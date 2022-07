Frankfurt-Westend-Süd: Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht nahm die Polizei einen Einbrecher auf

frischer Tat fest. Der Mann hatte zuvor versucht, in eine Gaststätte im

„Zimmerweg“ einzusteigen.

Gegen 03:00 Uhr nahm eine Anwohnerin verdächtige Geräusche aus dem Restaurant

unterhalb ihrer Wohnung wahr und verständigte die Polizei. Als die Beamten an

der Örtlichkeit eintrafen, sahen sie einen Mann, der beim Erblicken der Streife

davonrannte. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten die Einsatzkräfte den Mann,

bei dem es sich um einen 55-jährigen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet

handelt. Während der Personenkontrolle erkannten die Beamten eine Verletzung an

der Hand des Mannes, die er sich vermutlich beim Einschlagen der Glasscheibe an

der Eingangstür des Restaurants zugezogen hatte. Entsprechende Spuren wurden

durch die auf Spurensicherung spezialisierte Tatortgruppe des Polizeipräsidiums

Frankfurt entdeckt und gesichert.

Der Tatverdächtige wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Frankfurt-Eschersheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines zivilen Einsatzfahrzeugs der Polizei

Frankfurt (ots) – (hol) Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei

dem ein ziviles Einsatzfahrzeug der Frankfurter Polizei beteiligt war. Drei

Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 11:20 Uhr fuhren zivile Einsatzkräfte mit eingeschalteten Sondersignalen

(Blaulicht und Sirene) auf der „Eschersheimer Landstraße“ vom Polizeipräsidium

kommend in den Kreuzungsbereich „Eschersheimer Landstraße / Adickesallee /

Miquelallee“ ein. Die Ampel zeigte dabei nach derzeitigen Erkenntnissen rot.

Zeitgleich befuhren ein 72-jähriger Autofahrer und ein LKW die „Adickesallee“ in

Richtung „Miquelallee“ nebeneinander. Der Autofahrer befuhr dabei den linken von

zwei Fahrstreifen, der LKW den rechten. Beide fuhren bei grüner Ampel in den

Kreuzungsbereich ein. Während der Fahrer des LKW das sich von rechts nähernde

Einsatzfahrzeug aufgrund des Martinhorns wahrnahm und aufgrund dessen noch

rechtzeitig bremste, nahm der Autofahrer dies zu spät wahr, wahrscheinlich auch

deshalb, weil der parallel zu ihm fahrende LKW die Sicht behinderte. In der

Folge kam es zum Zusammenstoß des Einsatzfahrzeugs und des Autos des

72-Jährigen.

Die beiden Polizeibeamten sowie der 72-Jährige wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten

Frankfurt-Flughafen: 19-jähriger Autofahrer versucht vor Kontrolle zu flüchten

Frankfurt (ots) – (hol) Am Samstagabend hielten Beamte des 19. Polizeireviers

einen Autofahrer nach kurzer Verfolgung an. Er hatte sich der zuvor

beabsichtigten Polizeikontrolle durch Flucht entzogen. Die Gründe dafür waren

anschließend schnell klar.

Gegen 21:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen verdächtigen

Jaguar im Bereich des Flughafens, weil der Fahrer sehr unsicher wirke und am

hinteren Kennzeichen keine TÜV-Plakette angebracht sei. Unverzüglich begab sich

eine Funkstreife zur genannten Örtlichkeit am „Hugo-Eckener-Ring“, um dem

Hinweis nachzugehen. Die Streifenbesatzung fand das beschriebene Auto samt

Fahrer und beabsichtigte, ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als die

Beamten ausgestiegen waren und sich auf Höhe der Fahrer- bzw. Beifahrertüren

befanden, gab der Fahrer unvermittelt Gas und entzog sich so zunächst der

Kontrolle. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Über den

„Hugo-Eckener-Ring“ ging es auf die Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Süden. Hier

entschloss sich der Fahrer dann doch, sein Fahrzeug zu stoppen. Der Grund, oder

besser die Gründe, für seine Flucht offenbarten sich der Polizei dann schnell:

