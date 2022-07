Körperverletzung am Bahnhof in Limburg

Am Samstag, den 16.07.2022, um 22:08 Uhr kam es in 65549 Limburg auf dem Bahnhofsvorplatz vor dem City-Pizza-Kebab zu einer Schlägerei von 4-5 männlichen Personen.

Vorangegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen Mitarbeitern des City-Pizza- Kebab und mehreren Gästen. Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Die Täter flüchteten in einem grauen VW Golf mit Diezer Kennzeichen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Im Bereich der Pst. Weilburg:

Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung beschädigt

Am Sonntag, den 17.07.2022, in der Zeit von 04:25 Uhr bis 05:55 Uhr wurde, der in der Limburger Straße, in Weilburg abgestellte Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung der Stadt Weilburg durch einen bisher unbekannten Täter mit Farbe beschmiert und dadurch beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro.

Hinweise an die Polizei Weilburg unter Tel. 06471-93860.

Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Sonntag, den 17.07.2022, gegen 00:40 Uhr wurde einem Gast auf der Zeltkirmes in Merenberg ein Mobiltelefon aus der Hosentasche gestohlen. Der Täter konnte in dem Gedränge unerkannt entkommen. Er wurde als männlich, ca. 175 cm groß beschrieben, hatte einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Hose an.

Einbruch in Kindertagesstätte

Zeit: Zwischen Donnerstag, den 14.07.2022, 19.00 Uhr und Freitag, den 15.07.2022, 06.50 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Thüringer Straße

Die unbekannten Täter kletterten vermutlich in der Nacht über den Zaun der Kindertagesstätte in Blumenrod und hebelten eine Außentür auf. Danach beschädigten sie teilweise die Einrichtung. Ob etwas entwendet wurde, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter 06431/9140-0 zu melden.

Kampfmittelräumdienst entschärft Handgranate

Zeit: Freitag, den 15.07.2022, 19.15 Uhr Ort: 35781 Weilburg, L 3020, Nähe Wanderparkplatz Spießwald

Ein spielender 11-jähriger Junge fand in der Nähe des Wanderwegs am Parkplatz Spießwald eine Handgranate. Nach Einschätzung durch den Kampfmittelräumdienst musste diese vor Ort entschärft werden. Hierzu wurde die L 3020, der Wanderparkplatz und verschiedene Wanderwege abgesperrt. Die Feuerwehr Weilburg war ebenfalls vor Ort um einen möglichen Brand zu verhindern. Die Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg konnte schließlich gegen 21.30 Uhr kontrolliert gesprengt werden.

Unbekannte entfernten Gullideckel

Zeit: Samstag, den 16.07.2022, 01.10 Uhr Ort: 35781 Weilburg, Vorstadt 14

Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 21-jähriger aus Bayern gegen einen Gullideckel welcher auf der Fahrbahn lag. Unbekannte haben diesen vorher aus dem Schacht entfernt und auf die Straße gelegt. An dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 500 Euro; er konnte nicht mehr weiterfahren. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr; etwaige Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Weilburg unter 06471/9386-0