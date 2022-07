Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Geparkte Pkw beschädigt – Heusenstamm

Einen hohen Gesamtschaden von geschätzten 24.000 Euro produzierte ein 20-jähriger Daimler-Fahrer aus Dietzenbach am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht. Er befuhr die Industriestraße und kam in Höhe der 30er-Hausnummern im Kurvenbereich aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei geparkte Pkw. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten in die Werkstätten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher und sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Bereich Main-Kinzig

Frontalzusammenstoß – L2304 Ortseingang Jossa

Nicht angepasste Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve hatten am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr zwei Leicht- und eine Schwerverletzte zur Folge. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer aus dem Landkreis Main-Spessart kam mit seinem Pkw von Altengronau kommend kurz vor dem Ortseingang Jossa nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Mini-Cooper-Fahrerin aus Frankfurt zusammen. Hierbei erlitt sie ein Polytrauma und wurde ins Klinikum Fulda verbracht. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus nach Schlüchtern. Seine 19-jährige Beifahrerin konnte nach kurzer Behandlung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Alkoholunfall – Rodenbach

Erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand eine 29-jährige Offenbacherin, als sie am späten Samstagabend, gegen 22:35 Uhr, in der Barbarossastraße mit ihrem Smart an den rechten Fahrbahnrand fahren wollte. Hierbei kam sie zu nah an ein dort geparktes Wohnmobil. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro. Nach erfolgter Blutentnahme kommt auf die Offenbacherin nun ein Strafverfahren zu.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Motorrad von Ladefläche gefallen – BAB 66 / Schlüchtern

Aufgrund von offensichtlich mangelnder Sicherung eines Motorrades auf einem Anhänger, kam es am Samstagnachmittag gegen 14:45 auf der Autobahn 66 zwischen AS Schlüchtern Süd und Nord in Fahrtrichtung Fulda zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Plötzlich und unerwartet für den nachfolgenden Verkehr, fiel das Motorrad vom Anhänger eines 24-jährigen Audi-Fahrers aus Flieden und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Ein hinter dem Audi fahrender 59-jähriger aus Thüringen bremste seine VW stark ab, was ein 32-jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen zu spät realisierte und mit seinem Ford auffuhr. Alle Beteiligten blieben unverletzt, der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf knappe 8.000 Euro geschätzt.

19-jährige Bewohnerin bei Wohnungsbrand verletzt – Rodgau

Eine vergessene Pfanne auf dem Herd war am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, vermutlich Auslöser für einen Brand im 15. Stockwerk eines Hochhauses in der Frankfurter Straße in Nieder-Roden. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Nach Belüftung der Wohnung durch die Feuerwehr war diese wieder bewohnbar.

Brand einer Wiese – Gelnhausen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.15 Uhr, brannte ein brachliegendes Wiesengrundstück unterhalb eines ehemaligen Steinbruchs im Ortsteil Meerholz. Durch die Feuerwehr konnte der Brand mit einer Ausdehnung von circa 500 Quadratmetern schnell gelöscht werden, bevor angrenzende Flächen betroffen wurden. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute aus Gelnhausen, sowie der Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.