Außerdem kontrollierten die Beamten zwei 20-jährige E-Scooter-Fahrer im Barbarossaring, bei denen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Die beiden Fahrer räumten ein, kurz zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sie mussten mit zur Polizeidienststelle kommen, wo ihnen durch einen Arzt Blut abgenommen wurde.

In der Salzstraße fiel den Beamten zudem in den frühen Morgenstunden im Rahmen einer Routinekontrolle ein Autofahrer auf, der nach Alkohol roch. Ein Test bescheinigte dem 24-Jährigen einen Wert von 0,88 Promille. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. |PvD

Kreis Kaiserslautern

Einbruch in Forsthaus

Hochspeyer (ots) – Zwei Maschinen und Leergut waren die Beute der bislang unbekannten Täter. In der Nacht zum Samstag wurde die Eingangstür am Forsthaus Schorlenberg aufgehebelt und mit einem Schlagwerkzeug bearbeitet. So war es den Langfingern möglich ins Innere des Gebäudes zu kommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631-369 2620 entgegen./pvd

Hat ein Rennen zum Unfall geführt?

Weilerbach – L 367 (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Weilerbach und Mackenbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Laut Schilderung der 22-jährigen Unfallbeteiligten musste sie in einer leichten Rechtskurve einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, welches ihr auf der eigenen Fahrspur entgegenkam. Die 22-Jährige verlor infolge des Ausweichmanövers die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr unerkannt weiter.

Im Nachgang wurde durch einen öffentlichen Post in den sozialen Medien bekannt, dass eventuell ein Autorennen ursächlich für den Unfall war.

Die Polizei bittet deshalb mögliche Zeugen des Unfalls oder Zeugen eines Kraftfahrzeugrennens Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter

der Tel. 0631/369 2250 aufzunehmen. |PvD