Recherchen in den Informationssystemen ergaben, dass der Fahrer wenige Stunden

zuvor bereits durch eine Streife der Pst. Heusenstamm angehalten und u.a. ein

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet worden

war. Aufgefallen war er, weil er im gleichen Auto, allerdings ohne Kennzeichen,

unterwegs gewesen war. Daraus hatte der 19-Jährige offensichtlich die falschen

Schlüsse gezogen, denn anstatt das Auto stehen zu lassen, besorgte er sich den

Zweitschlüssel (ersterer war durch die Polizei sichergestellt worden) und

entwendete zudem noch zwei Kennzeichen, die er von einem geparkten Fahrzeug

abmontierte. Diese brachte er wiederum an seinem Auto an, jedoch befestigte er

das hintere Kennzeichen, auf dem TÜV-Plakette angebracht ist, vorne, was

letztendlich dazu führte, dass der Zeuge die Polizei verständigte. Doch damit

nicht genug. Im Innenraum des Autos war deutlicher Marihuanageruch wahrnehmbar.

Zwar fanden die Beamten keine Drogen im Innenraum, aber es bestand der Verdacht,

dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Als logische

Konsequenz wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt.

Zu guter Letzt ließen sich die Eigentumsverhältnisse des Jaguars nicht

abschließend klären, so dass ihn die Polizei sicherstellte.

Auf den 19-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen

Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter

Drogeneinfluss, zu.

Frankfurt-Eschersheim: Drei Brände im Frankfurter Norden – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (hol) Am Samstagabend brannte es in der Zeit zwischen 22:20

und 22:40 Uhr gleich an drei Örtlichkeiten kurz nacheinander. Während die ersten

beiden Feuer auf einem Feldstück entzündet wurden, steckten der/die Täter am

Ende noch einen Müllcontainer an.

Bei dem ersten in Flammen stehenden Gegenstand handelte es sich um einen

Heurundballen, der auf einem Feld im Bereich der „Bonameser Straße“ („Am

Eschersheimer Berg“) auf bislang unbekannte Weise angezündet wurde. Der Ballen

geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte ihn schnell. Kurz darauf brannte ein

Feldstück von ca. 300 qm Größe in unmittelbarer Nähe zum ersten Brandort. Auch

hier löschte die Feuerwehr unverzüglich. Noch während diese Löscharbeiten

andauerten, zündeten der/die Täter einen Müllcontainer der Wohnanlage in der

„Bonameser Straße 90“ an. Auch hier löschte die alarmierte Feuerwehr, bevor das

Feuer auf andere, in unmittelbarer Nähe stehende Müllcontainer übergreifen

konnte. Trotzdem wurden diese durch die Hitzeentfaltung in Mitleidenschaft

gezogen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche

Hinweise geben können werden gebeten, sich beim 14. Polizeirevier unter 069 /

755-1 14 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Hausen: Streit unter Ex-Eheleuten mündet in Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (hol) Am Freitag eskalierte ein Streit unter Ex-Eheleuten in

einem Bus der Linie „M72“. Am Ende nahm der Mann seiner Ex gewaltsam das

Mobiltelefon ab.

Gegen 19:00 Uhr entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit zwischen der

29-Jährigen und ihrem 27-jährigen Exmann in dem Bus zu einer Rangelei. In deren

Verlauf entriss der Mann der Frau ihr Smartphone gewaltsam und flüchtete aus dem

Bus. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Straße „Im Vogelsgesang“. Die

Frau blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Die Beamten veranlassten die

Sicherung der Aufzeichnung der Sicherheitskameras in dem Bus, die das

Tatgeschehen erfasst haben dürften und leiteten ein Strafverfahren wegen Raubs

gegen den 27-Jährigen ein. Kurz darauf meldete dieser sich telefonisch bei der

Polizei. Er leistete den Anweisungen seines Gesprächspartners folge und begab

sich nach Hause. Dort nahm ihn eine Streife fest. Im Anschluss an eine

erkennungsdienstliche Behandlung und dem Erteilen eines Kontakt- und

Annäherungsverbots wurde er wieder entlassen.

