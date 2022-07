Meldung zu zwei Verkehrsunfällen im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Neuenstein (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17.07.), gegen 02:45 Uhr, ereignete sich in Obergeis ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger fuhr mit einem Kleintransporter vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße eine Böschung herunter und kollidierte mit einem angrenzenden Stahlgitteraußenlager. Da der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Erhebung einer Sicherheitsleistung zur Gewährleistung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Fulda angeordnet.

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (17.07.), 04:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein mit seinem Pkw Daimler Benz die Frankfurter Straße (Bundesstraße 27) von der Autobahn A 4, Anschlussstelle Bad Hersfeld, kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe des ehemaligen „LOMO“-Tankstellengeländes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke. Sowohl der Fahrer als auch die 19-jährige im Fahrzeug befindliche Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, wobei Übermüdung eine Rolle gespielt haben könnte. Sein Führerschein wurde dementsprechend sichergestellt. Der Gesamtsachschaden dieses Unfalls beläuft sich auf rund 42.000 Euro.

Verkehrsunfall in der Leipziger Straße in Fulda mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitag, dem 15.07. gegen 07.50 Uhr befuhr eine 55-jährige mit ihrem Pedelec den Fahrradweg der Leipziger Straße in Richtung Kurfürstenstraße. Nachdem der Radweg in Höhe der Alfed-Dregger-Allee auf die Fahrbahn führte, kollidierte die Fuldaerin mit dem Gespann eines 38-jährigen aus Kalbach, der teilweise den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die Pedelec Fahrerin zu Fall. Glücklicherweise wurde diese nur leicht verletzt, musste sich aber zur Behandlung ins Herz-Jesu-Krankenhaus begeben. Lediglich an dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

„Motorradfahrer kollidiert mit dem Gegenverkehr“

Ein 61 – jähriger Motorradfahrer aus Petersberg befuhr am Freitag, den 15.07.2022, gegen 17:15 Uhr die Kreisstraße 115 von Großenlüder in Richtung Lütterz. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Kia Sportage einer 37-jährigen Fuldaerin zusammen.

Der Motorradfahrer wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Die PKW Fahrerin erlitt einen Schock und konnte nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 23.000,00 EUR.

„Leicht verletzte Person bei Auffahrunfall“

Am Donnerstag, den 14.07.2022, gegen 08:40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Renault Fahrer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld die Haimbacher Straße in Fulda und wollte nach links in eine Nebenstraße abbiegen. Der ihm folgende 40-jährige Hyundai Fahrer aus Künzell erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf.

Der Fahrer des Renault erlitt ein Halswirbelsäulen-Syndrom und musste in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden fahrbereiten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 2500,00 EUR.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, zwischen Montag (11.07.), 13 Uhr und Dienstag (12.07.),17 Uhr, in Bebra – Zeugen gesucht.

Das ordnungsgemäß in der Friedrichstraße geparkte Fahrzeug eines 29-jährigen Mannes aus Bebra wurde zu o.a. Zeit durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Schäden an der Fahrertür, Sachschaden 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am Freitag (15.07.), 18.25 Uhr, Hersfelder Straße / Röse-Kreisel

Ein 33-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Mountainbike die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Hersfelder Straße auf dem Gehweg. An der Einfahrt zum Röse-Kreisel fuhr er zunächst auf den Gehweg und anschließend in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW einer 30-jährigen Frau aus Bebra. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der 33-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bei dem Radfahrer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am Samstag (16.07.), 01:20 Uhr, Oststraße / Zum Kelkerbach

Eine 48-jährige Radfahrerin befuhr die Oststraße aus Richtung Gilfershausen kommend in Richtung „Zum Kelkerbach“. Im Bereich der Einmündung Bebritstraße geriet die Radfahrerin ins Schlingern und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Die Radfahrerin wurde ins Klinikum Fulda transportiert. Da bei der Frau der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Ursprüngliche Meldung:

Seit heute Mittag, gegen 11.40 Uhr, sucht die Polizei und weitere Rettungskräfte nach einem 56-jährigen Mann aus Neuhof. Die Person wurde letztmalig im Bereich des Waldbeginns von Neuhof-Dorfborn, Verlängerung „Kahlberg“, zu Fuß gesehen. Der Mann ist rund 190 cm groß, schlank, trägt eine lange schwarze Hose und ein schwarzes Langarmshirt mit weißer Aufschrift am Rücken. Im Rahmen der Suche wird auch ein Hubschrauber und eine Drohne sowie Suchhunde eingesetzt. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Fulda unter Telefon 0661 – 105 – 0 in Verbindung zu setzen.

Ergänzung: Der 56-jährige konnte von Polizeikräften gegen 14.15 Uhr wohlbehalten in der Nähe von Dorfborn angetroffen werden. Zur Sicherheit wurde der Mann dem Rettungsdienst überstellt. Die Polizei Osthessen bedankt sich in diesem Zusammenhang für die zahlreichen und guten Hinweise aus der Bevölkerung.

17-Jähriger Mopedfahrer flüchtet vor der Polizei

Philippsthal – Ein 17-jähriger Mopedfahrer aus dem Wartburgkreis sollte am späten Freitagabend in der Eisenacher Straße durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer die Streife wahrnahm, legte er ein äußerst rücksichtloses Verhalten an den Tag. Er flüchtete vor der Streife mit hoher Geschwindigkeit und fuhr dabei einige hundert Meter über den Gehweg. Die Anhaltezeichen ließen den jungen Mann unbeeindruckt, so dass er seine Flucht über die Lindenstraße, die Straße Am Stemmgarten, bis in die Straße Neuer Weg fortsetzte. Schließlich stoppte er dann doch noch sein Fahrzeug. Die Hintergründe für das Fluchtverhalten ließen sich schnell klären. Der Mopedfahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Betäubungsmitteleinfluss. Des Weiteren war die Betriebserlaubnis bei dem Moped erloschen, so dass dieses sichergestellt und zur Polizeistation verbracht wurde. Der Fahrzeugführer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ebenfalls zur Polizeistation verbracht und er später an seine erziehungsberechtigten Eltern übergeben. Ein Strafverfahren gegen 17-jährigen Mann wurde eingeleitet.