Frankfurt-Bundesautobahn 66: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht ereignete sich auf der BAB 66 ein

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht

verletzt wurde. Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste die Autobahn für etwa

eine Stunde voll gesperrt werden.

Gegen 01:30 Uhr befuhren ein 27-jähriger Fahrer eines BMW und ein 21-jähriger

Fahrer eines Fiat in dieser Reihenfolge die BAB 66 in Richtung Wiesbaden. Beide

nutzten den mittleren von drei Fahrspuren. Zwischen den Anschlussstellen

Kelkheim und Zeilsheim fuhr der 21-jährige auf den vor ihm fahrenden BMW auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war er deutlich schneller unterwegs, als das vor

ihm fahrende Auto. Infolge des Aufpralls geriet der BMW ins Schleudern, prallte

mit dem Heck in die Mittelschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum

Stehen. Der Fiat des 21-jährigen überschlug sich und landete auf dem Dach. Das

Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen zog sich dabei über eine Länge von ca. 100 m und

über alle Fahrstreifen. Dies machte eine umgehende Vollsperrung der Autobahn

notwendig. Der Verkehr staute sich etwa 500 m zurück.

Die beiden Insassen des BMW blieben unverletzt, der Fahrer des Fiat wurde

vorsichtshalber zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn zunächst

für etwa eine Stunde vollgesperrt. Kurz nach 03:00 Uhr konnte dann auch der

letzte gesperrte Fahrstreifen freigegeben werden. Die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (hol) Heute Morgen nahm die Polizei einen Einbrecher auf

frischer Tat fest. Der Mann war zuvor in eine Gaststätte eingestiegen.

Gegen 05:15 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge den Notruf der Polizei, weil

er einen Unbekannten dabei beobachtet hatte, wie dieser das Fenster eines

Restaurants in der Walter-Kolb-Straße einschlug. Die entsandten Funkstreifen der

Frankfurter Polizei trafen unverzüglich am Ereignisort ein und umstellten das

Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung der Gaststätte trafen die

Einsatzkräfte den Eindringling in der Küche an und nahmen ihn fest.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde der 24-jährige

Tatverdächtige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Arbeitsreicher Tag für Feuerwehr und Rettungsdienst in Frankfurt: hohe Zahl an Einsätzen mussten bearbeitet werden

Am Samstag, 16. Juni 2022 hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alle Hände voll zu tun. Bereits in den 12 Stunden nach dem Schichtbeginn um 7 Uhr waren ereignisreich.

Gegen 9:20 musste die Feuerwehr in Alt-Rödelheim zu einem Brand in einer Dachgeschoss Wohnung ausrücken. Durch den Brand wurden zwei Wohnungen unbewohnbar, zusammen mit einem Bewohner wurde eine Katze gerettet. Im Einsatz waren zwei Trupps unter Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr Rödelheim und zwei Trupps der Berufsfeuerwehr. Im Gebäude musste Strom und Gas abgestellt werden. Bei der Erkundung wurde zudem die Aufklärungsdrohne für Luftbilder eingesetzt. Gegen 11 Uhr kam es zu einem Wasserrettungseinsatz, eine Person im Main konnte durch Unterstützung der Wasserschutzpolizei das Gewässer wieder verlassen.

Um 15:45 kam es zu einem Verkehrsunfall in Nieder-Ursel. Da eine Person eingeklemmt vermutet wurde, war ein Großaufgebot dorthin unterwegs. Vor Ort waren jedoch bereits alle Personen befreit und konnten direkt durch den Rettungsdienst versorgt werden. Es wurden noch auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Zudem kam eine hohe Anzahl an ausgelösten Brandmeldeanlagen, Kleinbränden sowie Hilfeleistungs- Einsätzen zum Tragen, die dafür sorgten, dass die Feuerwehr ständig im gesamten Stadtgebiet Einsätze bewältigen musste.

Im Rettungsdienst zeige sich klar die gleiche Tendenz. Im Innenstadtbereich, aber auch in den Stadtteilen kam es heute zu einem spürbar erhöhten Einsatzaufkommen und hoher Auslastung der verfügbaren Einsatzmittel.